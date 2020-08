NON au port d’une MUSELIÈRE PAR TOUS, PARTOUT ! Version PDF gratos de JBL

Pour que cesse définitivement la mascarade !

CoV19 – France : Jean Castex-et-son-orchestre nous menacent d’un reconfinement généralisé ► https://www.capital.fr/economie-politique/jean-castex-brandit-la-menace-dun-nouveau-confinement-generalise-1377041

Si nous ne nous soumettons pas, docilement, sans broncher, à porter un masque, une muselière, partout, TOUTES & TOUS, alors que nous avons les preuves médicales que porter un masque, non seulement ne protège pas des contaminations infectieuses et/ou virales et donc du CORONAVIRUS, mais que le port prolongé dehors, un non-sens total, comme dedans, va, assurément affaiblir notre système et nos défenses immunitaires, en nous empêchant de respirer normalement, surtout près des plages ou en pleine nature, en nous stressant à donf, alors ;

Qu’il n’y a pas plus de 2ème vague d’une pandémie qui n’en est pas une, que de surmortalité due au coronavirus, notamment par rapport à la surmortalité due à la grippe saisonnière de 2017. Puisqu’on sait qu’en 2019, en France, il y a eu, toutes causes confondues, 610 000 décès, avec une moyenne de 1610 décès/jour, que de beurre en branche !

Aussi je vous propose ce tout dernier PDF de 23 pages, pour dire :

NON au port d’une muselière PARTOUT et par TOUS ! par JBL1960, août 2020

Nouvelles données pour refuser le port du masque, rite de passage au Nouvel Ordre Mondial, dans une nouvelle version PDF N° 186 de 23 pages

Cliquer pour accéder à non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

À la page 4 : ENQUÊTE SUR LE PORT DU MASQUE qui existe en version PDF imprimable, depuis le 20 juillet ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf ;

À la page 10 : L’intervention vidéo sur TVL du Pr. Alexandra Henrion-Caude, en analyse dans mon dernier billet ► CoV19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout – Le Zoom – TVL – Vidéo Complété & Enrichi par JBL qui explique, clairement, simplement, de manière argumentée, documentée ; qu’il n’y a pas de seconde vague en approche, que ce n’est pas une pandémie, et pourquoi. Que le confinement à des conséquences mortifères, pire que le « mal », non encore connues et que le port du masque partout par tous est un non sens total. Ni anti-vaxx, ni anti-masque, elle démontre qu’une vaccination de masse promise au plus tôt est une horreur absolue, pourquoi et comment nous devons refuser leur nouvelle normalité de distanciation sociale à laquelle nous sommes soumis et que l’adoption des Lois Bioéthiques nous conduit vers l‘anéantissement de l’Humanité telle que nous l’avons toujours connue…

Mais nous savons ici que c’est cela le PROJEEEEEET !

À la page 12, sur l’illégalité des amendes qu’on nous promet pour non-respect du port de la muselière la lettre PDF qui existe déjà, de Maître Carlo Alberto BRUSA : « Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire. » https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/illegaliteamendes.pdf ;

À la page 14, NOUVEAU, un modèle de lettre à adresser/déposer/remettre à tous les médecins-traitants, qui participent dans la grande majorité, à la mascarade, en suivant, à la lettre les directives gouvernementales VIA l’ARS en nous obligeant à porter un masque, qui est un dispositif médical, en toutes connaissances de causes = sur son inefficacité à nous protéger du virus, sur la dangerosité de son port prolongé, en refusant de dresser des dérogations, même aux personnes reconnues handicapées, pour de simples visières, prescrivant des masques FFP1 en de rares cas spécifiques, mais pour l’avoir documenté, nous savons que la respiration sera encore plus difficile. Preuve que les médecins génocideurs, main dans la main avec tous les (ripou)litiques de tous bords vont tenter de nous l’imposer à la maison, pour dormir !

Et donc, à la page 18, en appui de l’extrait vidéo de 11MN11 du Dr. Perronne sur SUD RADIO le 24 juillet 2020 dans lequel il dénonce la corruption généralisée en donnant des exemples dont il a été le témoin. Le Dr. Perronne est l’un des rares, avec le Pr. Alexandra Henrion-Caude, à dénoncer de manière argumentée, documentée et preuves à l’appui, en analyse dans ce billet ► Il est temps de choisir : rejoindre les cyborgs ou incarner la résistance ? ;

Pour faire basculer les médecins, scientifiques intègres de notre côté !

