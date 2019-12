Xochi. Le 25 décembre de l’An 02 des Gilets jaunes.

Après-Propos

Cela ne s’invente pas. Pour le dernier cru 2019 de la célébration de la naissance de Jésus, la Poupée de Vaudou Juif – et en attendant sa crucifixion, lors de la prochaine Pâques 2020 – et l’orgie concomitante de consommation industrielle d’objets toxiques et lobotomisateurs de cerveaux enfantins, Agnès Buzyn vient de lancer une fléchette empoisonnée et mortelle, de plus – cette fois, à l’intention des enfants mâles.

En effet, Agnès Buzyn, en charge du Sinistère pour le Génocide Sanitaire, vient d’offrir, pour son “petit cadeau de Noël 2019”, à la populace, sa prochaine campagne de vaccination obligatoire contre les papillomavirus, pour tous les garçons de 11 à 14 ans – une vaccination induisant, par excellence génocidaire, la stérilité et une pléthore de pathologies auto-immunes.

Selon le Quotidien des Médecins: «La vaccination contre les papillomavirus (HPV), par Gardasil 9, est étendue à tous les garçons entre 11 et 14 ans, a annoncé, ce lundi, la Haute Autorité de santé (HAS). La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui avait saisi l’institution sur cette question, a salué, dans un communiqué, une “décision scientifique et éthique” ».

Agnès Buzyn “souhaite” – sur le mode enfariné habituel de la Macronie – que cette recommandation “scientifique et éthique” «soit intégrée dans le calendrier des vaccinations 2020 pour une mise en œuvre d’ici à l’été ». La Haute Autorité de Santé est une émanation de la Pharmacratie criminelle dont la présidente était justement l’industrielle Agnès Buzin et dont la présente présidente est une technocrate, Dominique le Guludec, qui sévit dans la corruption d’État depuis belle lurette.

Qui va les arrêter ?

La Haute Autorité de Santé a été créée, en 2004, pour veiller à ce que la corruption ne prolifère pas au sein des technocrates d’État sévissant dans le Sinistère de la Santé Publique. Ou est-ce afin qu’elle prolifère plus ? Qui va donc veiller, maintenant, à ce que la corruption ne prolifère pas au sein de la Haute Autorité de Santé ??? Justement, il paraitrait que le beau mâle de ses dames, le très performant et perforant Drill Sion vient de proposer à la Macronie – au travers de son Association Gilets VacCitoyens – de tirer au sort 150 citoyens et citoyennes qui vont statuer, lors d’une Convention de Gogos Sanitaires, sur la destinée vaccinale du Peuple Français. Tout cela dans le cadre, archi encadré par qui de droit et qui de Juste, de la très célébrée Transition Escrologique.

À propos de transition vers le pire des mondes, une nouvelle étude scientifique vient d’être publiée, commanditée et financée par le gang Bill Gates, sur la faisabilité, donc l’inévitabilité d’État, d’inscrire – de marquer, de signer, de griffer, de crifer, d’imprimer – toute la population vaccinée (contre son gré) avec un tatou invisible. A son insu. Ce tatou est constitué de minuscules points qui brillent lorsqu’exposés à de la lumière infra-rouge – à savoir, de minuscules semi-conducteurs cristallins qui reflètent la lumière. Cette approche d’invisibilité intéresse, Bill Gates, le financeur de l’OMS, l’Organisation pour le Massacre Sanitaire, parce qu’elle confère de fortes potentialités de stockage de données sanitaires/génocidaires pour les futurs/présents camps de stockage citadins destinés aux esclaves humains qui auront survécu aux campagnes eugénistes de la Pharmacratie.

