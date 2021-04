Preuve qu’il y a une vie AVANT la mort !…

Pour qu’il y ait une Vie AVANT la Mort ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/1-conte-de-rien-pour-mourir-debout-13-avril-2021-par-jbl.pdf – Version PDF N° 270 de 17 pages

LEVONS-NOUS TOUSTES POUR REFUSER LA DICTATURE SANITAIRE PAR INOCULATION FINALE !

BULLETIN DE L’AP-HM DU MARDI 13 AVRIL 2021

À LIRE et À DIFFUSER SANS PITIÉ EN PRIORITÉ pour que TOUT S’ARRÊTE IMMÉDIATEMENT ;

ARRÊTEZ DE LEUR SERVIR DE COBAYES !

Vidéo de La Capsule#41 ► https://odysee.com/@reseau-influence:1/La-Capsule–41—%C3%8Ates-vous-un-cobaye-(1):4

3 LETTRES & TOUT S’ARRÊTE !

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES !

SINON ?…

Ils ne s’arrêteront jamais ;

Vaccinocimetière : Johnson rejoint ses petits camarades ► https://covidemence.com/2021/04/14/vaccinocimetiere-johnson-rejoint-ses-petits-camarades/

Après les vaccinodromes, les vaccidrives ► https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/politique/politiques-publiques/2021-04-13/une-clinique-montpellieraine-accueille-le-premier-vaccidrive-de-france-882284.html

La fausse pandémie va coûter 424 milliards d’euros à la France (chiffres Bercy) – Et ce n’est qu’un début, hélas… Le Conseil pseudo-scientifique vient – quelle surprise ! – de repousser une nouvelle fois l’horizon de la libération du pays. « Je vois une sortie de crise un peu définitive (sic) plutôt sur 2022″, a déclaré hier le vieux Défraîchi… À propos, ça représente combien (de lits) d’hôpitaux, 424 milliards d’euros ? OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/04/13/la-fausse-pandemie-va-couter-424-milliards-deuros-a-la-france-chiffres-bercy/

Vaccins et bricolage du vivant ► https://lilianeheldkhawam.com/2021/04/13/vaccins-et-bricolage-du-vivant/

Une variante du coronavirus affecterait 8 fois plus les personnes vaccinées que les non-vaccinées : Étude de l’Université de Tel Aviv ► https://exoportail.com/une-variante-du-coronavirus-affecterait-8-fois-plus-les-personnes-vaccinees-que-les-non-vaccinees-etude-de-luniversite-de-tel-aviv/

Mike Yeadon : « Si j’ai raison, nous sommes en pleine troisième guerre mondiale » ► https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/mike-yeadon-debriefing

Le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué ce vendredi à Grenoble la possibilité de rendre «interchangeables» les vaccins à ARN messager pour «simplifier» la campagne de vaccination contre le Covid-19 ► https://www.lefigaro.fr/flash-actu/olivier-veran-envisage-de-rendre-les-vaccins-a-arn-messager-interchangeables-20210409

Cocktail ??? 2 Vaccins ► https://actu.orange.fr/france/covid-19-bientot-vers-un-cocktail-de-vaccins-magic-CNT000001zQWBu.html sinon RIEN ! Ben ça tombe bien, ce sera RIEN pour moi, et pour vous ?…

Alors que même l’Organisation de la Mort Subite (OMS) ne le conseille pas ► https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-loms-ne-recommande-pas-de-changer-de-vaccin-entre-deux-doses-1305633 Faut dire que quand tu vois la tronche à la Margaret Harris, le Mercredi, ben tu cours encore le samedi…

TOUT ÇA POUR ÇA ► Les vaccins contre la Covid-19 fortement suspectés de provoquer des milliers de décès et des centaines de milliers d’effets secondaires ► http://www.profession-gendarme.com/les-vaccins-contre-la-covid-19-fortement-suspectes-de-provoquer-des-milliers-de-deces-et-des-centaines-de-milliers-deffets-secondaires/

Quand de nombreux sites sont attaqués et effacés de la mémoire de GooTube !

La censure du désespoir : le Corbett Report viré de YouTube pour crime de lèse Big Pharma… et de critique de la pseudo-science COVID et autre (James Corbett) par R71 le 13/04/2021 Source The Corbett Report du 11 avril + SRAS-CoV-2, COVID et vaccination : développement de l’infrastructure technotronique dictatoriale et Fin de l’Humanité programmée (James Corbett) ► BIOSÉCURITÉ, corbettreport du 16 janvier 2021 ► Traduction Résistance71 dans une version originale au format PDF N° 237 de 16 pages – Complétée & Enrichie par JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf

