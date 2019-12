Une fois allumées nos petites flammes intérieures, nourrissons-les avec des lectures ciblées, afin qu’elles illuminent notre cheminement de pensée…

Rejoignons-nous grâce à toutes ces lectures ;

Ouvrons nos âmes et nos cœurs,

allumons nos petites flammes intérieures,

et illuminons cette nuit dans l’espoir d’une transmutation de toutes les valeurs !…

Issu du billet du 24 décembre 2016 ► Les Petites Flammes…

Que je concluais, déjà, en affirmant que nous étions là où tout commence…

“La philosophie de Nietzsche tourne certainement autour du problème de la révolte. Exactement, elle commence par être une révolte… La révolte avec lui part du ‘Dieu est mort’, qu’elle considère comme un acquis… Contrairement à ce que pensent certains de ses critiques chrétiens, Nietzsche n’a pas formé le projet de tuer dieu. Il l’a trouvé mort dans l’âme de son temps. Il a compris, le premier, l’immensité de cet évènement et a décidé que cette révolte de l’Homme ne pouvait mener à une renaissance si elle n’était pas dirigée… Nietzsche n’a donc pas formulé une philosophie de la révolte, mais édifié une philosophie sur la révolte. […] Nous n’aurons jamais fini de réparer l’injustice qui lui a été faite. On connaît sans doute des philosophies qui ont été traduites et trahies dans l’histoire ; mais jusqu’à Nietzsche et au national-socialisme, il était sans exemple qu’une pensée entière éclairée par la noblesse et les déchirements d’une âme exceptionnelle ait été illustrée aux yeux du monde par une parade de mensonges et par l’affreux entassement des cadavres concentrationnaires…”

Albert Camus, 1952, “L’homme révolté”



Depuis lors, j’ai tenté de « féconder le passé en engendrant l’avenir pour donner un sens au présent » pour paraphraser Nietzsche, en réalisant plus de 150 PDFs, souvent en étroite collaboration avec le blog ami Résistance 71, dont L’antéchrist, de Friedrich Nietzsche, 1888 – Essai d’une critique du christianisme (PDF N° 74 de 64 pages) ;

Et plus récemment ; Le Chemin de l’émancipation passe par le lâcher-prise du contre-naturel, morale incluse, avec Friedrich Nietzsche, 1897 (PDF N° 103 de 13 pages), introduit, en analyse, par ce billet de blog ► La morale ou la contre-nature, Friedrich Nietzsche, 1897 (PDF) ;

J’ai également fait évoluer celui du Dr. Ashraf Ezzat avec toutes ses publications, livre, travaux de recherches, vidéos, dans sa dernière mise à jour (octobre 2018) ► TRADUCTION DE LA BIBLE & ESCROQUERIE HISTORIQUE

Que vous pouvez lire, télécharger, imprimer, diffuser et/ou partager gratuitement, comme tous les PDFs que je propose sur ce blog. J’estime pour ma part, et en cela, nous somme en parfait accord avec R71 qui estiment eux : qu’il n’y a pas plus de «droits d’auteurs» et de «propriété intellectuelle» que de beurre en branche ! ; Que TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS gratuitement.

Ceci, plus que jamais à l’heure où les GAFAM nous imposent des Droits d’Auteurs et autres Droits Voisins pour mieux nous museler. Aussi, j’en profite pour rappeler s’agissant des auteurs tombés dans le domaine public ; qu’il n’y a pas plus de «droits d’auteurs» et de «propriété intellectuelle» que de beurre en branche ! Car j’en connais qui monétise des Kropoktine, Bakounine, même quelques euros franchement n’est-ce pas pitoyable ?

Lorsque le besoin s’en fait sentir, je mets à jour les anciennes versions avec les nouvelles réalisations ad hoc.

Ainsi avec ;

Les amis du peuple de la véritable révolution (1789) : Marat, Varlet, Roux, Kropotkine et la France des sections communales – Nouvelle version PDF N° 17BIS de 43 pages

Et encore ;

Nouvelle version PDF de l’Introduction au Défi Celtique d’Alain Guillerm N° 6bis de 43 pages ;

La toute dernière création originale d’un texte moderne ;

L’impasse citoyenniste, contribution à une critique du citoyennisme du Collectif, 2001 dans une version PDF N° 146 de 30 pages ;

Tous les textes, poèmes, instantanés, Abécédaire de Zénon, dans Les Chroniques de Zénon, exclusivement sur ce blog, existent en version PDF ;

Mes très nombreuses créations sont signées JBL1960 ou Jo Busta Lally et vous pouvez les retrouver dans cette page spéciale de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ ;

Je n’ai jamais cru, ni prétendu, qu’une seule lecture, un seul livre puissent changer le monde. Mais des lectures combinées, une fois intégrées et conscientisées, changeront notre regard, notre perception des choses, et in fine, nous permettront de nous changer nous-mêmes afin d’être en capacité, tous ensemble, de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité par transmutation de toutes les valeurs…

Comme aurait pu le dire Nietzsche dans notre réalité d’aujourd’hui : Nous savons depuis un moment ce que veut l’oligarchie pour nous et le monde, toute la dystopie technotronique ambiante en est le signe avant-coureur : Ils veulent un Gattaca planétaire, une énorme Smart-city interconnectée, goulag/ghetto d’écrasement de l’humanité pendant que les parasites du haut s’enfermeront dans des « zones vertes transhumanistes à fontaines de jouvence ».

Donc, on ne peut pas se « laisser guider par le chaos » qui ne sera pas libérateur bien au contraire, laissé aux mains des ordures habituelles.

La seule solution est la mise à bas du système et la mise de l’humanité sur la route/chemin de l’émancipation, l’organisation se fera alors en toute logique naturelle.

La priorité est la révolution sociale, le grand chambardement du passage de la malfaisance régnante par-dessus bord et des peuples reprenant les commandes des bateaux ivres… La suite coulera essentiellement de source.

Si une seule lecture peut provoquer un petit déclic, faire jaillir une étincelle, votre propre lumière intérieure, quel qu’en soit l’auteur, prenez en soin, nourrissez-là afin qu’elle soit capable un jour et en les mutualisant, d’embraser tout l’empire et même tous les empires…

JBL1960