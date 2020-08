CoV19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout – Le Zoom – TVL – Vidéo Complété & Enrichi par JBL

Dans tous les cas, on se fout de notre goule !

Énième preuve, pour le moins, de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination. Tant il est clair que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller…

À retrouver, en totalité dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Depuis que le Covid-19 est entré dans nos vies, on ne parle plus que de ça. Pour autant, beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponse. Parfois même, certaines ne peuvent être posées. Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude parle librement. Le virus vient-il d’un animal ou d’une manipulation humaine d’un laboratoire ? Que faut-il penser de la vaccination expérimentée de plus en plus aux quatre coins du globe ? Les conflits d’intérêt ont-ils ôté la liberté de la science ? Avec une humanité qui transparaît à chaque mot, Alexandra Henrion-Caude tranche avec la langue de bois des pseudos spécialistes du comité scientifique et livre sans détour les certitudes et les questionnements qui ressortent de cette crise inédite.

À écouter jusqu’à la dernière seconde, car le Pr. AHC en moins d’une heure traite de tous les aspects de cette prétendue pandémie qui promet l’anéantissement de l’espèce humaine au niveau de la communication mais aussi, plus simplement, au niveau vital.

AHC rappelle que la tuberculose tue 1.5 millions de personnes chaque année dans l’indifférence générale, alors que le nombre de décès attribués au CoV19 dans le monde est à ce jour de 680 000 personnes.

Comme elle le dit, elle-même, ni anti-vaxx ni anti-masque, si tant est que l’un et/ou l’autre soit bien utilisé et au bon moment, elle fait un focus sur la Région de l’Italie du Nord, qui a concentrée les 2/3 de la mortalité, et précise qu’au tout début, ordre a été donné de ne pas faire d’autopsie sur les corps des gens décédés par coronavirus ! Et que de plus, cette région avait été déclarée réfractaire à la vaccination, c’est pourquoi une campagne de vaccination contre la grippe a été faite, pour les +de 65 ans dès octobre 2019. Puis une autre campagne de vaccination contre la méningite en janvier 2020, ce qui aurait créé une interférence virale qui peut expliquer cette surmortalité.

Et je vous propose, pour ma part, comme certains d’entre-nous l’avons déjà fait, d’étudier la corrélation entre programmes de vaccination et pandémies, déjà lors de la grippe espagnole ICI & LÀ. Et rappelez-vous également le traitement médiatique de la grippe de Hong-Kong de 1968 à 1970 ► https://www.petiterepublique.com/2020/04/24/pandemie-la-grippe-de-hong-kong-qui-se-souvient/ grâce à Laurence du site Les Moutons Enragés, de ce jour, qui est totalement inexistant et pourtant il y a eu autant de décès en France qu’avec le CoV19, et plus d’un million dans le monde alors que cette surmortalité saisonnière est presque passée inaperçue…

Le Pr. AHC, dénonce également, le choix arbitraire, d’une population-cobaye, pour tester les vaccins contre le CoV19 : l’Afrique du Sud et exceptionnellement les cobayes recevront la même mixture qui nous est destinée, car habituellement, ce n’est pas le cas. Elle précise également qu’il y a une vague de protestation, y compris chez les étudiants en médecine, sur place. Et nous met en garde sur le futur vaccin à l’étude chez Moderna, dont les actions en Bourse explosent actuellement, mais c’est pur hasard.

C’est pourquoi, en appui de cette vidéo, je vous propose différents liens PDF ad hoc et connexes pour vous permettre de vous faire votre propre opinion, et compte tenu de l’anéantisation collective et du risque élevé de notre anéantissement total, accéléré par l’adoption, en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale de la Loi Bioéthique.

Et comme je l’ai démontré le 27 juillet dernier, avec mes petits moyens, ici-même, dans ce blog ► CoV19 : Pas plus de seconde vague que de beurre en branche !

Il n’est plus que temps de se décider maintenant = se soumettre ou résister pour vivre le reste de notre vie, libres ?

