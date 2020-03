CoV19 J12 EN FRANCE : Le point de vue des Natifs de l’Île de la Grande Tortue : Bienvenue dans la REZ !

Bienvenue à Gattaca le nouveau Ghetto planétaire !

Mon dossier Coronavirus/CoV19

Comme je l’ai écrit dans mon dernier billet ► CoV19 : Aux Origines… Comme quoi, il n’y a pas de (BIO)HAZARD !

Preuve surtout que cette pandémie a bien été fabriquée pour nous déclarer la guerre à nous, les peuples et procéder au « nettoyage » d’environ 7 milliards d’humains, afin de maintenir l’humanité sous la barre des 500 millions d’individus, qui terrifiés, pucés, zombifiés, accepteront d’être parqués, comme hier les indigènes/Natifs dans des REZ, dans des mégalopoles hyper-connectées ; les fameuses SMART-CITIES, quand les élites, plus que jamais auto-proclamées, vivront elles dans des méga-zones-vertes de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes ► Ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité !

Et vu la tournure foudroyante de ces derniers heures, tout porte à croire que les grilles totalitaires du N.O.M. ou O.M.D. vont définitivement se refermer sur nos tronches, vu le niveau de non-réactivité des populations !

CORONAVIRUS = ICEBERG

Ce que nous voyons et ce qui nous est caché

Dans tous les cas = APPRENEZ À VOIR !

▼▼▼

BIENVENUE DANS LA RÉSERVE (INDIENNE, USA/CANADA) ou REZ !

Mohawk Nation News | 21/03/2020 | URL de l’article source en anglais ► http://mohawknationnews.com/blog/2020/03/21/welcome-to-the-reservation/

Traduction Jo Busta Lally avec DeepL.Com

COVID19 est un nouveau nettoyage de l’Île de la Grande Tortue par notre Terre-mère pour se débarrasser d’une nouvelle pandémie apportée ici par les envahisseurs. Les nombreuses maladies introduites par les colons envahisseurs/exterminateur sur l’île de la Grande Tortue furent la variole, la peste bubonique, la varicelle, le choléra, le simple rhume, la diphtérie, la grippe, le paludisme, la rougeole, la scarlatine, les maladies sexuellement transmissibles, la typhoïde, le typhus, la tuberculose, la grippe, la polio, la méningite et la coqueluche, entre autres.

Depuis 1616, les indigènes onkwehonweh (Natifs) ont souffert de maladies mortelles, comme par exemple des petites couvertures infestées par la variole, la méthode préférée des colons envahisseurs.

Les envahisseurs pratiquaient déjà la guerre biologique. Les réservoirs des rongeurs ont été délibérément introduits sur notre île grâce à leurs navires toxiques pour polluer notre terre, notre eau et nous. Comme l’ont dit les envahisseurs, « tant qu’il y aura des « peaux », les rongeurs d’Europe ne seront pas exterminés.

Et c’est ce qu’ils continuent de faire encore aujourd’hui. Plus de 150 millions de nos concitoyens d’un pôle à l’autre et d’un océan à l’autre ont été exterminés. Leur projet de dépeuplement se poursuit. Le plus grand holocauste de toute l’humanité ne fait pas partie de la mémoire des colonisateurs et colonialistes, car ils ne veulent pas en assumer la responsabilité. L’holocauste reste toujours gravé dans l’esprit [Spririt, Geist] et la mémoire des survivants.

Ces maladies ont été introduites ici depuis des contrées contaminées et toxiques. Leurs villes, la proximité avec les animaux domestiques qui étaient nourris avec des détritus, la déforestation intensive et l’épuisement voire le tarissement de toutes les ressources naturelles ont généré un environnement hyper toxique. Ces étrangers ont reproduit ces pratiques à grande échelle sur toute l’île de la Grande Tortue (tout le continent américain, Nord et Sud confondus). Ils se nourrissent de tout ce qui devrait revenir à nos enfants à naître. Comme l’a dit l’artiste Norval Morrisseau, « L’argent était comme une rivière. Il coule par notre porte arrière. Vous pouvez aller sur la rive du fleuve. Vous pouvez y plonger et obtenir ce dont vous avez besoin. Ou vous pouvez patauger dans la rivière et vous noyer ! »

Le virus COVID19 au départ n’est qu’un simple rhume qui se transmet de personne à personne. Le système immunitaire et les sources de résistance naturelle sont ainsi massivement attaqués. Peut-être y survivrez-vous. Peut-être qu’il réapparaitra.

