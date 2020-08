Explosions d’hier et d’aujourd’hui…

Hiroshima et Nagasaki , HIER :

Ne nous ont rien appris…

75 ans après la première attaque nucléaire, à Hiroshima, le 6 août 1945, on continue à présenter ce crime de guerre comme le tournant de la seconde guerre mondiale, occultant ainsi la responsabilité des Etats-Unis. Jusqu’à quand va-t-on ainsi réécrire l’histoire ? Source ► https://www.marianne.net/debattons/editos/75-ans-apres-hiroshima-comment-l-histoire-d-un-crime-de-guerre-ete-reecrite

Aujourd’hui, encore, beaucoup croient, comme la version officielle l’affirme, que le largage de ces 2 bombes nucléaires étaient nécessaires, indispensables même, pour mettre fin à la seconde guerre mondiale, alors, qu’au contraire, elles ont ouvertes, en grand, une boite de Pandore qui ne s’est plus jamais refermée…

L’histoire est écrite par les vainqueurs… Toujours…

Depuis lors, tous les membres de l’Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord, et même au-delà, n’ont eu de cesse d’augmenter leur arsenal militaire en armes diverses et variées, incluant les armes technotroniques qui sont en cours d’essai sur nous comme la distanciation sociale actuellement, et bactériologiques, les Colons du Nouveau Monde ayant pris de l’avance, puisque depuis 1616 les indigènes onkwehonweh (Natifs) ont souffert de maladies mortelles, comme par exemple des petites couvertures infestées par la variole, la méthode préférée des colons envahisseurs ► CoV19 J12 EN FRANCE : Le point de vue des Natifs de l’Île de la Grande Tortue : Bienvenue dans la REZ ! 28/03/2020 – Traduction Jo Busta Lally.

Là encore, il est aisé de vérifier combien les narratifs officiels, les seuls valables et admis, sont parfaitement identiques.

C’est pourquoi, je vous propose à la relecture ce document au format PDF, que j’ai publié, dans une première version, en octobre 2017, intitulé : Au sujet d’un 11 septembre nucléaire, que j’ai complétée, en mai 2018, avec cet ADDENDUM constitué par Résistance 71 qui a traduit et publié l’article L’histoire secrète des mini-armes nucléaires par Gordon Duff, Senior Editor avec Jeff Smith de l’AIEA et VT du 3 mai 2018 – Source de l’article original en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2018/05/03/488735/ et qui contient des photos rares qui documentent cette longue analyse, qui peut encore évoluer, si des éléments nouveaux nous étaient transmis…

Précision : de nombreux sites, comme celui de Veterans Today de France nous sont inaccessibles, pour ma part, depuis janvier 2020. Étonnant, non ?… NON !

Au sujet d’un 11 septembre nucléaire – Addendum de mai 2018 , version PDF N° 39 de 34 pages

Page 25 du PDF : Notes de l’éditeur de VT : On nous a donné des bribes de matériaux en provenance de bon nombre d’enquêtes ; la plupart de ces infos mettent littéralement “le monde à l’envers”. Ceci provient de sources multiples, tout n’a pas les mêmes réponses. Nous avons observé que l’enquête originale sur les attentats de 11 septembre 2001, la vraie, fut un “préliminaire”, donné à la Maison Blanche, aux leaders du congrès des États-Unis, au Pentagone et à des juges clef. Lorsque le suivi de l’enquête fut fait, tout fut stocké pour ne pas être publié ni présenté. Ils ont voulu enterrer ce “11 septembre nucléaire” le plus profond possible. Aujourd’hui, nous réécrivons l’histoire. Chaque article est un tout, certains furent écrits et publiés, d’autres pris de dossiers clefs et d’autres… comment dire, furent “officieusement” dé-classifiés”. Nous avons établi et prouvé les thèses de physique et elles ont survécu à de multiples défis, nous avons aussi établi la vaste présence et existence d’un terrorisme nucléaire d’État, essentiellement centré autour d’Israël.Nous nous rapprochons également d’une explication plus “multinationale” des actions d’Israël alors que nous les voyons coopérer avec d’autres comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France dans le domaine de la technologie de l’armement.

