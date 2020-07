RAPPEL = LE PORT DU BOUILLON DE CULTURE EST OBLIGATOIRE ! (Vidéos + PDF + INFOS)

L’INSOUMISSION, un facteur de notre ÉVOLUTION… (PDF MàJ) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf



Après le Grau-du-Roi, le Finistère ; La Ville de La Rochelle rend obligatoire le port du masque au-delà du Vieux Port ► https://www.sudouest.fr/2020/07/21/videos-la-rochelle-le-port-du-masque-obligatoire-dans-l-hypercentre-des-mercredi-7677883-1391.php ;

Donc dehors à l’air libre ! Enfin, NON c’est terminé ça ma brave dame…

Georges Stanéchy : La Lune est Un Cube… De l’étouffement à l’éveil ?

La preuve par l’image (4MN10) : MICROBIOLOGIE : Une très curieuse culture en VOSTFR

VIDÉO DE SILVANO TROTTA du 21/07/20 : On ne se décourage pas, on n’abdique pas !

Je réplique le 2ème commentaire de Qui a Grande Liberté, sous la vidéo de ST :

Je réagis par rapport au fait que les enseignants ne se manifestent pas et bien je suis directeur d’école, maire et VP de communauté de communes et je n’ai JAMAIS porté de masque jusqu’à la fin de l’année scolaire en essayant d’ouvrir les yeux aux collègues et surtout en faisant remarquer que les enfants allaient de mieux en mieux en jouant dehors au soleil et en profitant du bon air. Que d’enfants arrivés angoissés se sont retrouvés à nouveau plein de vie et de joie de vivre dès la première journée de reprise. Le bouche à oreille a fait que nous étions l’école qui accueillait le plus d’élèves de notre canton. J’avais mal au cœur de voir les collégiens à côté de l’école devoir subir le masque toute la journée.

Même si les collègues étaient d’accord avec moi sur le fond et en constatant les faits, ils conservaient tout de même le masque par respect des consignes et par peur de représailles… La peur, toujours la peur !

Ce champignon inhabituel se développe grâce au port du masque, en atmosphère naturelle, dû aux bactéries qui s’amusent dans le masque y compris lorsqu’il est changé toutes les 4 heures.

1 – moins d’oxygène inspiré

2 – plus de CO2 inspiré

3 – nid à bactéries

4 – du fait du manque d’oxygène + du trop plein de CO2, certains organes vont être malades

5 – du fait du nid de bactéries dans le masque, Aspergillus Latus se développe dans les poumons.

Faites-vous votre opinion vous-mêmes, pourquoi alors que le port du masque était déconseillé, et que la PLANdémie faisait rage, surtout pour les enfants, alors qu’aujourd’hui il est rendu obligatoire pour tous et partout ?

Preuve qu’il ne sert à rien, sinon à nous asphyxier !

Coronavirus : l’Ehpad de Ploudalmézeau se reconfine : Quatre résidents de la maison de retraite finistérienne sont suspectés d’être porteur du Covid-19. Dans l’attente du résultat des tests, le directeur a décidé de fermer l’établissement au public ► https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/brest/coronavirus-ehpad-ploudalmezeau-se-reconfine-1854622.html

Le Mouvement Anti-Masque est né ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/21/le-mouvement-antimasque-est-ne/ Source E&R ;

PORT DU MASQUE. Une mesure dangereuse, selon un microbiologiste ► https://les7duquebec.net/archives/256499 ;

VIA Les Moutons Enragés ► http://www.profession-gendarme.com/le-remdesivir-ne-soigne-pas-le-covid-19-pire-didier-raoult-met-loms-face-a-ses-responsabilites/

