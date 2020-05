LUTTER ou SUBIR ? TEMPS de CHOISIR !

Et s’il on admet que l’objectif de cette expérience d’ingénierie sociale planétaire ou PLANDÉMIC connue sous le nom de Coronavirus/CoV19 est le faux vaccin à nanotech OBLIGATOIRE pour TOUS !

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Oui nous sommes bien face à une nouvelle démolition contrôlée, cela ne fait plus aucun doute ► Coronavirus et crise finale du capital, on est reparti pour une nouvelle démolition contrôlée (Gilad Atzmon) – URL source en anglais ► https://gilad.online/writings/2020/5/22/is-this-controlled-demolition-all-over-again

En France, il est plus qu’évident que Macron, le cyborg, et son monde, ont utilisés la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination en instaurant, comme nouvelle normalité, la distanciation sociale, la peur de l’Autre et la traque au CoV+ avec un outil dans les tuyaux des FAI (Orange, SFR, BOUYGUES…) depuis le début : APPLISTOPCOVID : Covid-19 ► Attention à la mise à jour de votre smartphone, histoire de ne pas la charger sans le vouloir. Car lorsque vous faites des mises à jour système de votre smartphone (rendues obligatoires par votre FAI) si l’application est incluse dans la mise à jour, elle sera téléchargée d’office ! À vous de la désinstaller, et sachez bien que parfois, il faut forcer l’arrêt de certaines applis. Donc lorsqu’on vous dit que c’est sur la base du volontariat et que de toutes façons, vous ne risquez rien = À vous de voir !

STOP À LA NOUVELLE NORMALITÉ DE DISTANCIATION SOCIALE… JUSQU’AU VACCIN ! Déclaration de la Ministre des Sports : « Sans vaccin, pas de retour à la normale dans le sport », prévient Roxana Maracineanu ► https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sans-vaccin-pas-de-retour-a-la-normale-dans-le-sport-previent-roxana-maracineanu_2126675.html

Réponse de Djokovic ► https://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/coronavirus-djokovic-oppose-a-une-vaccination-obligatoire-999876

Réponse de Nadal à Djokovic : Rafael Nadal a donné son avis sur la position de principe de son rival : « Chacun est libre de penser ce qu’il veut, dit-il, mais, si vous faites partie d’un circuit, vous devez être assujetti aux normes qu’il a édictées. Si le circuit requiert une vaccination pour protéger tout le monde, alors Djokovic devra se faire vacciner s’il veut continuer à pratiquer le tennis au plus haut niveau. Moi aussi, d’ailleurs. Tout le monde devra s’y conformer. Si l’ATP ou l’ITF exige (nt) d’être vacciné pour pouvoir jouer, on devra le faire. C’est exactement la même chose que la liste des médicaments interdits par l’antidopage. C’est une affaire de règlement. » Source ► https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Coronavirus-rafael-nadal-repond-a-novak-djokovic-sur-la-vaccination/1132898

La position de Marat Safin ► https://m.le360.ma/sport/tennis/le-covid-19-est-un-virus-espion-selon-marat-safin-75741 qu’on tourne au ridicule, comme d’hab !…

Déclaration de la Ministre des Transports : Coronavirus : Élisabeth Borne favorable au port du masque obligatoire dans les transports jusqu’au vaccin.

Pas de problème, puisque ; (Source de l’image)

L’Union Européenne planifie un « passeport de vaccination » depuis 2018

« La feuille de route pour la vaccination » décrit un plan triennal pour renforcer la « confiance dans les vaccins » et faire progresser le « suivi électronique »

« Un rapport publié par la Commission européenne fin 2019 révèle que l’UE cherche à accroître la portée et la puissance des programmes de vaccination depuis bien avant la «pandémie» actuelle.

Le point final de la feuille de route est, entre autres, d’introduire une «carte/passeport de vaccination commune» pour tous les citoyens de l’UE.

Lire la suite de l’article chez Olivier Demeulenaere

Et en même temps, tous les gouvernements-qui-nous-mentent depuis le début criminalisent toutes déclarations ET/OU démonstrations qui explosent la théorie d’une pandémie naturelle et toutes personnes qui affirment une position contraire ou simplement différente à la nouvelle normalité de distanciation sociale jusqu’au vaccin qu’on tente de nous imposer à la schlague !

VIA Les Grosses Orchades & Les Amples Thalamèges qui s’essoufflent à suivre l’actualité, et comme je la comprends et elle n’est vraiment pas la seule…

DOGNA À LA BARRE DES ACCUSÉS

28 mai 2020 – URL source ► https://micheldogna.fr/dogna-a-la-barre-des-accuses/

Bonjour à tous,

Oui, je l’admets, les 15 heures quotidiennes d’ordi avec la ration d’une centaine de mails à ouvrir chaque jour ont eu raison de mon surmenage et de ma patience, aussi ai-je négligé d’ouvrir le site gouvernemental italien ; ma source, c’est trois de mes informateurs habituels de qualité avec lesquels je travaille depuis plusieurs années. Voilà !

Je dois dire que je suis sidéré par la quantité de désabonnements que nous avons essuyé après chacun des article, dérangeants certes, que j’ai écrit depuis le début du confinement ! PARCE QUE JE NE DIS PAS LA MÊME CHOSE QUE LA TÉLÉ ???

C’est dire l’hystérie et l’inquiétude collective qui s’est emparée de beaucoup de gens m’attribuant une fonction de directeur de conscience (gourou), alors que ne veux être qu’un alerteur éclairé au service des autres de par ma formation de chimiste et mes 40 ans d’expérience en tant que Heilpraktiker holistique.

Au-delà des insultes et des menaces de poursuites pour allégations « criminelles (!) » que je reçois de la part de certains agités du bocal, je remercie la majorité de nos amis abonnés qui m’ont très gentiment demandé mes sources ou signalé l’absence du lien du site gouvernemental Italien.

Eh bien, au risque de m’enfoncer encore un peu plus, je déclare solennellement que je n’enlèverai pas un mot de tout ce que j’ai dit depuis le début de l’aventure Corona, en particulier concernant ma dernière info-lettre sur la désobéissance italienne, car celle-ci n’est qu’en continuité directe avec les infos de tous mes articles précédents depuis janvier.

Je me justifie par cette récapitulation historique :

1 – Dans ma lettre « À LA RECHERCHE DU VRAI COUPABLE » j’ai dit que le Covid avait été lâché en même temps que la connexion de la 5G à Wuhan fin décembre, pour que les morts subites soient mises sur le dos du Covid. Cet amalgame avait pour but selon moi, de protéger le plan de développement mondial de la 5G. Or j’avais aussi montré le graphique mettant en évidence la dangereuse résonance de l’oxygène sous 60 gigahertz, ce qui le rendait non compatible avec l’hémoglobine du sang, d’où asphyxie organique généralisée… Ceci m’a valu le premier lot de désabonnements en masse.

Pourtant, depuis, de plus en plus de laboratoires dans le monde ont repris ce thème, confirmant ce fait par des études convergentes donnant le même résultat.

2 – Quelque temps après, j’ai dévoilé l’étrange découverte d’un jeune médecin urgentiste dans un hôpital de New York sur les mourants du Covid : ils développaient des hématomes multiples identiques au « syndrome de haute montagne », qui est associé à une asphyxie progressive par manque d’oxygène… Alors la question : pourquoi cette terrible hypoxie ? Et là, pas eu de réaction bien que ce soit une bombe ! Ça n’a pas dû monter au cerveau…

3 – Puis, le 27 avril, la surprise vient de l’Italie, le pays pratiquement le plus touché par l’épidémie. Le titre de ma lettre : « Pourquoi le blocage organisé de tous les remèdes efficaces ? »

Voici en redite l’extrait qui bouleverse toutes les données du jeu :

Le professeur Silvio Brousaferro (une pointure en infectiologie du niveau de Raoult) s’est spécialement occupé des phases terminales de détresse respiratoire mortelle – pour laquelle la médecine officielle n’a à offrir que la redoutable intubation ou la discrète euthanasie par Rivotril. Or, grâce à deux cardiologues qui collaborent dans son service, il fut mis en évidence que l’asphyxie fatale était due à un problème cardio vasculaire et non pulmonaire, générant une thrombose circulatoire et une embolie pulmonaire (voir les détails dans le replay de la vidéo indiquée plus bas).

