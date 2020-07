CoV19 : Pas plus de seconde vague que de beurre en branche !

Par contre ;

Preuve supplémentaire qu’avec Bill « La Piquouze » Gates aux manettes, toutes les folies sont permises ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf ;

Silvano Trotta : Bill Gates et sa Folie ! Vidéo de 15MN 14 du Vendredi 24 juillet 2020

En boni, je vous conseille de visionner l’interview du Pr. Christian Perronne par Silvano Trotta du 26 juin 2020 autour de son livre « Y-a-t-il une erreur qu’ILS non pas commise » (1:05:22). Notamment sur la mascarade des masques, qui, je vous le rappelle est désormais OBLIGATOIRE PARTOUT PAR TOUS… Oui même dehors…

Pour dire NON au muselage sanitaire, et comprendre que l’insoumission est un facteur de notre évolution, ce PDF (version complète) qui expose les visées réelles de la PLANdémic et pourquoi le port du masque est devenu obligatoire depuis le 20 juillet dernier en France ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf & RAPPEL = LE PORT DU BOUILLON DE CULTURE EST OBLIGATOIRE ! (Vidéos + PDF + INFOS) et vraisemblablement jusqu’au vaccin, ce qui ne saurait plus tarder vu que Billou The Kid a sorti tout l’arsenal technotronique qu’il avait en magasin.

IMPORTANTE MàJ du 27/07/20 à 14:10 : Coronavirus – Télécharger la déclaration d’illégalité des amendes pour défaut de port du masque (PDF) – Source http://mai68.org/spip2/spip.php?article6576 : Maître Carlo Alberto BRUSA : « Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire. » https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/illegaliteamendes.pdf

Maître Carlo Alberto BRUSA est Avocat à la Cour, Président de l’Association REACTION 19, Et Président du Cabinet d’Avocats CAB ASSOCIES, Avocats à la Cour.

Et aussi bien Trotta dans sa vidéo, que dans le PDF, vous avez les preuves que les tests PCR sont peu fiables, et donc, c’est là-dessus que le gouvernement se base, pour maintenir le trouillomètre à zéro : la psychose à la coronavirose avec une seconde vague en approche de rien du tout, par contre la population terrorisée qui porte un masque à pied, à cheval et en voiture, acceptera, sans moufter, pour avoir le droit de l’enlever, de se faire vacciner !

Trotta s’appuie sur les statistiques de la Nouvelle-Zélande, car c’est l’hiver dans cette hémisphère, et les statistiques données le Vendredi 24 juillet 2020, à la fin du premier mois d’hiver démontrent qu’il y a 0 mort du ConVide19 et 28 cas détectés positifs… Donc, il n’y a pas de seconde vague, et si en France il y a beaucoup plus de vrais-faux-positifs (vue l’efficacité des tests) détectés, c’est tout simplement parce qu’on teste beaucoup plus de gens (NdJBL : au sortir du déconfinement, rappelez-vous que le gouvernement-qui-ment, commençait à annoncer qu’il y a avait trop de tests sur le marché et pas assez de demandes, et qu’ils allaient les vendre pour ne pas les perdre, vu que la péremption est assez courte ! Cela ne vous rappelle rien ?)

masque obligatoire ► vaccin (obligatoire) ► passeport vaccinal ► puçage électronique

Sur le passeport médical, qui est dans les tuyaux depuis 2015, au moins :

Demain, tous titulaires d’un « passeport médical » ?

CARNET DE SANTE 2.0 – Une société suisse a créé un « passeport médical ». Près de 5.000 personnes le possèdent déjà. [NdJBL : 6 avril 2015, hein ?]

Quand un patient étranger arrive inconscient dans un hôpital, les médecins sont souvent confrontés à de nombreuses questions. Qui appeler ? La personne est-elle allergique à tel ou tel traitement ? A-t-elle déjà subi telle ou telle opération ? C’est en partant de ce constat, rapporté à maintes reprises par des médecins urgentistes, que la jeune société Swiss Medbank a eu l’idée de créer le « passeport médical ».

« Éviter de nombreuses erreurs médicales » [NdJBL : comme d’hab, c’est pour notre bien, hein ?] Pour lire l’intégralité de l’article sur la source ► https://www.europe1.fr/sante/Demain-tous-titulaires-d-un-passeport-medical-789676 ;

Et ça n’a pas loupé : Christian Estrosi propose « la mise en place d’un passeport sanitaire » pour se déplacer dans les pays transfrontaliers ► Nice Matin – 30 avril 2020.

