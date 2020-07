Hé, les squatteurs du Nouveau Monde ; Le rêve est fini…

Le réveil des peuples a sonné !

Le temps de la décolonisation est venu…

Tout juste de retour du futur.

Le 4 juillet ne sera pas fêté cette année car il sera qualifié de fête raciste. Aussi assurez-vous de ne pas le fêter cette année.

Ni cette année… Ni plus jamais, en fait !

Il n’est pas question de mettre un genou à terre, mais de se tenir debout, côte à côte et main dans la main, car même à des degrés divers = Nous sommes TOUS des colonisés…

Je pense pour ma part, que l’avenir de l’humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre-Mère dans cet ICI et ce MAINTENANT et surtout ► D’OÙ NOUS SOMMES !

L’un de nos buts communs, est de vaincre cette foutue inertie de départ ICI & MAINTENANT

D’impulser la poussée primordiale pour enclencher un nouveau paradigme…

Nous le devons aux générations non-nées, nous leur devons, nous leur devons une vie libre et décente que l’oligarchie leur refusera comme elle nous le refuse.

Dans cette optique, on ne peut plus lâcher le morceau… Comme certaines espèces animales, nous avons deux mécanismes de défense :

1 – On mord l’hydre et on ne la lâche plus

2 – On pond nos œufs dedans et notre progéniture se nourrira de sa chair avant d’éclore au dehors et de mordre/pincer sans plus lâcher (et ainsi de suite…)

À terme, l’hydre/système ne peut pas gagner…

À charge pour les générations futures d’entretenir l’étincelle que nous aurons fait jaillir ICI & MAINTENANT, durant le temps de vie qui nous aura été imparti… Cette étincelle capable d’embraser l’empire Anglo-américain-christo-sioniste né un 4 juillet 1776 sur un mensonge et sur du sable, celui qu’a foulé en octobre 1492, Christophe Colomb, le tout premier meurtrier de masse de l’Histoire. Encore rouge du sang des Natifs, des Nations premières et originelles, toujours prisonniers en leurs propres Terres volées mais pourtant jamais cédées… Et ici nous le savons bien que lutter contre cet Empire/Hydre/Système c’est lutter contre tous les empires…

Car, plus que jamais, nous savons que ce 4 juillet 2020 aux USA, comme le 1er juillet au Canada, ou le 26 janvier en Australie, la guerre perpétuelle est la seule, la vraie nature de l’Empire…

L’Exceptionnalistan s’est construit sur le génocide d’un peuple = Les Natifs de l’île de la Grande Tortue, et la mise en esclave, pour son seul profit, d’un autre = les africains devenus les afro-américains !

Et il se trouve que traduisant, relayant les Natifs de tous les continents, comme dernièrement la Nation Mohawk ► Haine systémique – Mohawk Nation News du 21 juin 2020 – Traduit & Complété par JBL1960 dans ce blog, vous pourrez constater, par vous-mêmes, qu’ils nous invitent à les rejoindre, non pour nous parquer dans des REZ, réservées aux blancs, mais pour vivre, selon la Grande Loi de la Paix – Kaianerekowa, plutôt qu’en guerre perpétuelle.

Et franchement, vu l’état du monde, aux USA, au Canada, en France et partout ailleurs, je préfère ce saut dans l’inconnu pour certains, cette prise de risque calculée, réfléchie, murie, conscientisée pour d’autres, que continuer sur le chemin qui nous conduira assurément, vers un GATTACA/GHETTO planétaire. Enfin, pas tout le monde, puisque le Grand Nettoyage, par tous les moyens a commencé avec la PLANdémie au CoV19 !

COVI-PASS Toute l’Humanité trépasse … Comme tout le monde peut le voir maintenant, là où le

Pour arrêter de consentir et ne plus être les victimes consentantes ou les complices de dirigeants corrompus, renégats, imposteurs, voleurs et traitres élus, même mal, tous les 4 ou les 5 ans, quand ils ne se maintiennent pas à vie ;

