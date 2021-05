STOPPONS LA PLANdémie VACCINALE EN COURS !

DERNIÈRES PREUVES QUE TOUS LEURS CHIFFRES SONT FAUX !

Preuve que le narratif de la peur s’effondre malgré tous leurs efforts pour maintenir le trouillomètre à Zéro ;



Dernier bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles de la semaine 19 de l’année 2021 (du 10 au 16/05/21) ► https://www.sentiweb.fr/5300.pdf

Nous sommes en train d’étudier les chiffres sur le terrain, pour démonter la Propaganda de Macron et sa bande de Véreux concernant la solution finale de la PLANdémie Vaccinale !

Non, la France n’a pas passée allégrement la barre des 20 millions de vaccinés.

Non, la Corse (qui pour la semaine 19 présente 0 cas pour 100 000 habitants) n’a pas vacciné + de 20% de sa population, par contre la Région Parisienne oui !

En fait, comme d’hab, la réalité a été totalement inversée… Et rien ne nous empêche de rétablir les faits et d’inverser cette réalité totalement luciférienne !

La tendance aujourd’hui, que des petites mains s’emploient à confirmer, c’est que 20 à 24 % de la population européenne (dernières données = 750 141 823 de personnes) s’est faite injecter une première dose et que 10 à 14% de cette même population a pris la 2ème.

La France est dans la moyenne, avec 16 millions de personnes qui se sont pris une 1ère dose et 7 millions la 2nde. Partout ceux qui se sont pris une première dose hésitent à prendre la 2nde…

Mais le gouvernement-qui-ment communique uniquement sur le nombre de vaccinés, mais pas sur les décès liés à la vaccination, ni sur les effets indésirables qui remontent pourtant de partout et il va arriver un moment où ils ne pourront plus masquer l’info…

OBJECTIF ► GÉNOCIDE DE MASSE ► Car comme nous le disons, nombreux depuis plus d’un an, grâce à l’inoculation à ARNm, le taux mondial de la létalité attribué au COVID-19 étant compris entre 0.015% et 0.03%, ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité avec l’aide de leurs BIEN-ZÉLÉS pourraient atteindre l’objectif des 95% !

Ils sont en passent de réussir…

…Si on les laisse faire sans (ré)agir !

Au moins 16365 morts suite à la vaccination Covid-19 (MàJ au 16/05/21) ► https://cv19.fr/2021/05/16/au-moins-16365-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

17 mai 2021 : Nous vivons des heures graves car ce qui est injecté à des millions d’habitants de la Terre n’est pas un vaccin mais UNE ARME BIOLOGIQUE DE DESTRUCTION MASSIVE ► https://www.santeglobale.world/article-1/blog-37-de-tal-schaller/

Pour ma part je dénonce depuis 50 ans l’inutilité et la toxicité des vaccins mais maintenant nous avons affaire à génocidaires bien décidés à tuer une grande partie de l’humanité et à traiter les survivants comme des êtres sans âme, ; des transhumains ayant perdu toute connexion spirituelle. Difficile à croire ? Les preuves s’accumulent chaque jour. Dans l’INFO EN QUESTION du jeudi 13 mai (que vous pouvez voir dans les vidéos qui ne seront jamais supprimées sur santeglobale.world) Jean Jacques Crévecoeur a montré, pays par pays, que plus on vaccine, plus les gens meurent. Ce n’est plus de covid19 qui tue mais les « vaccins » qui, avec une effroyable efficacité, détruisent des vies par milliers, et ce n’est que le début de cette PLANDEMIE organisée par cette petite équipe de ploutocrates-technocrates qui, avec BIG PHARMA, veulent dominer la planète entière. Christian Tal Schaller ► ct.schaller@gmail.com

Preuve que le PLAN a été muté en PLANdémie PLANétaire Vaccinale ;

Après des compagnies d’assurances refusant d’assurer des personnes VACCINÉES, la Croix-Rouge japonaise interdit le don de sang des mêmes personnes vaccinées – logique non ? Mais chez nous tout va bien, elles peuvent disséminer leur sang infesté de protéine SPIKE ► https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/sars-cov2-alertes-sur-les-potentialites-toxiques-de-la-proteine-spike – L’injection modifie les cellules pour qu’elles produisent la protéine spike censée nous défendre contre le COVID ► ATTENTION PROPAGANDA ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/plaquette-illustration-vaccins-covid.pdf