Ailleurs, on arrive à la même conclusion : CoV19 : Alors cette soi-disante « 2ème vague » à Yankland… supercherie politique ? (F. William Engdahl) Source ► https://www.mondialisation.ca/la-deuxieme-vague-de-coronavirus-aux-etats-unis-est-elle-un-canular-politique/5647639

Médecins complotistes ? Olivier Véran aussi est médecin, mais lui n’est pas “complotiste”. Non, il est chasseur de méchants virus (ou virusses devrait-on dire, car c’est sûrement un coup de ce satané Poutine). « Ce n’est plus le virus qui nous traque, c’est nous qui le traquons », dit-il avec force (ici)… Courage, Monsieur le ministre ! Fouillez bien dans les coins et les recoins, car le virus, beaucoup le cherchent mais nul ne le trouve plus ! OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/26/coronavirus-medecins-complotistes/



Preuves que tous les fous sont aux manettes !

«… Que dire d’une société lorsqu’un fou vous dit ce qu’il y a à faire ?…»

~ Andreï Tarkovski, «Nostalgia», 1983 ~

Oui, la vaccination, est pionnière de l’identification numérique mondiale ► http://www.profession-gendarme.com/la-vaccination-pionniere-de-lidentification-numerique-mondiale/

Sur les puces RFID en France ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

RAPPEL : Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ; Car il se profile exactement la même chose (c’est pourquoi je vous ai mis l’interview du Pr. Perronne plus haut) : Coronavirus : selon le Conseil scientifique, 30 millions de personnes seront prioritaires pour un vaccin en France, dont les professionnels de santé, d’autres professions exposées sont concernées, ainsi que les personnes âgées et vulnérables. : Il faut se préparer. La possibilité qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être disponible et administré à des millions de gens, en priorité les professionnels de santé, doit être anticipée dès maintenant, indiquent les membres du Conseil scientifique, du Comité vaccin Covid-19 et du Comité recherche, analyse et expertise (Care), dans un avis publié vendredi 24 juillet ► https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf (NdJBL : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, pire que vous ne pouviez pas savoir) Source ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-selon-le-conseil-scientifique-30-millions-de-personnes-seront-prioritaires-pour-un-vaccin-en-france-a-commencer-par-les-professionnels-de-sante_4055751.html

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf ;

+ le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf ;

RAPPEL : confirmation que le problème du Linky et de tous compteurs communicants, n’est pas qu’un problème d’ondes (micro et radio) et n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES car comme tout le monde a pu le lire dans l’article du SUD-OUEST du 2 juin dernier ► https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFcqumh1akh_L-Espion-linky-Sud-Ouest-2020-06-02.pdf : la loi permet à la police d’utiliser Linky pour surveiller un individu, chez lui ! Ainsi dans la visio-conférence faite par Stéphane Lhomme, on apprend que Christian Estrosi, encore et toujours lui, durant le confinement, a demandé à Énedis, VIA l’indic Linky, de vérifier si les résidences secondaires étaient occupées ou pas ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf

Aussi, je vous recommande la lecture de ce rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972, vous avez dans cet article, la traduction partielle mais substantielle de ce rapport, par Résistance 71 en septembre 2019, à ma demande. À retrouver Page 47 de ce PDF N° 138 de 73 pages pour dire NON à la dictature technotronique que j’ai publié le 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

+ DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

+ BIBLIOTHÈQUE PDF

Plus nous serons nombreux à comprendre que le but de ce gouvernement-qui-ment, comme les autres, est notre mise sous contrôle, par la démission de notre esprit critique, et plus nous serons en capacité d’agir en réflexion pour limiter la portée de l’attaque et sa durée, tant il est clair, maintenant, que les dés sont jetés et que nous entrons dans le dur !

Selon un vieux dicton : la peur n’évite pas le danger.

C’est le moment de choisir, c’est le moment de décider, TOUTES & TOUS, selon ses forces et selon son cœur ; ICI & MAINTENANT ;

Rejoindre les cyborgs ou être et incarné la RÉSISTANCE ?

JBL1960