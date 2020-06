ABATTRE LE PLUS GRAND FLÉAU DE L’HUMANITÉ !

Le colonialisme et ce par quoi il arrive toujours : l’État !

Cette toute nouvelle page de mon blog ► ABOLIR ET/OU ABATTRE LE COLONIALISME

Qui recevra la mise à jour de mon PDF pour effondrer les empires coloniaux par apostasie collective ou renoncement au baptême en récusation de la doctrine chrétienne de la découverte en lien avec les derniers évènements aux USA, en Angleterre, en France qui fissurent l’Empire anglo-américano-christo-sioniste jusqu’à faire s’effondrer tous les empires coloniaux !

Tout nouveau PDF enrichi ma BIBLIOTHÈQUE et ils sont tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion, partage, libres et gratuits car comme vous le savez maintenant, j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue.

C’est à relier avec les derniers billets de Steven Newcomb ;

Une vue sur l’esclavage et la domination blanche – Steven Newcomb – 30 avril 2020 ;

La réconciliation et l’affirmation du Canada d’un droit de domination sur les nations natives – Steven Newcomb, 21 mai 2020 ;

Traduit de l’anglais par R71 avec lequel j’œuvre, comme dans la nature, en parfaite coopération symbiotique pour tenter de faire se lever l’aurore de la société des sociétés, celles des communes libres, volontaires et autogérées.

JBL1960