Page 26 du PDF : il a été établi il y a longtemps que ces trois nations ont injecté non seulement de la technologie, mais aussi des matériaux nucléaires, en Israël. Nous avons montré exactement qui l’a fait et comment ce fut fait et ce comme personne ne l’avait fait auparavant. Àl a fin, cette série, publiée en mon nom avec quelques articles de Veterans Today, devraient être lus et commentés par des universitaires et des scientifiques, des experts en sécurité qui prennent vraiment leur travail au sérieux. Nous avons rendu facile l’accès à de l’information qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Pour certaines personnes, naviguer dans l’entourage de VT n’est pas facile. Nous ne sommes pas dans le business de la vente de bouquins ni dans celui des remèdes miracles pour charlatans. J’ai déjà été informé par des “instances supérieures” que nos infos ont déjà changé le monde et que le terrorisme nucléaire n’est plus aussi attirant pour beaucoup depuis qu’il n’est en fait plus secret.

Dans tous les cas, à ne pas louper ; Les 28 pages manquantes du rapport sur le 11 septembre 2001 et l’implication de l’Arabie Saoudite nous donne une opportunité de ressortir du placard nos rapports sur l’implication israélo-saoudienne au moyen d’informations que VT a obtenu des enquêteurs mêmes qui placèrent les agents sous surveillance à Fort Lee dans le New Jersey. Source VT du 26 avril 2016 traduction Résistance71 et en analyse dans mon tout premier article sur le 11 septembre 2001 du 23 juin 2016.

EXTRAITS : L’article est, en fait, une confession générale de la complicité du gouvernement allemand dans un complot bizarre et sinistre aux proportion épiques.”

Une chose est claire, l’Allemagne aide l’EIIL avec des milliards d’aide, en argent liquide, beaucoup en équipement militaire, le tout envoyé par la Turquie.

Il est aussi très clair que l’Allemagne, ou cette Merkel et le DVD sur lequel nous reviendrons dans une minute, sont au cœur même du coup qui a renversé le gouvernement en Pologne et sont aussi impliqués jusqu’au cou dans la préparation de la junte de Kiev pour qu’elle mène une plus large guerre.

[…]

Shrimpton affirme qu’il a été poussé en accéléré en prison parce qu’il a exposé le DVD ; il dit que le groupe terroriste nazi pilote l’Allemagne en sous-main mais aussi les États-Unis au travers de la famille Bush.”

[…]

D’après Story, ce groupe, qui contrôlait la Réserve Fédérale aux États-Unis et la vaste majorité des banques centrales mondiales, a servi un agenda de conquête du monde, à la fois de manière ouverte et secrète. Story citait Hitler comme étant une “marionnette” de l’organisation qui prendrait plus tard le nom de DVD.

Le premier ministre britannique Edward Heath était un agent du DVD, tout comme le fut le premier ministre Tony Blair et un bon nombre de politiciens britanniques de haut rang.”

[…]

Ceci n’est peut-être rien ou pas grand chose, mais il y a juste quelques jours, un ancien général du corps des US Marines, James Mattis [NdJBL : Mattis est surnommé « Mad Dog on the line mais aussi, le moine soldat…] a été activé comme un “cheval noir” (un candidat ou concurrent au sujet duquel très peu est connu, mais qui gagne de manière inattendue, d’où l’expression un candidat “cheval noir”…) durant la convention de parti républicain qui s’annonce.