Par ailleurs, des équipes de recherche de différents pays (Chine, Lille en France, USA…) ont convergé sur une autre évidence majeure : le virus ne tuerait pas directement, mais par l’intermédiaire d’une bactérie intestinale naturelle qu’il infecterait, la Prevotella… et c’est cette bactérie infectée devenant virulente qui déclencherait une hyper-réaction immunitaire, délabrant ainsi les poumons, mais aussi le cœur, bloquant le foie, le pancréas, les reins, et finissant par tuer le malade !

– Et voilà pourquoi le traitement du Pr. Raoult, utilisant un antibiotique (l’Azithromycine), et plus encore celui du Dr Sabine Paliard-Franco, qui préconise une double antibiothérapie, fonctionnent si bien.

– Voilà pourquoi les enfants sont épargnés, et les personnes âgées plus touchées : Prévotella est quasiment absente de la flore intestinale enfantine, mais de plus en plus présente avec l’âge.

– Voilà pourquoi les obèses sont beaucoup plus touchés car leur flore intestinale déséquilibrée contient beaucoup de Prévotella !

– Voilà pourquoi le virus peut réapparaître chez un patient guéri (avec alternance de positivité et de négativité des tests), car la bactérie, toujours présente dans la flore intestinale qui en reste l’hôte si l’on ne la déloge pas de cet endroit. Bref, cela explique tout !

Je renvoie maintenant le lien vidéo de Silvano Trotta, qui a été supprimée quelques jours après parution mais que par bonheur, nous avons réussi à sauvegarder : 14,50 min

https://www.brighteon.com/c2146874-b15d-4d4f-a09d-fa319c2d51ce

Aviez-vous pu écouter cela ? on peut se le demander

vu le nombre de désabonnements qui ont encore suivi.

4 – Dernier acte : Ma lettre, objet d’un scandale monté en épingle que vous venez de recevoir, et qui n’est en fait qu’une simple confirmation magistrale de tout ce qui a été dit plus haut, montrant que l’Italie contrairement à la France, a fait un bras d’honneur à l’OMS en bravant les interdits formels d’autopsies qui, de toute évidence, avaient pour but d’empêcher de découvrir le funeste pot-au-rose : des caillots disséminés dans le corps et des systèmes cardiovasculaires délabrés !

NOTA : Une équipe russe avait informé les virologues italiens que cette pandémie ne provenait pas d’un virus mais d’une bactérie inconnue – Essai de guerre bactériologique ?

Analyse des accusations à mon encontre

Je suis désolé de ne pouvoir répondre à chacun de ceux qui m’ont écrit en particulier – d’où ma réponse collective.

D’abord voyons la question n°1 qui obsède tant la plupart de tous ceux qui m’écrivent : QUELLES SONT MES SOURCES ? MES – SOURCES !!! MES – SOURCES !!!!!! Vous voulez quoi ?

Des noms de médecins qui une fois mis sur la place publique vont être éjectés de l’Ordre, voire de la planète comme c’est souvent arrivé, même parmi certains amis et amies ? c’est cela que vous voulez ?

Et si je vous dis : « c’est sorti de mon chapeau juste pour mettre un peu d’ambiance… » cela vous convient mieux ?

Une note gouvernementale, si vous y réfléchissez, c’est IMPOSSIBLE !

Imaginez Macron qui fasse une telle déclaration : IMPOSSIBLE ! En acceptant d’être propulsé au pouvoir par les banques et Big pharma qui ont super sponsorisé sa campagne présidentielle, il a signé un contrat d’allégeance absolue, et il ne peut donc être que leur fidèle serviteur avec des pistolets dans le dos pour avancer. Et c’est exactement la même chose en Italie !

Et souvent ailleurs aussi !…

¤ Troisième chose, certains me disent, « TOUS les points que vous avancez sont dénoncés FAUX, FAUX, FAUX dans Le MONDE ! Qu’en pensez-vous ? » – Et bien chers amis, j’en pense que votre naïveté me laisse pantois, vous vivez sur un petit nuage !