R71 : Poser la question d’une révolte des scientifiques intègres fait immanquablement poser la question de la fiabilité du système. La question est de ce fait : une révolte est-elle possible au sein de ce système de la corruption organisée à tous les étages ? Si c’est pour réorganiser la merdasse de ce système en pensant pouvoir le rendre « plus vertueux », la réponse est catégoriquement NON !

Sinon ?

AUJOURD’HUI : c’est juste un masque, hein ?

DEMAIN : Pas de vaccin ? Pas de travail, pas d’école, pas de voyage, pas de magasins, pas de transports publics, pas de lieux publics…

Vous avez encore la preuve que le but, l’objectif, le PROJEEEEET de Macron, le cyborg, et son monde, c’est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller…

DANS LES FAITS, AUJOURD’HUI ;

Il y a 1 heure, 1 heure seulement : Covid-19 : « Nous pouvons basculer à tout moment », avertit le Conseil scientifique – “L’avenir de l’épidémie à court terme est en grande partie entre les mains des citoyens”, prévient l’instance dans un nouvel avis ► https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-nous-pouvons-basculer-a-tout-moment-avertit-le-conseil-scientifique_fr_5f29204ec5b656e9b09feccf et donc…

Coronavirus : selon le Conseil scientifique, 30 millions de personnes seront prioritaires pour un vaccin en France, dont les professionnels de santé, d’autres professions exposées sont concernées, ainsi que les personnes âgées et vulnérables. : Il faut se préparer. La possibilité qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être disponible et administré à des millions de gens, en priorité les professionnels de santé, doit être anticipée dès maintenant, indiquent les membres du Conseil scientifique, du Comité vaccin Covid-19 et du Comité recherche, analyse et expertise (Care), dans un avis publié vendredi 24 juillet ► https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf

https://theconversation.com/la-vaccination-contre-la-covid-19-pourrait-necessiter-des-rappels-et-voici-ce-que-cela-signifie-143641 ; C’est pourquoi Bill « La Piquouze » Gates avait prévenu ► https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-selon-bill-gates-il-faudra-moins-deux-doses-vaccin-personne-coronavirus-2950/ ;

https://www.midilibre.fr/2020/08/02/la-russie-prepare-une-campagne-de-vaccination-massive-contre-le-coronavirus-9004691.php ;

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2620433-vaccin-coronavirus-france-date-institut-pasteur-prioritaire-conseil-scientifique-sanofi-oxford-moderna/

À lire absolument en complément ;

Bill « La Piquouze » Gates & son Empire Mondial de la Santé (PDF)

Pour comprendre Comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes naturels https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf et donc pourquoi les médecins aujourd’hui sont presque tous vendus à BIG PHARMA !

(PDF) ► Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

(PDF) sur le dernier scandale sanitaire d’ampleur, lié à la vaccination obligatoire de masse ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf en France, octobre 2009

(PDF Initial) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

(PDF dernière version) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

(PDF dernière version) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Pour faire péter les verrous et triompher l’organique !

Nous avons toujours le choix de nous lever pour dire NON, en nombre invincible, et refuser la peur de l’autre, et le port OBLIGATOIRE d’une muselière partout, tout le temps. Car, 60 à 70% de la population est déjà soumise, preuve aussi que même avec le masque le virus circule bien. Preuve que le masque n’empêche rien, surtout si l’on étudie les vrais chiffres, qui indiquent, qu’au contraire, l’épidémie au coronavirus est terminée, mais que nos politiques maintiennent le trouillomètre à Zéro pour nous avoir sous contrôle !

Plus nous serons nombreux à nous coordonner et refuser en bloc partout le port du masque qu’on veut nous imposer partout et tout le temps ; Et mieux nous serons en capacité ensemble, de limiter l’ampleur, l’intensité et la durée dans le temps du tsunami récessif qui lui est en approche, et que plus rien n’arrêtera !

Mais au moins pouvons-nous nous préparer dès maintenant à désobéir aux injonctions paradoxales d’une mini-élite qui s’apprête à refermer, sur nos tronches, les grilles totalitaires technotroniques en devenant incontrôlables et ingouvernables ;

Solidaires, Unis, Persévérants, Réfléchis et Actifs !

JBL1960