Rideau sur la tournée mondiale du CORONACIRCUS toujours en cours…

RIDEAU SUR LA PSYCHOSE À LA CORONAVIROSE du MACRONAVIROSE SHOW !

RESET = Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ?

TEMPS DE CHOISIR = Rejoindre les CYBORGS ou la RÉSISTANCE ?

Les banquiers américains ont volé 7000 milliards de dollars durant le confinement du CoV19 et ont détruit les petits business (Extrait)

Kevin Barrett | 16 juin 2020 | URL de l’article source en anglais ► https://www.veteranstoday.com/2020/06/16/7-trillion/



Traduction R71 – Complété & Enrichi par JBL1960

Mais à un niveau plus profond, considérez toute cette hyper-médiatisation autour de George Floyd et les meurtres d’Afro-américains par la police, meurtres qui se produisent année après année après année avec une couverture médiatique des plus variées. Il semble aussi que les médias soient le plus excités lorsque la personne tuée n’est pas très reluisante et a un passé chargé. Il y a eu bien plus de bonnes personnes victimes de ces meurtres par la police qui n’ont virtuellement eu aucune couverture médiatique. C’est très bizarre de voir comment tout cela fonctionne.

Les banquiers américains viennent de perpétrer le plus grand braquage de l’histoire…

Les médias de masse semblent (une fois de plus…) faire partie d’une vaste opération de propagande qui tente de changer maintenant la conversation de ce qui importe vraiment, c’est à dire en ce moment la plus puissante cabale bancaire du monde, des gens qui de fait gèrent et font fonctionner le gouvernement des États-Unis, de l’occident et de la plus vaste partie du monde, qui vient juste de voler au moins 7000 milliards de dollars, principalement des pauvres, au cours du confinement du CoV19 qui a détruit la plus grande partie des commerces et PME du monde, ce qui affame les pauvres à travers le monde et ce qui mène à la surchauffe (une fois de plus) de la planche à billets, qui imprime une quantité illimitée de fric pour les banquiers les plus riches et plus importants. Cela les a sauvé de leur crise de la dette et leur a donné le droit de se donner à eux-mêmes et à leurs potes autant de fric qu’ils le désirent et ce de l’air du temps, sans contre-partie, ils le font à l’heure même où j’écris ces lignes et où vous les lisez…

Il y a eu un sauvetage corporatiste des entreprises (NdT : toujours les soi-disant “trop grosses pour sombrer” “too big to fail” en anglais…) se montant à des milliers de milliards de dollars pour les potes de Steven Mnuchin (NdT : ministre des finances de Trump, banquier pendant 17 ans à la Goldman Sachs en charge des Hedge Funds – encore et toujours – et producteur de film). Lui est ses potes sionistes ont une ligne de crédit illimitée. Ils ne doivent jamais rembourser. Un autre fond de sauvetage financier douteux.

Donc, ceci constitue le plus grand braquage de l’histoire du monde et les gens ordinaires, le petit peuple souffrent horriblement. Ils furent confiner et avaient le sentiment de suffoquer. Leurs vies économiques ont été détruites et ils eurent le sentiment de suffoquer, de ne plus pouvoir respirer.

Ainsi donc soudainement, juste au moment où ils devraient s’insurger et se révolter, prendre d’assaut Wall Street et Washington DC et renverser tous ces voleurs et criminels qui viennent juste de perpétrer le plus grand braquage de l’histoire, alors d’un seul coup d’un seul, la conversation change du tout au tout et on nous reparle de races plutôt que du vol des criminels en col blanc, ce gigantesque braquage qui fut sciemment commis sous couvert du confinement du CoV19, lui-même sans doute créé et produit dans un laboratoire de guerre biologique, sous la direction de ces mêmes banquiers qui ont volé 6 ou 7000 milliards de dollars ou plus sur le dos de cette pandémie planifiée dans ses moindres détails, ce longtemps à l’avance, faisant partie d’un effort de centraliser toujours plus avant la richesse et le pouvoir en stoppant la montée de la Chine, en torpillant le monde globalisé et son économie qui est le moteur de la montée en puissance de la Chine, leur permettant au passage d’imposer un état-policier à la pyramide renforcée sur les peuples occidentaux, ce afin de toujours plus avant centraliser et renforcer leur contrôle du monde occidental et du monde dans les grandes largeurs. Voilà ce qui fut réellement toute cette affaire du CoV19.

Ils viennent juste de changer la conversation pour parler de racisme et d’anti-racisme afin que nous ne nous rendions compte de rien.

Kevin Barrett

En France la psychose à la coronavirose c’est jusqu’à la vaccinose !

Alors que nous avons toutes les preuves, non seulement que la solution n’est pas la vaccination mais surtout pas dans les futurs vaccins contre le CoV19 ;

Pour stopper net mascarades & cavalcades des cavaliers de l’Apocalypse sanitaire :

Tant il est clair que la prochaine étape est notre fichage par traçage, en vue d'une vaccination à nanotech massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l'essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN : Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf ;

La France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, réunis dans une « Alliance inclusive », ont signé, samedi 13 juin, un accord de principe avec le laboratoire AstraZeneca pour l’achat de vaccins contre le coronavirus. Un vaccin qui pourrait être commercialisé dès le mois d’octobre ► https://www.ladepeche.fr/2020/06/16/coronavirus-quatre-questions-sur-le-vaccin-dastrazeneca-qui-pourrait-etre-disponible-des-octobre,8934973.php ;

Et, en même temps : AstraZeneca aurait approché Gilead ► https://www.capital.fr/entreprises-marches/astrazeneca-aurait-approche-gilead-1371992 ; Un tel rapprochement donnerait naissance à un géant de la pharmacie d’une capitalisation d’environ 240 milliards de dollars, soit devant Merck et Pfizer + AstraZeneca mettra au point 2 milliards de doses du vaccin contre le coronavirus d’Oxford après un accord de 750 millions de dollars avec des organisations caritatives soutenues par la Fondation Bill et Melinda Gates (Anglais) et ainsi la boucle est bouclée…

TOUT SUR BILL GATES & BIG PHARMA ;

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf

+ le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf ;

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0 ;

John Perkins « Confession d’un assassin économique », 2004 ► version PDF de ce livre https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/johnperkins-lesconfessionsdunassassinfinancier.pdf + vidéo de John Perkins source Kla-tv ► https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr ;

TOUTES LES VERSIONS PDFs dans ma BIBLIOTHÈQUE !

À vous de voir, si vous voulez vous soumettre et accepter la nouvelle normalité de distanciation sociale jusqu’au vaccin, car il semble évident aujourd’hui que ceux qui refuseront la piqouze se verront refuser l’accès à… TOUT !



Pas de piquouze ? Pas de Flouze !

Pas de piquouze ? Pas d’accès aux créditx, aux administrations (permis de conduire, passeport, carte d’identité) ; Pas le droit de se déplacer ni même de sortir de chez soi, plus de sports, de spectacles… Bref, pas le droit de reprendre une vie « normale » et surtout plus le droit de rien faire, déjà qu’avec l’état d’urgence sanitaire, nos libertés, déjà moribondes, se sont réduites à peau de chagrin…

À vous de choisir : lutter ensemble et refuser la vaccination, ou subir jusqu’à la mort qui arrivera, de toutes façons, tôt ou tard !



Il y a longtemps que mon choix est fait, et je ne changerais pas d’avis, c’est bien pour cela qu’encore une fois on m’a coupée le sifflet…

JBL1960