Vous ne savez donc pas que Le Monde est le journal le plus pourri, le plus menteur, le plus manipulateur, qui appartient totalement à la sinistre mafia des grands essayant de gouverner la planète. Cela ne gêne personne qu’il ne s’embarrasse même pas pour dire pourquoi c’est faux (il ne peut en être autrement puisque c’est Le Monde qui le dit !)…

Attention dispersée

Pendant que vous êtes très occupés à vouloir connaitre mes sources et savoir si je suis toujours crédible (ce qui entre nous m’importe peu, face à ma conscience devant ce que l’on appelle couramment Dieu ou Le Ciel), on est en train de vous faire encore un joli enfant dans le dos ! Voyez dans l’AFP du 26 mai (cliquez) : Big Pharma et Covid-19 : coup d’arrêt à la chloroquine en France

Dans le même temps, la CNIL donne son feu vert à l’application de traçage « StopCovid »… Sans commentaire !!!

N’oubliez pas le but final : le faux vaccin pucé obligatoire pour tous !

Entre celui qui gagne des milliards par ses affirmations,

Et celui qui ne gagne que des ennuis par ses contre affirmations,

Lequel croyez-vous ?

Michel Dogna

Supplément remarquable de l’auteur ► https://micheldogna.fr/vaccins-laffreux-doute/

Je rajoute, pour ma part, à cette analyse de l’auteur, les statistiques officielles publiées par le Gouvernement Italien le 24/03/2020 https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf sur lesquelles nombreux nous avons pu nous appuyer pour démontrer que la létalité attribuée au coronavirus était fausse et les chiffres biaisés.

Nous avons été très nombreux aussi à prédire ce qui arriverait dès que la psychose à la coronavirose serait, officiellement du moins, déclarée finie.

Mais c’est James Corbett dans Prédictions : Ce qui arrivera ensuite dans la crise du Coronavirus dès le 25 avril qui aura été le plus loin dans l’analyse prémonitoire dont nous pouvons vérifier la justesse chaque jour qui passe : Pensez à une opération faux-drapeau de guerre de l’info : poussez toute sorte de contenu “conspirationniste”, du bien pensé au plus délirant de façon que ce soit une présence bien visible que les gens ont en ligne de cette crise. Puis, alors que les choses s’aggravent et partent en sucette, les théoriciens du complot peuvent être blâmés (comme les réfractaires au confinement) d’avoir troublé les eaux de l’info avec de la “désinformation”.

Nous voyons déjà le tout début de ce narratif qui se joue. Les géants des réseaux sociaux se sont déjà impliqués pour combattre “la fraude et la désinformation” en ce qui concerne le CoV19 et la CEO de YT, Susan Wojciki vient juste de confirmer ce qu’ils voulaient exactement dire par “fraude et désinformation”, à savoir : tout ce qui défie les dires et annonces de l’OMS (NdT : dont le premier investisseur est Bill Gates maintenant que les Yankees ne la financent plus… pour l’instant…).

Prédictions : ce qui arrivera ensuite dans la crise au coronavirus que j’ai intégré dans l’importante mise à jour du PDF : Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960, MàJ Mai 2020 à la page 33 :

Déclaration du Premier Ministre, Édouard Philippe, jeudi 28 mai 2020 :

Cette liberté retrouvée implique des contreparties

Et donc, pour votre sécurité sanitaire vous n’aurez plus aucunes libertés !

Voilà pourquoi, à mon sens, il convient de lutter pour ne plus subir la nouvelle normalité de distanciation sociale et jusqu’au vaccin.

Que l’on adopte des gestes simples le temps de la crise, pour éviter d’attraper ce virus, c’est du bon sens, mais que les contreparties édictées par un pouvoir ivre de domination et de destruction à l’encontre des peuples ne soient même pas critiquables ; c’est NON !

Il nous appartient de nous lever et de refuser cette nouvelle normalité commandée par la peur de l’Autre.

2 suppléments utiles à consulter pour comprendre et transformer notre réalité ;

L’AFFAIRE CoV19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Le Dossier Rockefeller ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

Et pour se débrancher complétement de la Matrix ;

NON AU MONDE D’APRÈS CoV19 TOUT ÉLECTRIQUE ET HYPER CONNECTÉ !

Sinon à fermer sa goule à tout jamais, ce qui pour moi et juste impossible…

JBL1960