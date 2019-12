Xochi. Le 8 décembre de l’An 02 des Gilets Jaunes

Mardi 10 décembre 2019 ;

Marche ET/OU Crève ? NON ! (R)ÉVEILLONS-NOUS !

En grève jusqu’à la retraite !

Appel du Collectif Prolétarien pour la Grève Générale Illimitée, Décembre 2019

Sur Résistance 71, en analyse dans : Appel du Collectif Prolétarien pour la grève générale illimitée ! Le succès est dans l’action organisée hors du contrôle réformiste syndical bouffant au râtelier du système…

Nous ajouterions ceci : Grève générale illimitée et EXPROPRIATRICE…

Reprenons les moyens de production à notre compte pour produire entre nous, solidaires et complémentaires, selon nos besoins et non pas pour notre exploitation systémique en bande organisée. L’autogestion, ce n’est pas gérer la merdasse du capital pour lui, c’est mettre à bas état, argent et salariat pour vivre ensemble, librement associés, selon la formule du « à chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins » dans une organisation organique des être retrouvés, émancipés de la marchandise ► Résistance 71

