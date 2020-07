À BAS TOUTE CENSURE du Collectif Guerre De Classe sur l’arrestation de Soral + mon grain de poivre…

N’attendons pas qu’il n’y ait plus personne… pour protester !

« Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas communiste.

Lorsqu’ils ont enfermé les sociaux-démocrates,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas social-démocrate.

Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas syndicaliste.

Lorsqu’ils sont venus chercher les juifs,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas juif.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

Poème de Martin Niemöller écrit en 1942

=*=

Ce même poème revu par Bertold Brecht ;

[…]

Quand ils sont venus chercher les catholiques,

je n’ai rien dit.

je n’étais pas catholique

Et, puis ils sont venus me chercher.

Et il ne restait plus personne pour protester.

=*=

Poème revu par Jojo ce 30 juillet 2020 :

Lorsqu’ils sont venus chercher Alain Soral,

Je n’ai rien dit,

Je n’étais pas Soralienne, et loin s’en faut.

Puis ils sont venus me chercher.

Et il ne restait absolument plus personne pour protester…

À BAS TOUTE CENSURE !

Collectif Guerre de Classe | 30 juillet 2020 | URL source ► http://guerredeclasse.fr/2020/07/30/a-bas-toute-censure/

À BAS TOUS LES ÉTATS !

À BAS TOUS LES MENSONGES DU SPECTACLE MARCHAND !

À BAS TOUTES LES POLICES ET TOUTES LES JUSTICES DU CAPITAL !

À BAS TOUTE CENSURE !

Alain Soral a été dernièrement interpellé par la brigade de répression des pensées non-conformes…

Comme au temps des vastes répressions qui suivirent la Commune de Paris, les communistes maximalistes ne font pas le tri entre blanquistes, bakouninistes, internationalistes radicaux ou néo-proudhonistes…

Comme le disait Rosa Luxemburg, la liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement…

C’est précisément parce que nos positions communistes radicales pour un monde sans argent ni État sont incompatibles avec celles d’Alain Soral qui veut refonder l’économie et la politique du salariat que nous nous devons de nous opposer – par tous moyens – à la dictature démocratique de la marchandise qui entend aujourd’hui le faire taire et qui demain essayera d’écraser le réveil du prolétariat lorsque ce dernier sortira de tous les mensonges du Coronavirus et de toutes les impostures idéologiques du gauchisme des progressions capitalistes…

C’est justement puisque nous voulons de véritables débats infiniment ouverts à tous et sur tout que nous entendons dénoncer et combattre les puissances de l’aliénation et de la domination qui, présentement, ont mis Alain Soral en garde à vue car nous savons qu’à l’avenir, ce seront les mêmes qui feront mitrailler le prolétariat insubordonné lorsque celui-ci engagera le combat de classe décisif contre la dictature démocratique de l’exploitation…

C’est pour cela que nous sommes donc solidaires d’Alain Soral contre le bannissement étatique qui le frappe, non pas parce que nous penserions à l’identique mais parce que nos pensées expriment expressément des continents historiques de nature complètement différente…

Un esprit enfermé dans le langage obligatoire du soliloque des vérités officielles du Capital est nécessairement incarcéré dans la prison schizophrénique du faux omniprésent…

CONTRE TOUTES LES CENSURES ÉTATIQUES DU CAMP DE CONCENTRATION CAPITALISTE, NOUS RAPPELLERONS TOUJOURS QUE POUR LES GRÉVISTES SAUVAGES DE L’ÉMANCIPATION HUMAINE, IL EST INTERDIT D’INTERDIRE…

À lire la NOTE DE R71 de ce jour, dans : Communiqué du collectif Guerre de Classe sur l’arrestation d’Alain Soral et note de Résistance 71

Comme je l’ai écrit dernièrement ici-même ; le temps est venu de choisir ; se soumettre et rejoindre les cyborgs et les covidiens ?

Ou être et incarner la résistance ► Il est temps de choisir : rejoindre les cyborgs ou incarner la résistance ? Quoiqu’il nous en coûtera et puisque la guerre contre les peuples nous a été déclarée ► CoV19 : Vaccination En Marche… Forcée ? (vidéo parodique + PDF & Infos ad hoc et connexes)

Note de R71 : La question est simple : Allons-nous laisser faire ? Allons-nous laisser l’ingénierie sociale nous dominer jusqu’à notre extinction ? Depuis un bon moment, la balle est dans notre camp, mais quelqu’un a éteint a lumière il y a quelque temps ! Il est plus que grand temps de nous organiser et de résister vraiment et efficacement.

Levez-vous tels les lions après la sieste,

En nombre invincible,

Secouez vos chaînes et jetez-les

au sol comme rosée du matin,

Chaînes sur vous tombées durant votre sommeil.

Vous êtes nombreux, ils sont peu.

En anglais (mieux) :

Rise like lions after slumber,

In unvanquishable number

Shake your chains to earth like dew,

which in sleep had fallen on you.

Ye are many, they are few.

~ Percy Bisshe Shelley (1792-1822) ~

Sinon ?

“La propagande ne cessera jamais d’exister. Les esprits intelligents doivent comprendre qu’elle leur offre l’outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives, pour créer de l’ordre à partir du chaos.” (Dernier paragraphe du livre d’Edward Bernays « Propaganda » 1928) ► Edward Bernays – Propaganda – Comment manipuler l’opinion en démocratie, PDF N° 175 de 89 pages.

▼▼▼

Aussi, pour répondre ICI et MAINTENANT à cette question cruciale, que nous sommes de plus en plus nombreux à poser quasi dans les mêmes termes, à savoir : Allons-nous laisser faire ? Allons-nous laisser l’ingénierie sociale nous dominer jusqu’à notre extinction ?

Je vous propose quelques PDFs ad hoc et connexes pour nous lever, tels des lions en nombre invincible, car nous sommes nombreux et ils sont peu ;

Au contraire, pour embraser l’Empire, voire tous les empires et comme Le Passeur d’Urantia Gaïa l’avait écrit à son tout début : Nous ne sommes pas venus ici pour céder d’une manière ou d’une autre à la peur, nous sommes venus ici pour allumer un feu de joie.

Et parce que je suis en total accord avec cette assertion, je rajoute, selon le mot Kanienkeha/Mohawk : Kahwatsire ► pour que tous nos feux soient connectés !