Et pendant ce temps – et toujours à propos de stockage de données génocidaires, radioactives cette fois – la grande presse US offre, comme cadeau de fêtes 2019 à sa populace, la nouvelle peu réjouissante, et empoisonnante, selon laquelle les Autorités Japonaises n’ont pas d’autre choix que de contaminer, à tout jamais, l’Océan Pacifique car les Autorités Nucléaires commencent à excéder leur capacité de stockage d’eau hyper contaminée (quotidiennement) à Fukushima. Quel Fukushima ? Non point Fuck You Shima, la Belle! Mais bien plutôt Fake You Shima… car l’enfouissement des véritables données concernant le désastre nucléaire de Fukushima au printemps 2011 (concomitant avec l’attaque de la Libye par le Nain Hongrois) constitue l’une des plus grandes Fakenews Officielles du siècle, au crédit des Génocideurs.

Xochi. Le 25 décembre de l’An 02 des Gilets jaunes.

NOUS NOUS TROUVONS exactement LÀ où TOUT COMMENCE !

Je le redis, il n’est pas question de refuser le bénéfice des vaccins et/ou de la vaccination mais l’OBLIGATION VACCINALE !

Macron et tout son orchestre, et Agnès Buzyn démontre ici sa parfaite soumission/coopération avec ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, et ce n’est pas un hasard si elle se trouvait derrière Édouard Philippe lors de ses dernières prises de paroles, testent notre degré de soumission, comme avec la réforme des APL qui entre en application à la tronçonneuse, dès le 1er janvier 2020 ► L’autre réforme qui fâche et qui tache…

Joyeux Noël & Bonne Année !

Buzyn veut nous obliger à posséder un Smartphone pour faciliter notre mise en esclavage avec la Télémédecine pour tous et que cela vous plaise ou pas ► PDF de 8 pages ► Preuves que la Télé-Médecine, c’est pas bon pour la Santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

Depuis des années de nombreux blogs alertent sur les dangers à étendre aux jeunes garçons la vaccination contre les papillomavirus (HPV), par Gardasil 9, alors que l’efficacité et le bénéfice de ce vaccin sont totalement controversés sur les filles ► http://initiativecitoyenne.be/search/papillomavirus%20%28HPV%29/ & https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-gerard-bapt-deconseille-aux-jeunes-filles-se-faire-vacciner-contre-papillomavirus-1587433.html

Et le monde merdiatique criminalise ceux qui se posent de simples questions ► Comment les Merdias mentent sur les raisons pour lesquelles les parents refusent l’obligation vaccinale – Jeremy R. Hammond – Traduit et complété par JBL

Clairement, il est temps de se poser la question : Est-ce que c’est ce monde là que nous voulons, pour nous, nos enfants, nos petits-enfants ?

Car l’arsenal technotronique s’élargit toujours plus avant et merci à Sarko qui a posé les bases ;



Demain, le carnet de santé pourrait bien être implanté sous notre peau. Des chercheurs du MIT viennent en effet de créer un carnet de vaccination sous-cutanée et qui devient fluorescent lorsqu’on l’observe depuis la caméra d’un smartphone.

Un carnet de vaccination fluorescent sous la peau, l’idée lumineuse du MIT ► https://www.journaldugeek.com/2019/12/20/carnet-vaccination-fluorescent-sous-peau-mit/

Bien que nous soyons de plus en plus nombreux à opter pour des objets connectés qui se portent, autrement appelés les wearables, les implants tech sous-cutanés semblent encore aujourd’hui un brin futuristes pour l’Homme, même s’ils sont couramment utilisés sur le bétail, notamment. Pourtant, nous pourrions bientôt les utiliser notamment dans le secteur de la santé. C’est en tout cas le projet du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui est parvenu à créer un carnet de vaccination sous-cutané.

Et si vous pensez que cela n’arrivera pas en France, désolée de vous l’apprendre mais c’est déjà là ► PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

J’ai souvent dit, ici-même, depuis décembre 2015 que l’oligarchie arriverait à faire mieux ou pire, c’est selon, qu’en Chine en France, et encore une fois, la réalité dépasse la fiction ► Quand le peuple chinois s’éveillera…

