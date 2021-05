DERNIERS RAPPELS pour REFUSER le PASS SANITAIRE de la PLANdémie VACCINALE…

À INJECTION FINALE AVANT NOTRE EXTINCTION TOTALE !

AUX APLATIS VOLONTAIRES, @TOUSTES ;

23/05/21 : Dernières News de New-Norm-Land d’un RIEN complétée et enrichie par une RIENne dans une version TRACT-PDF à diffuser sans pitié ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/heil-les-zig-otto-par-rien-completee-par-jbl-23-mai-2021.pdf

Cliquer pour accéder à heil-les-zig-otto-par-rien-completee-par-jbl-23-mai-2021.pdf

À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Si NOUS les laissons faire ce tour de PASS – PASS-SANITAIRE sans RIEN FAIRE ;

BORDEAUX = Quelque 19.000 doses ont été débloquées afin de vacciner toute la population majeure d’un quartier de Bordeaux : un quartier entier bientôt “vacciné” après la découverte d’un cluster d’une cinquantaine de cas positifs à un variant «préoccupant», a-t-on appris samedi auprès du directeur de l’Agence régionale de Santé ► https://fr.sputniknews.com/france/202105221045640018-un-quartier-bientot-vaccine-a-bordeaux-apres-la-decouverte-dun-variant-tres-rare/

ARTUNG ! Le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale propose le 7 mai « la vaccination en anneau » : vaccination groupée des cas contacts et des contacts des contacts. En cas de refus ? quarantaine obligatoire « stricte et surveillée » ► https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/la-vaccination-en-anneau-la-stragegie-promue-par-le-cosv-pour-rompre-les-chaines-de-contamination.html

Voir le coup de gueule de Pierre Barnérias à ce sujet ► https://odysee.com/@holdup_ledoc:9/PIERRE-21-05-2021-01:e

Et la réunion publique n°6 du CSI du 20/05/2021 (Vidéo immédiatement supprimée sur YT) ► https://odysee.com/@Reinfocovid:2/R%C3%A9unionpubliquen6duCSIdu20052021:7

À VOIR ABSOLUMENT & À DIFFUSER SANS PITIÉ : Mike Yeadon (ex-Directeur Scientifique chez Pfizer) sonne l’alerte du pass sanitaire – 21 mai 2021 en français ► https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/YeadonSenta:d

SI NOUS LES LAISSONS FAIRE SANS (ré)AGIR ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-VOUS ÊTES :

Le 1er juillet 2021 l’Union Européenne sera officiellement notre camp de concentration à ciel ouvert !

Le passeport sanitaire devrait être officiellement mis en place à partir du 1er juillet pour circuler à nouveau entre les différents pays de l’Union.

En effet, un accord vient d’être trouvé entre eurodéputés et états membres sur le pass sanitaire qui permettra à l’aide d’un QR code d’indiquer que son titulaire a bien été vacciné, qu’il a passé un test négatif, ou encore qu’il est immunisé après avoir été infecté par le Covid19.

Il ne faut pas se leurrer : cet « ausweis » européen n’est rien d’autre qu’une permission de sortie de la prison européenne à ciel ouvert pour pouvoir à nouveau circuler entre les différents pays européens.

Il entérine ainsi la création d’Alpha+ et de bêta-, autrement dit, un gigantesque apartheid européen, selon qu’on aura été vacciné ou non ► https://nouveau-monde.ca/cest-officiel-le-1er-juillet-lunion-europeenne-devient-un-immense-camp-de-concentration/ par Jean-Michel Grau, 21/05/21

La ruée vers les vaccins ; IMMENSE MANIPULATION ORGANISÉE ?

Par Nicole Delépine – Pour Le Nouveau Monde.ca du 22/05/21

Une armée de grandes entreprises biotechnologiques utilise des tactiques psychologiques pour « créer une demande de vaccins », analyse Céleste McGovern dans son article du 7 mai 2021. Nous l’avons lu avec intérêt et reconnu ce que nous vivons en France quasiment à la lettre.

Nous vous en livrons ici les principaux extraits pour nous aider à comprendre ce qui arrive à notre entourage privé et/ou professionnel. Nous sommes nombreux à nous demander quelle folie furieuse pousse tant de gens apparemment censés à se ruer vers des pseudo vaccins expérimentaux, aux effets — à court et surtout à long terme — inconnus pour une maladie en voie de disparition et qui surtout tue peu en dehors des personnes très âgées ayant déjà dépassé l’espérance de vie moyenne.

Non, vos amis, vos relations, nous-mêmes… ne sommes pas fous, mais victimes d’une monstrueuse entreprise de manipulation bien rodée et efficace. Pour notre malheur à tous, si nous n’arrivons pas à nous réveiller et nous faire revenir à la réalité des faits avérés ► https://nouveau-monde.ca/la-ruee-vers-les-vaccins-immense-manipulation-organisee/

3 LETTRES & TOUT S’ARRÊTE !

Depuis plus de 10 ans, pour certains, nous sommes nombreux à vous alerter que NOUS devrons absolument nous mutualiser dans le réel pour INVERSER notre réalité, totalement luciférienne, promise par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité.

Comme Zénon en conclusion d’INVERSION dès février 2019 : Quelle que soit l’issue de ce mouvement, celui-ci amènera chacun à se déterminer face à un pouvoir en train de dévoiler son vrai visage. L’éveil des consciences auquel nous assistons ne connaîtra pas de retour en arrière. Cette bataille décisive nous place devant la nécessité d’appréhender le mal pour être capables en toute conscience de faire le bien. Il faut nous munir de toutes les ressources morales, physiques et spirituelles, de toutes nos capacités de résilience et d’adaptation afin de renverser contre nos élites criminelles ce piège infernal qui nous est tendu ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/02/inversion-de-zc3a9non-le-5-fc3a9vrier-2019.pdf

Vous avez pourtant encore là toutes les preuves que si NOUS ne nous pas levons pas, ENSEMBLE, ILS ne s’arrêteront PAS ! JAMAIS…

Nous le devons d’abord à nous-mêmes, à nos enfants ensuite et à nos petits-enfants, ainsi qu’aux générations non nées qui sinon nous accuseront et nous jugeront… S’ils le peuvent car à ce stade, rien n’est moins sûr…

Si nous ne faisons rien c’est FIN de PARTIE pour l’Humanité !

TEMPS D’AGIR ► REJOIGNONS-NOUS !

ILS SONT TRÈS PEU : 0.001% – NOUS SOMMES NOMBREUX 99.999%

Nous sommes la solution à 10% ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf

Car, 10 à 15% d’entre nous, est TOUT ce dont nous avons besoin et c’est FIN DE PARTIE pour l’oligarchie !

JBL1960