AUX ORIGINES :

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

Article scientifique, en anglais, source Veterans Today – Traduction partielle par Résistance 71 et en analyse dans ce billet La meilleure défense, c’est l’attaque ; titre en français « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf

Nombre de décès quotidien en France, régions et département, du 1er mai au 29 juin 2020 – Source INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854, publication du 10/07/2020

239 scientifiques remettent en cause le mode de transmission du Covid-19 ► https://www.voltairenet.org/article210483.html, 7 juillet 2020 – incluant le PDF de 9 pages, en anglais : It is Time to Address Airbone Transmission of COVID-19, July 2020 ; Il est temps de s’attaquer à la contamination du COVID-19 par l’air (aérosol) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/10-1093_cid_ciaa939.pdf

C/le labo de Wuhan : le PDF du discours officiel prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. » Preuve que Macron savait et qu’il a laisser-faire pire, qu’il a blâmé la Chine intentionnellement !

CONCERNANT LA MASCARADE ;

Et comme le réaffirme le Pr. AHC dans cette vidéo : le masque chirurgical bleu 3 plis, ne protège pas du COVID, car cela est bien NOTIFIÉ sur les boites et emballages. À retrouver dans le PDF en version complète, exclu de ce blog ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

+ TRACT-PDF (2 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

+ LETTRE PDF (1 page) sur l’illégalité des amendes pour non respect du port obligatoire du masque PARTOUT PAR TOUS car, en France, le port du masque est de plus en plus OBLIGATOIRE même à l’extérieur (plage, parcs, jardins) ICI ► Maître Carlo Alberto BRUSA : « Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire. » https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/illegaliteamendes.pdf

CONCERNANT LA VACCINATION :

Pourquoi l’Empire Mondial de la santé de Bill Gates promet plus d’empire et moins de santé publique – Paru sur The Grayzone sous le titre Why the Bill Gates global health empire promises more empire and less public health – Traduction Corinne Autey-Roussel pour Entelekheia ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf



+ le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf



Coronavirus : selon le Conseil scientifique, 30 millions de personnes seront prioritaires pour un vaccin en France, dont les professionnels de santé, d’autres professions exposées sont concernées, ainsi que les personnes âgées et vulnérables. : Il faut se préparer. La possibilité qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être disponible et administré à des millions de gens, en priorité les professionnels de santé, doit être anticipée dès maintenant, indiquent les membres du Conseil scientifique, du Comité vaccin Covid-19 et du Comité recherche, analyse et expertise (Care), dans un avis publié vendredi 24 juillet ► https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0



Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels : LE DOSSIER ROCKEFELLER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf



Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf



Car, là encore, le Pr. AHC l’énonce clairement dans cette vidéo, le problème qui se pose à nous c’est l’OBLIGATION VACCINALE, ceux qui refuseront de se faire vacciner, et comme je l’ai argumenté et documenté sur ce blog, se verront refuser l’accès à TOUT = les déplacements, les lieux publics, un compte bancaire, que sais-je ?

C’est bien la preuve que la finalité de cette expérience d’ingénierie sociale en cours c’est le puçage, l’eugénisme et la dictature technotronique VIA l’arsenal technotronique le plus répressif que l’on est jamais connu ► À BAS TOUTE CENSURE du Collectif Guerre De Classe sur l’arrestation de Soral + mon grain de poivre…

Sur les puces RFID en France ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

DICTATURE TECHNOTRONIQUE :

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

Pour plus de PDF, je vous laisse farfouiller dans ma BIBLIOTHÈQUE, ils sont tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, libres et gratuits car j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue, car ;

Plus nous serons nombreux à comprendre que le but de ce gouvernement-qui-ment, comme les autres, est notre mise sous contrôle, par la démission de notre esprit critique, et plus nous serons en capacité d’agir en réflexion pour limiter la portée de l’attaque et sa durée, tant il est clair, maintenant, que les dés sont jetés et que nous entrons dans le dur !

Aussi, c’est le moment de choisir, c’est le moment de décider, TOUTES & TOUS, selon ses forces et selon son cœur ; ICI & MAINTENANT ;

Rejoindre les cyborgs ou être et incarner la RÉSISTANCE ?

JBL1960 qui a fait son choix, depuis longtemps…