Le virus COVID19 attaque l’oxygénation des voies pulmonaires. Au début, cela ressemble à une simple grippe, puis rapidement se transforme en pneumonie. Les poumons se remplissent de liquide. La victime ne peut pas respirer normalement. Il y a de la fièvre, des douleurs et des courbatures dans tout le corps. Une hospitalisation est nécessaire, pour intubation. Si les deux poumons se remplissent, il s’agit d’une double pneumonie. Le liquide au fond des poumons commence à durcir. On ne peut plus respirer. Puis on meurt…

Très nombreux, longtemps, nous avons alerté, sur la volonté néfaste des psychopathes aux manettes de procéder à un grand reset afin, comme ce fut gravé sur les Georgia Guidestone de réduire l’Humanité à 500 millions d’individu maximum. Ce qui a toujours supposé un nettoyage de près de 7 milliards d’humains…

Et bien voilà, nous y sommes… Et si, jusqu’à peu nous avions encore le choix entre rejoindre les cyborgs ou la résistance. En France aujourd’hui, avec la promulgation des LOIS MARTIALES MÉDICALES l’attaque « bio-terroriste » est claire, la guerre nous a été déclarée à nous le peuple ► Macron déclare la guerre au « Coronavirus »…

Nous avions encore la possibilité de mettre un coup d’arrêt définitif à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE qui s’est mise en place par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées, après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant étant parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées (comme les Natifs dans leurs REZ) véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivrait elle dans des “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes.

Aujourd’hui nous n’avons d’autre choix, si nous ne voulons pas disparaitre purement et simplement, de nous fédérer urgemment et d’incarner la résistance…

Pour finir de nous convaincre et affuter notre réflexion pour une action concertée et réfléchie afin d’inverser la réalité luciférienne de ces derniers jours, quelques lectures au format PDF pour y parvenir et ainsi nous coordonner sans perdre de temps, car nous n’en n’avons plus… De temps ;

Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin, de Matthew Philips, 2011 ;

L’Essentiel de Résistance 71 de 2010 à Mars 2020 ;

Nouvelle version PDF du Testament moral et politique de Bartolomeo Vanzetti de 1927 en Mars 2020 ;

Murray Bookchin – Qu’est-ce que l’écologie sociale ? 1982 ;

APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 ;

Les Maires informent la population française ► AVIS A LA POPULATION FRANCAISE 13 MARS 2020 (8 pages) ;

MA BIBLIOTHÈQUE PDF (+ de 177) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Pourquoi il n’est plus temps d’attendre ;

Pourquoi nous n’avons plus de temps ;

L’ancien premier ministre britannique Gordon Brown appelle à un gouvernement mondial pour lutter contre le coronavirus : L’ancien Premier ministre du Royaume-Uni Gordon Brown a appelé les dirigeants mondiaux à créer « une forme temporaire de gouvernement mondial » pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

M. Brown souhaite que des organisations internationales comme l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et l’ONU soient dotées de pouvoirs exécutifs qui l’emporteraient sur la souveraineté nationale dans le cadre d’un nouveau système supervisé par les dirigeants mondiaux et les experts de la santé.

« Ce n’est pas quelque chose qui peut être traité dans un seul pays », a-t-il déclaré. « Il faut une réponse mondiale coordonnée ». Source ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/27/lancien-premier-ministre-britannique-gordon-brown-appelle-a-un-gouvernement-mondial-pour-lutter-contre-le-coronavirus/ ;

Coronavirus, Confinement et Répression en Marche !

Impossible d’éviter le bourrage de crâne médiatique à propos de la propagation du coronavirus. Même en évitant soigneusement de regarder les JT, – vivement recommandé – le moindre déplacement hors de chez soi nous plonge inévitablement dans l’omniprésence d’une chape de plomb gouvernemental, de peur, d’incertitude et de désarroi sur fond de talibanisme français et mondial.

