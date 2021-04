APPEL À SORTIR DEHORS TOUSTES ! Pour vivre debout AVANT la mort !

Preuve qu’il y a une vie AVANT la mort !… Sans masque, sans vaccin, sans pass sanitaire ►

BULLETIN HEBDO DU RÉSEAU SENTINELLES SEMAINE 14 du 05 au 11 avril 2021

Le taux d’incidence des IRA semaine 14 est de 93 pour 100 000 habitants et N.B. que celui de la semaine 13 annoncé à 126 a été ramené à 100 pour 100 000 habitants soit 0.001% !

93/100 000 HABITANTS soit 0.00093%

Le taux de létalité du COVID est de 0.03% et le taux d’infection réel de 0.15% selon un épidémiologiste !

Le taux de létalité du COVID est de 0.03% et le taux d'infection réel de 0.15% selon un épidémiologiste !



