Nouveau Conte à mourir debout pour refuser de vivre à genoux…

La Cigale et la fourmi, revue et corrigée par Jean de la Quarantaine

Complétée & Enrichie par Dame Jo Busta Lally

La Cigale, s’étant fait vacciner,

Se trouva fort dépourvue

Quand le Variant fut venu.

Les vaccins ne protégeaient

Point plus qu’un stock de PQ,

Point plus qu’un bout de tissu.

Elle va pleurer grise mine

Chez la Fourmi sa voisine,

l’accusant de l’avoir infectée

n’étant, elle, pas vaccinée !

Mais la Fourmi reste digne,

face à cette verve assassine.

Elle connait la PLANdémie honteuse,

Elle répondit à cette emmerdeuse :

«Que faisiez-vous sur les réseaux ?

N’étiez-vous pas hier du côté des collabos ?

Aviez-vous cherché d’autres pistes ?

Non bien sûr ! Vous n’êtes pas complotiste !»

Nuit et jour à tout venant,

J’ai écouté le gouvernement,

Suivi la bien-pensance sans faille,

Les vaccinés n’ sont pas cobayes !

BIG PHARMA le jure, foi d’animal

Nos vies sont leur intérêt principal !

«J’en suis fort aise…

Eh bien, toussez maintenant».

Jean de la Quarantaine

JBL1960