ARNAQUE DES TESTS – EXTRAIT lettre du libre consentement éclairé

Sous couvert d’anonymat (ils tiennent à pouvoir continuer à payer leurs factures), des biologistes travaillant pour différents laboratoires pharmaceutiques nous avaient signalé une double arnaque qui permet aux laboratoires pharmaceutiques et à la pourriture étatique française d’affirmer que les vaccins sont efficaces à plus de 90 – 95 %. [NdJBL : comme bien indiqué dans le PDF de Propaganda plus haut]

Une criminelle et assassine double arnaque

En fait ces chiffres seraient obtenus grâce à une criminelle et assassine double arnaque qui consiste :

– À ne pas utiliser de sérum physiologiste comme placébo, mais des vaccins (généralement contre l’hépatite B), ainsi beaucoup les effets indésirables sont communs aux deux groupes, en particulier pour les allergies, ce qui permet aux laboratoires de dire qu’il n’y en a pas de différence entre le groupe « placébo » et le groupe « vaccins ».

– À ne pas utiliser le même nombre de cycles de réplications pour le groupe « placébo » et le groupe « vaccins », ainsi pour le groupe « placébo » ils utiliseraient jusqu’à 45 cycles, ce qui donne un résultat très important de « positif » au pseudo Covid-19, et pour le groupe « vaccins », ils utiliseraient moins de 25 cycles de réplications, ce qui donne un résultat très faible de « positif » au pseudo Covid-19.

La deuxième arnaque au service des injections mortelles d’ARNm et de cellules de reins de singes chargées en adénovirus : La deuxième arnaque serait maintenant utilisée pour les injectés à l’ARNm ou aux cellules de reins de singes chargées en adénovirus, c’est que nous informe une lectrice, Laurence W. : « On réduit maintenant le nombre de cycles sur les tests PCR réalisés sur les personnes vaccinées, afin de prouver l’efficacité de la vaccination. C’est pas beau ça ? Plus de faux positifs. La vaccination est miraculeuse. »

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf



Cliquer pour accéder à dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

+ Décryptage de la fiche technique du vaccin COVID-19 de chez PFIZER ► https://rumble.com/vgnyvn-2021050-laile-stick-vous-dcrypte-la-fiche-technique-du-vaccin-covid-19-de-c.html

Un génocide est en cours, mais l’antidote contre la protéine spike des faux vaccins existe ► https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/genocide_en_cours_antidote_de_la-proteine_spike-:7 (1 h) + https://tvs24.ru/pub/watch/3171/un-g-nocide-est-en-cours-mais-l-antidote-contre-la-prot-ine-spike-des-faux-vaccins-existe/ (1 h) Le Thé aux aiguilles de Pin (Suramine) ► https://www.artemisia-college.info/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=antidote-proteine-spike.pdf ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/antidote-proteine-spike.pdf

MYSTÈRE DANS LES TOURS 5G Les rapports sortent actuellement, pour montrer que certains des composants électriques utilisés dans les installations de la tour 5G portent l’indication « COV-19 » , qui se trouve être presque identique à Covid-19, le nom utilisé pour l’infection prétendument causée par le coronavirus de Wuhan. Le compte «Patriot Street Fighter» sur Telegram est l’un des derniers à partager des séquences vidéo des composants, qui peuvent clairement être vu avec le marquage COV-19. Les installateurs de composants 5G du monde entier ont signalé des marques similaires sur l’équipement entrant dans leurs tours, ce qui montre que le phénomène est étrangement répandu et n’est clairement pas une coïncidence. Que se passe-t-il vraiment ici ? Nous laisserons à nos lecteurs le soin de décider s’il existe un lien entre la 5G et les symptômes et la maladie associés au virus chinois. Il semble bien que : Les vaccins combinés à la 5G, et non pas certains «virus» fantômes, propagent la maladie et la mort ;

