Fragments Philosophiques de 3 Présocratiques du Ve siècle Av. J.C. (PDF)

Parménide, Empédocle d’Agrigente et Héraclite

Parménide, Empédocle et Héraclite, les fragments

Version PDF N° 205 de 27 pages

Page 3 : Fragments de Parménide

Page 8 : Les fragments d’Empédocle d’Agrigente

Page 22 : Fragments d’Héraclite

Et en travail collaboratif avec Résistance71, comme toujours depuis 5 ans maintenant, qui présente ce travail dans leur style, dans ► La philosophie occidentale en bref ou la nécessité d’évoluer au delà des antagonismes

Nous ne construisons pas d’églises pour aller y prier une fois par semaine. Nous prions dehors, dans le monde naturel et notre vie entière est une prière, parce qu’il y a une sacralité en toutes choses dans le monde naturel ici, sur notre Grand-Mère Terre.

Extrait (page 18) de l’Introduction à la philosophie et la pensée amérindiennes par Russell Means, (1939 – 2012) à partir de son livre-testament : « If you’ve forgotten the names of the clouds, you’ve lost your way » / « Si vous avez oublié les noms des nuages alors vous avez perdu votre chemin »

Cette nouvelle invitation au voyage de lecture à la rencontre de 3 présocratiques, nous permet de comprendre que l’Universel est absolument partout en partage au-delà des « Nations », des cultures, des religions et/ou croyances et que l’Harmonie est dans notre diversité et qu’elle fait partie du Grand Tout.

Les présocratiques, les taoïstes, certains philosophes occidentaux trop rares, les cultures ancestrales celtes, amérindiennes, africaines, flottent dans le même éther, le même Esprit/Spirit/Geist si cher à Landauer et sa vision la plus anarcho-indigénisme qui soit, à mon sens.

Nous comprenons ainsi que nous devons remplacer l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires (10/12000ans) par notre complémentarité unificatrice et lâcher-prise de la division « démocratique » et marchande qui nous a fourvoyé et conduit tout droit vers ce chaos organisé au profit du plus petit nombre !

Nous sommes arrivés à la croisée des chemins et il est temps de choisir mais sans entrer en conflit, en guerre, comme on nous fait croire qu’il en a toujours été ainsi, depuis que le monde est monde, et que l’homme n’a jamais su faire autrement alors qu’au lieu d’antagoniser les choses, nous pouvons agir en complémentarité !

C’est cela sortir de l’antagonisme, c’est prendre la tangente de l’harmonie.

En prenant la tangente, si chère à Zénon l’Ailé, en passant par cette lumière qui s’allumera dans les esprits, les uns après les autres, nous atteindrons la masse critique de la « solution à 10%« , véritable point de bascule vers la société des sociétés, libre, volontaire, autogérée en harmonie dans la diversité et non plus en antagonisme…

Il n’y a pas de plus grande illusion que la peur,

pas de plus grande erreur que de se préparer à se défendre,

pas de plus grande infortune que de croire avoir un ennemi.

Qui peut voir au-delà de toute peur est toujours en sécurité.

Extrait de l’incarnation 46 du Tao Te King

JBL1960

