1 Conte de RIEN pour mourir DEBOUT, version PDF de Jo Busta Lally, 13 avril 2021

La vie est un départ et la mort un retour ► Lao Tseu – Tao Te King – Le Livre de la Voie et de la Vertu – Version PDF N° 210 de 101 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf

Pour qu’il y ait une Vie AVANT la Mort ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/1-conte-de-rien-pour-mourir-debout-13-avril-2021-par-jbl.pdf

Version PDF N° 270 de 17 pages au format livre d’un conte offert par RIEN… Ou presque !…

Cliquer pour accéder à 1-conte-de-rien-pour-mourir-debout-13-avril-2021-par-jbl.pdf

À RETROUVER DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF & DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN

C’est à relier à mon dernier billet : RAPPEL DES VIDÉOS/PDFs À VOIR/LIRE ABSOLUMENT POUR STOPPER L’INOCULATION/SOLUTION FINALE EN MARCHE !

Car comme je l’ai dit, en conclusion de ce billet :

Puisque la vie sur Terre n’est qu’un passage, sur ce passage, semons la VIE et non la mort qui de toutes façons arrivera tôt ou tard.

Aussi, semons les graines d’un futur simple et non compliqué…

Et comme l’avait dit, Michel Bakounine ; “Mieux vaut un instant de vie véritable que des années dans un silence de mort…”

C’est à nous voir, c’est entre nos mains, si on se lève et que nous sortons TOUSTES dehors, sans masque en scandant NON = TOUT S’ARRÊTE !

Qu’est-ce qu’on risque sinon de réussir ?

JBL1960