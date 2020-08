IN VIVO : Là où les covidiens passent…

… L’HUMANITÉ TRÉPASSE !

AUCHAN – COGNAC – Mercredi 5 août : Perso, pas sortie depuis le 19/07 faire des courses, sans masque. Mais aujourd’hui, course du mois, je me rends avec mon époux, pour faire un minimum de courses, en même temps, je rappelle aux grincheux que je ne perçois rien de personne, seul mon époux perçoit une retraite, j’ai un statue de personne handicapée et je marche avec des béquilles n’ayant plus de rotules et une dysarthrose très avancée.

On met le masque au moment d’entrer, mais sous le nez, afin de respirer sans trop de gêne, mon mari n’ayant plus qu’une parotide (on lui a enlevé une tumeur mixte parotidienne et il a subi de la radiothérapie, il est claustrophobe, qui plus est, et à donc une difficulté respiratoire chronique, de ce fait. Son médecin traitant a refusé de lui faire une dérogation et au contraire, comme le port de la muselière est OBLIGATOIRE, lui a prescrit des masques FFFP1 ! Et pour couronner le tout, il n’entend pas bien, ce qu’il fait qu’il ne comprend rien quand on lui parle avec un masque).

Mon mari fait la queue à la poissonnerie. Une cliente l’apostrophe en lui demandant de mettre son masque correctement et mieux qu’il ne l’a mis. Mon mari lui répond je t’ai pas demandé si ta grand-mère faisait du vélo ? La vendeuse de poisson s’en mêle, donnant raison à la covidienne de souche.

Comme mon mari n’obtempère pas, on fait prévenir l’agent de sécurité !

Mon mari demande à l’agent de sécurité : je porte un masque ou pas ? Oui !

Alors, la loi m’oblige à porter un masque, mais elle ne précise pas où et comment ? Donc, moi je le porte comme cela ! Fin de l’histoire…

N.B. : Notre médecin traitant a refusé de me faire une dérogation pour une visière, avançant que ça n’était pas valable et qu’il fallait absolument porter un masque !

Ce même médecin nous oblige à passer par DOCTOLIB, pousse à la téléconsultation, pour lui la Télé-Médecine, c’est l’avenir… Alors que précisément, ici, nous le savons bien que la Télémédecine, ce n’est pas bon pour la santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf (la page de garde est l’affiche qui figure dans le couloir de la salle d’attente, et actuellement, il faut attendre dehors, sur le parking, on n’a plus le droit d’attendre dedans…)

Durant le confinement, ordre nous a été donné, à toutes et tous, de rester chez nous, et donc de ne pas aller chez le médecin. Je me suis retrouvée aux urgences le 14/04 dernier, sur conseil du 15, et je puis témoigner que, comme tous les hôpitaux de France et de Navarre, il était vide, la cellule COVID19 était vide aussi. Toutes les opérations, ont été reportées, et plus personne n’était autorisée à se faire soigner en fait…

Fort heureusement pour nous, habitant en pleine cambrousse, nous pouvons vivre sans avoir à trop nous déplacer et c’est ce que je fais, pour ma part, au maximum. Et ainsi ne pas subir les injonctions paradoxales de ce gouvernement-qui-nous-ment.

Précision : en plus des panneaux partout notifiant que le port du masque est obligatoire, qu’il ne faut pas se toucher le visage, qu’il faut se laver les mains très souvent, à l’entrée des boutiques de la galerie marchande, on vous impose de vous laver les mains au gel hydroalcoolique. Mais de quel droit ? Pour ma part, j’ai des lingettes antibactériennes et du gel hydro-alcoolique, si besoin est.

Donc, je n’ai pas besoin qu’on m’intime l’ordre d’en rajouter !

Les Zélateurs-Délateurs sont parmi nous !

Vous voyez qu’il est temps de sommer les médecins de s’expliquer et je le redis, n’attaquez pas un troupeau de covidiens, en pleine charge, de face. Il m’était impossible de ne pas me plier à cette injonction débile, je n’aurais pu rentrer faire mes courses, et voyez que même a minima, les covidiens trouvent le moyen de vous chercher des noises.

C’est pourquoi je vous remets, ci-dessous, la lettre PDF qui existe déjà, de Maître Carlo Alberto BRUSA : « Je vous autorise à imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries, afin qu’il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d’une répression qui n’a aucun fondement légal ni réglementaire. » https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/illegaliteamendes.pdf

Et qui se trouve à la page 12 du dernier PDF pour dire NON au port d’une muselière PARTOUT et par TOUS ! présenté par ce billet d’hier ► NON au port d’une MUSELIÈRE PAR TOUS, PARTOUT ! Version PDF gratos de JBL

Voici donc une preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21, VIA la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) en utilisant la crise sanitaire courante, pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués, masqués, en attendant de se faire vacciner, dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

C’est pourquoi, pour entretenir la Psychose à la Coronavirose, càd, maintenir le trouillomètre à zéro : Jean-François Delfraissy : «Nous restons à la merci d’un gros événement de supercontamination» – ENTRETIEN – Selon le président du Conseil scientifique sur le coronavirus, la fin de l’été sera bien plus favorable à une explosion du nombre de cas. ICI et de rajouter : « Si on laisse les jeunes se contaminer, le virus va nous échapper » – ÉPIDÉMIE Le président du Conseil scientifique s’est positionné contre la théorie de l’immunité collective par les jeunes. LÀ.



Nan, c’est pas le contrôle du virus qui va vous échapper… Quoique…

DANS TOUS LES CAS ;

Et vous voudriez leur faire confiance ?

Nous avons toujours le choix de nous lever pour dire NON, en nombre invincible, et refuser la peur de l’autre, et le port OBLIGATOIRE d’une muselière partout, tout le temps. Car, 60 à 70% de la population est déjà soumise et vous le fait savoir, preuve aussi que même avec le masque le virus circule bien. Preuve que le masque n’empêche rien, surtout si l’on étudie les vrais chiffres, qui indiquent, qu’au contraire, l’épidémie au coronavirus est terminée, mais que nos politiques maintiennent le trouillomètre à Zéro pour nous avoir sous contrôle !

Plus nous serons nombreux à nous coordonner et refuser en bloc partout le port du masque qu’on veut nous imposer partout et tout le temps ; Et mieux nous serons en capacité ensemble, de limiter l’ampleur, l’intensité et la durée dans le temps du tsunami récessif qui lui est en approche, et que plus rien n’arrêtera !

Mais au moins pouvons-nous nous préparer dès maintenant à désobéir aux injonctions paradoxales d’une mini-élite qui s’apprête à refermer, sur nos tronches, les grilles totalitaires technotroniques en devenant incontrôlables et ingouvernables ;

Solidaires, Unis, Persévérants, Réfléchis et Actifs !

JBL1960