Du commerçant au regard courroucé si vous venez faire vos courses tous les jours, – c’est pas bien -, des gendarmes nouvellement baptisés P.O.R.C – Patrouilleur Officiel Respect Confinement – toujours prompts à vous verbaliser – Par Claude Janvier, source Les Moutons Enragés ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/03/28/coronavirus-confinement-et-repression-en-marche/ ;

Le Danemark vote une loi autorisant les vaccinations forcées contre le coronavirus : Le Danemark a adopté une loi d’urgence qui permet au gouvernement de forcer les gens à recevoir un vaccin contre le coronavirus. La loi d’urgence donne aux autorités des pouvoirs étendus pour lutter contre la pandémie COVID-19 et restera en vigueur jusqu’en mars 2021. Source Aube Digitale du 17/03/20 ► https://www.aubedigitale.com/le-danemark-vote-une-loi-autorisant-les-vaccinations-forcees-contre-le-coronavirus/ ;

Pourquoi la France cache un remède contre le virus testé et peu coûteux ? Il semblerait que le gouvernement français aide Big Pharma à tirer profit de la pandémie de Covid-19. Ce qui se passe dans la cinquième plus grande économie du monde laisse supposer un scandale de collusion majeur dans lequel le gouvernement français aide Big Parma à tirer profit de l’expansion du Covid-19. Les citoyens français informés sont absolument furieux à ce sujet. Par Pepe Escobar le 27/03/20 sur Réseau International ► https://reseauinternational.net/pourquoi-la-france-cache-un-remede-contre-le-virus-teste-et-peu-couteux/

Les Chevaux de Troie de la Matrice ; Sur le plan horizontal de notre expérience, tout à commencé à se déconstruire selon l’agenda annoncé. La surdose d’informations et de désinformations anxiogènes doit mener à une saturation des cerveaux et des émotions ouvrant la voie aux sentiments les plus involutifs, tels la peur, le désespoir et la colère dont la violence découlera. C’est l’objectif qui prend corps à présent aux yeux de tous afin de pouvoir instaurer un ordre mondial tel que l’oligarchie planétaire obscure le projette. Par Le Passeur sur Urantia Gaïa ► http://www.urantia-gaia.info/2020/03/26/les-chevaux-de-troie-de-la-matrice/ ;

Coronavirus : L’oligarchie lance une guerre biologique ouverte contre les peuples (Résistance 71 ) ; Indépendamment de la gravité, ou non, de cette crise / pandémie planétaire du coronavirus 2019 ou CoVD19, que cette crise soit réelle dans sa gravité ou surgonflée par les merdias à la botte comme c’est le plus souvent le cas, il est maintenant établi que ce nouveau virus n’est en rien naturel. Il est né dans un laboratoire de l’état de Caroline du Nord à Yankland en 2015 et a été créé pour mener une guerre biologique contre l’humanité afin de faire passer dans le chaos sanitaire, l’accession de celle-ci à une « gouvernance mondiale », comme l’avait parfaitement annoncé Jacques Attal en 2009 suite à la « pandémie » (officiel de l’OMS) de grippe porcine H1N1. 27/03/20 ► https://resistance71.wordpress.com/2020/03/27/coronavirus-loligarchie-en-guerre-biologique-ouverte-contre-les-peuples/

« On va les écrabouiller » : Macron et Philippe font le point à l’Élysée sur la stratégie du confinement : Que se passe-t-il donc dans le secret de l’Élysée, par ces temps de crise du coronavirus ? En exclusivité pour les lecteurs d’AgoraVox, nous avons tenté de reconstituer les confidences et cogitations d’Emmanuel Macron et d’Édouard Philippe, dans ce dialogue (quasiment imaginaire) à la manière du Canard enchaîné. Amusez-vous bien, et surtout rassurez-vous : toute ressemblance avec les projets réels du gouvernement serait purement fortuite… ou presque. Par Alexandre Gerbi – samedi 28 mars 2020 sur ► https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/on-va-les-ecrabouiller-macron-et-222711 ;

Sur ce blog ; Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé… & CoV19 : À propos d’un Nouveau Pearl-Harbor neurotoxique !

Changeons le cours de l’Histoire de l’Humanité en nous tenant debout, ensemble…

C’est le moment je pense… Ou jamais…

JBL1960