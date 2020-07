L’épopée de Sanofi, aussi !

Pour bien comprendre pourquoi, avec Bill Lapiquouze, BIG PHARMA va se faire un max de flouze

▼▼▼

“La propagande ne cessera jamais d’exister. Les esprits intelligents doivent comprendre qu’elle leur offre l’outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives, pour créer de l’ordre à partir du chaos.”

(Dernier paragraphe du livre d’Edward Bernays « Propaganda » 1928 – en version PDF N° 179 de 88 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf)

▼▼▼

Vidéo de Tatiana Ventôse (12:48) – Mise en ligne le 2 juillet 2020 par Le Fil d’Actu

SANOFI : Le scandale industriel que les médias nous cachent

▲▲▲

Preuve supplémentaire, s’il en était encore besoin, qu’en France Macron le cyborg et son monde, ont été chargés de parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21 avec cette PLANdémie planifiée au CoV19-OGM par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité et qui poussent pour un nécessaire Nouvel Ordre Mondial afin que le monde d’Après-CoV19 soit encore bien pire que le monde d’avant, qui rappelez-vous n’était franchement pas glop pour nous les peuples, au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-oseille !

Tout cela sera mis en place grâce à la 5G, aux compteurs communicants aux cryptomonnaies, au puçage RFID, à la reconnaissance faciale et au biométrique (mesure du vivant) qui refermeront la grille de contrôle à l’échelle planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les rois seront les CEO des grandes entreprises.

Avec cela viendra un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant étant parqués dans des mégalopoles connectés, véritables goulags technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes.



Bienvenue à Dystopialand, paradis des nantis, enfer des démunis…

Et pour parvenir à ses fins, la malfaisance régnante instille depuis des siècles dans les cortex de la population occidentale, que nous serions trop nombreux, et que nous serions menacés d’un Grand Remplacement par les populations africaines et de migrants Proche et Moyen-Orientaux. Après leur avoir fait croire qu’ils étaient des êtres « supérieurs » qu’ils seraient même les « élus » et qu’ils ont été choisis et donc seront sauvés » de la prochaine, et inévitable Apocalypse, soit la PLANdémie au CoV19 et ses conséquences, en acceptant la Dictature Technotronique (Appli STOPCOVID qui heureusement est un fiasco, récoltant plus de données qu’annoncé ICI & LÀ, trackage/dépistage/isolement…) déjà mise en place.



La preuve avec la nomination ce jour par Macron, le cyborg, d’un nouveau Premier Ministre, Jean Castex, ancien Secrétaire Général de l’Élysée de la 1ère taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen, Sarko l’américain, que l’objectif de cette expérience d’ingénierie sociale planétaire est le puçage par tous les moyens, y compris la vaccination contre le CoV19, l’eugénisme et la dictature technotronique. Édouard Philippe de Bilderberg2016 s’étant auparavant assuré de sa réélection à la Mairie du Havre, grâce à la seule ville qui pratique encore le vote électronique, ICI & LÀ !

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, (dont la mission était de s’effacer pour céder sa place au suivant) étaient des politicards issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique faite de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux « réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et bombardé Grand-prête (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour « mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve avec la réforme de la retraite par points qui nous revient dans la tronche : Pourquoi Emmanuel Macron décongèle sa réforme des retraites – Le chef de l’État estime que le système par points favorise les plus précaires et assume qu’il va falloir travailler plus longtemps ► https://www.lepoint.fr/politique/pourquoi-emmanuel-macron-decongele-sa-reforme-des-retraites-03-07-2020-2382855_20.php ;

En fait, c’est beaucoup plus simple que cela, derrière la réforme de la retraite universelle à points ne se cache même plus, BlackRock, comme on a pu largement vous le démontrer, en long, en large et en travers ici ou ailleurs.

Comme derrière le déconfinement ne se cache même pas Bain&Cie, la décision du confinement du gouvernement français, anglais, italien, espagnol, américain, etc., reposait sur le modèle mathématique de dispersion du virus dans la population d’un professeur anglais, Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres ou quand la France choisit Microsoft pour héberger ses données de santé et créé la polémique…

Concernant l’arsenal technotronique, dont Sarko a posé les bases : https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf à la dernière page du PDF (p.17) le pedigree complet de la Sarko&Co, avec Pierre-Olivier Sarkozy co-directeur de la direction financière du Carlyle Group. Et je rappelle, aux étourdis, que Guillaume Sarkozy a été débarqué puis réintégré à grand frais par le groupe de retraite et prévoyance Malakoff- Médéric (comme le monde est petit, hein ?) d’où l’idée de Macron de décongeler sa réforme par poingsdatagueule… Z’allez voir qu’il va nous ressortir Delevoye du formol !



Un carnet de vaccination fluorescent sous la peau, l’idée lumineuse du MIT ► https://www.journaldugeek.com/2019/12/20/carnet-vaccination-fluorescent-sous-peau-mit/ ;

La vaccination, pionnière de l’identification numérique mondiale VIDÉO Kla.TV en français : L’appel à des vaccinations de masse et la demande d’une carte d’immunité ont tous deux été lancés en public pendant la crise du coronavirus. Kla.TV informe ses téléspectateurs dans cette émission sur les liens entre l’industrie de la vaccination avec Bill Gates et l’identification numérique. Saviez-vous que le vaccin est également destiné à vous « implanter » une identité numérique en même temps ? Découvrez le projet d’asservissement de l’humanité par un contrôle universel – et découvrez-le maintenant !

Pour ma part, je vous ai alerté sur le puçage RFID, fin mars 2019 via ce PDF sur 2 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf que j’ai intégré, en analyse dans de nombreux billets, mais surtout dans les 2 PDF pour stopper net le déploiement de l’arsenal technotronique que j’ai réalisés en septembre 2019 ICI et dans sa dernière mise à jour d’octobre 2019 LÀ ;

Comme sur le fait que la solution ne pouvait pas être la vaccination ► NON la SOLUTION n’est pas la VACCINATION !

Vous trouverez un maximum d’informations dans ce DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS, que je tiens régulièrement à jour, qui contient également 2 PDF que j’ai réalisés en avril 2020 ICI et dans sa dernière mise à jour de mai 2020 LÀ pour exposer le PLAN des CEO de ses grandes entreprises afin qu’une super élite toujours auto-proclamée puisse vivre dans des “zones vertes” de luxe, de jouvence donnant libre cours à tous leurs délires transhumanistes.

Et dans LE DOSSIER ROCKEFELLER le maximum pour comprendre comment Rockefeller créa la médecine moderne et annihila les remèdes naturels ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf ;

Dans L’AFFAIRE CoV19-OGM au format PDF une étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN dans laquelle un biologiste français détruit la thèse du virus naturel du SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

Et je vous laisse farfouiller dans ma BIBLIOTHÈQUE DE PDF, il y en a près de 200 et j’en ai réalisé de très nombreux sur comment et pourquoi refuser la dictature technotronique qui s’apprête à refermer, définitivement, ses grilles totalitaires sur nos tronches si nous les laissons faire et en priorité sur ceux qui refuseront… la vaccination !

JBL1960