[…]

Puisque qu’aujourd’hui, 75 ans jour pour jour, pile poil, après Hiroshima ;

Beyrouth, Mardi 4 août, 18H07 : « Israël bombarde Beyrouth avec un missile nucléaire, Trump et le gouvernement libanais confirment » (Gordon Duff – VT), avec une série de vidéos plus incroyables les unes que les autres. Le lien ci-dessus sur l’article en anglais. Une arme nucléaire « tactique » de 6KT a touché le port de Beyrouth hier 4 août à 18h00 locales… La version officielle d’une explosion accidentelle de nitrate d’ammonium est déjà divulguée par les merdias qui couvrent l’attaque, normal, c’est leur fonction. Comme expliqué dans l’article de VT, il faudrait près de 1000 tonnes de ce produit pour générer une telle explosion. Les videos montrant la seconde explosion sont sans équivoque sur la nature de cette explosion : elle est nucléaire. Les Russes fourniront-ils leurs données radars pour confondre les criminels ? L’article dit qu’un inspecteur de l’AIEA, Jeff Smith, qui coopère avec VT, confirme qu’il s’agit bien d’une explosion nucléaire… Source Résistance71, puisque je n’ai plus accès à VT.

Le Président Aoun évoque l’hypothèse d’un «missile» ou d’une «bombe» dans la double explosion à Beyrouth – Le Président libanais a constaté qu’il existe une «possibilité d’une interférence extérieure comme un missile, une bombe ou un autre moyen» dans l’explosion à Beyrouth. Source ► https://fr.sputniknews.com/international/202008071044214623-le-president-aoun-evoque-lhypothese-dune-bombe-ou-dune-roquette-dans-lexplosion-a-beyrouth/ du 7 août 2020.

+ L’armée israélienne a annoncé ce 7 août avoir abattu un drone en provenance du Liban, sur le plateau du Golan, une région stratégique à la frontière avec la Syrie.

Tsahal a abattu dans la nuit un drone entré dans l’espace aérien du pays près du mont Hermon, sur le plateau du Golan, une région stratégique à la frontière avec la Syrie ► https://fr.sputniknews.com/international/202008071044214780-israel-abat-un-drone-provenant-du-liban/ 14:08 le 7 aout 2020

Quelle est l’arme nouvelle utilisée dans le Golfe et à Beyrouth ?

« Une arme nouvelle a été utilisée début juillet contre 7 bateaux iraniens dans le Golfe persique [1], puis le 4 août au port de Beyrouth.

Dans les huit cas, le nuage de fumée n’avait aucun rapport avec celui observé lors des explosions conventionnelles, mais formait un champignon comme lors des explosions atomiques.

À Beyrouth, l’explosion n’a pas creusé de cratère, mais a fait trembler la terre à 200 kilomètres à la ronde, à une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter, selon le centre allemand de géoscience (GFZ). C’est cette vibration et non pas le souffle de l’explosion qui a détruit de nombreux quartiers de la ville.

Elle a aussi provoqué une vague géante et a soulevé certaines voitures au port, et non pas poussé latéralement l’eau et les véhicules, mais comme si on avait appuyé sur la mer et sur le lieu immédiat du sinistre.

Ces attaques interviennent alors que le jugement du Tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban devrait être rendu le 7 août [2]. Il devrait être reporté ». Source ► https://www.voltairenet.org/article210662.html

Car dans le même temps ;

Explosion d’une usine chimique en Chine : Une puissante explosion a eu lieu dans une usine chimique de la province chinoise du Hubei lundi soir. Les responsables font état de six morts et de quatre blessés, selon le Daily Mail ► https://fr.sputniknews.com/international/202008051044205541-une-usine-chimique-explose-en-chine—video/

Explosions en chaine dans la ville frontalière de Hyesan en Corée du Nord (frontière chinoise) ► https://strategika51.org/2020/08/06/la-serie-continue-explosion-de-gaz-a-hyesan-en-coree-du-nord/

Explosions qui ont frappées un dépôt de munitions dans le sud de Bagdad, attribuées à « la chaleur »… (26/0720) ► https://www.arabnews.com/node/1710416/middle-east



Important incendie sur un marché situé dans la zone industrielle d’Ajman, l’un des sept émirats des Émirats arabes unis (EAU).

Aussi, soyons des petits détonateurs supplémentaires pour exploser les mythos, les dogmes, les doctrines, la vérité officielle écrite par les vainqueurs, en créant une chaine de diffusion de ces pépites de vérité qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois, et qui nous le voyons bien, perd totalement les pédales !

D’autres infos sont à venir aussi je mettrai cette publication à jour avec. À suivre, donc…

