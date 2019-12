DELEVOYE = RENDS L’OSEILLE ET TIRE-TOI !

Prends ta retraite, et ta réforme avec !…

Manifestement, Jean-Paul oublie tout !

Et vous voudriez leur faire confiance ?…

Après avoir démissionné du conseil d’administration de l’Ifpass, qu’il avait omis de mentionner dans sa déclaration d’intérêts, puis la présidence d’honneur du think tank Parallaxe, que la Constitution lui interdisait d’exercer, Jean-Paul Delevoye n’a pas jugé utile d’en faire de même avec son poste d’administrateur de la Fondation SNCF ► Source ► https://www.capital.fr/economie-politique/jean-paul-delevoye-a-oublie-de-declarer-un-troisieme-poste-a-la-fondation-sncf-1357694

Jean-Paul rends l’oseille ► https://www.charentelibre.fr/2019/12/12/postes-cumules-jean-paul-delevoye-va-rembourser-son-salaire-percu-dans-le-prive,3530532.php

Mais ne se tire pas…



Dans la tourmente, Jean-Paul Delevoye dit avoir pensé à démissionner ► https://francais.rt.com/france/69053-dans-tourmente-jean-paul-delevoye-dit-avoir-pense-demissionner Pis, finalement, il a (tout)oublié…

Prends ta retraite et en partant, retires ta réforme avec…

Parce que pendant ce temps… La fraude fiscale continue !

Source Crasdebug.fr du 09/12/19 via Olivier Demeulenaere du 12/12/19

C’est vrai koâ !

Les Schadoks – La logique des passoires ! Cours de logique Schadoks (épisode diffusé en juin 1970) GA ZO MEU ZO ZO BU ZO ZO BU MEU…

Dans la vraie vie, aujourd’hui, un retraité qui perçoit 1 200 balles est un privilégié, et s’il perçoit en plus une complémentaire de même pas 500 balles = Hou là là, mais c’est trop, et donc on le ponctionne de 3.80% de CSG et de 0.50% de CRDS, tout est là ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

Son épouse qui dans cette société là n’a toujours droit à rien, puisqu’elle n’a pas assez travaillé pour percevoir une retraite, devra attendre 67 ans , comme toutes les autres, si elle y arrive, pour toucher… rien, nada, queutch ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/11/version-pdf-dune-notification-rejet-mdph-jo-busta-lally.pdf

Bon, ce n’est pas si grave…

Cette société là ne veut pas de nous ? Ça tombe bien, nous ne voulons pas d’elle ;

Non ! Il n’est pas question de faire une trêve pour vous permettre de consommer toujours plus pour les fêtes de fin d’année !

Ce que nous voulons ce n’est pas demain = c’est maintenant !

Si le Mouvement des Gilets Jaunes vous aura démontré une seule chose, c’est bien que toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre-productive ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/tout-le-pouvoir-aux-ronds-points-tract-aux-gilets-jaunes-pour-les-1-an-de-lutte.pdf

On veut pas crever mieux, on veut vivre vraiment !

Tous ensemble, tentons de nous mettre en synergie grâce à des lectures, textes, manifestes, exemples de chartes confédérales, ce afin de dissoudre la hiérarchie, la loi et la coercition des classes, pour permettre à chaque individu de prendre le contrôle de sa vie quotidienne et ainsi transcender marxisme et lutte de classe pour harmoniser la lutte sociale émancipatrice !

Pour y parvenir, ces quelques lectures complémentaires, au format PDF ;

Pour farfouiller et trouver son bonheur, cette page de mon blog qui regroupe toutes mes réalisations PDF ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/