VIDÉOS + PDFs INDISPENSABLES POUR FAIRE FOIRER L’INOCULATION À ARNm en cours… Pour STOPPER les délires technotroniques et détruire tout l’ARSENAL technotronique avant qu’il ne détruise l’Humanité ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delires-technotroniques-sept20.pdf + Rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972, vous avez dans cet article la traduction partielle mais substantielle de ce rapport par Résistance 71 en septembre 2019, à ma demande. À retrouver Page 47 de ce PDF N° 138 de 73 pages pour dire NON à la dictature technotronique que j’ai publié le 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf + PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

C’est probablement le message le plus important que vous ayez jamais écouté. Ce qui suit est republié de naturalnews.com, écrit par Mike Adams.

Le vaccin est l’arme biologique. Plus précisément, la protéine de pointe est l’arme bioactive, et elle est conçue pour se propager d’une personne à l’autre, étant transmissible à partir des vaccinés afin d’infecter les non vaccinés.

N’oubliez jamais que Bill Gates a longtemps voulu utiliser les moustiques pour transporter les vaccins afin que les gens puissent être vaccinés contre leur propre gré (et complètement sans consentement éclairé). Maintenant, il s’avère qu’ils n’ont pas besoin de moustiques. Ils ont des humains hautement obéissants prêts à jouer le même rôle.

Les personnes à qui on injecte le vaccin à l’ARNm voient leur corps transformé en usines d’armes biologiques, produisant des particules de protéines de pointe qu’elles répandent par la bouche et la peau (et le sperme, d’ailleurs – NDT : voir aussi ceci), infectant tout le monde autour d’eux. La protéine de pointe est biologiquement active et provoque des caillots sanguins, entraînant des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, une embolie pulmonaire et des effets d’infertilité. Les propres documents de Pfizer révèlent que ce phénomène est bien connu des développeurs de vaccins.

Ce qui devient maintenant évident, c’est que les vaccins d’aujourd’hui ont été délibérément conçus pour fonctionner comme des vaccins auto-réplicatifs, pour propager les armes biologiques à protéines de pointe à ceux qui refusent d’être vaccinés. Comme l’écrivait le Bulletin of the Atomic Scientists l’année dernière, « les scientifiques travaillent sur des vaccins qui se propagent comme une maladie. Qu’est ce qui pourrait mal tourner ?«

Cela explique tous les effets bizarres de la coagulation sanguine actuellement ressentis chez les personnes non vaccinées qui se trouvent à proximité de personnes vaccinées. Nous rapporterons beaucoup plus à ce sujet dans les jours à venir.

Les mondialistes ont lancé le vaccin auto-réplicatif de la « solution finale » et ont l’intention de mettre fin à l’humanité une fois pour toutes : Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, je révèle comment les mondialistes se sont lancés dans un effort d’extermination génocidaire à l’échelle de la planète pour anéantir la race humaine, mettre fin à toutes les nations et tuer littéralement des milliards de personnes. Le vaccin anti-covid est l’élément clé de ce plan génocidaire contre l’humanité, et cela explique pourquoi ils déploient des efforts si désespérés pour faire taire les sceptiques du vaccin, censurer les médecins et les scientifiques, et contraindre autant de personnes que possible à se faire injecter le vaccin ► https://www.santeglobale.world/article-1/blog-37-de-tal-schaller/

Le vaccin est la pandémie………..C’est une pandémie vaccinale !

La protéine de pointe est l’arme biologique. Et toute personne recevant l’injection d’ARNm voit son propre corps transformé en une usine d’armes biologiques qui est exploitée pour infecter d’autres personnes.

Si quelqu’un doit être masqué en ce moment, ce sont les gens qui ont été vaccinés. Ce sont les super épandeurs. Ce sont les bio-bombes ambulantes ► https://www.santeglobale.world/article-1/blog-37-de-tal-schaller/

Alors que dans le même temps, on constate que la résistance et la rébellion s’organisent et deviennent plus fortes à mesure que les restrictions “sanitaires” augmentent elles aussi. Ceux qui ont acceptés de porter le masque et vous obligent à le porter sont les mêmes qui ont acceptés/accepteront de se faire inoculer, par citoyenneté, cédant au narratif de la peur ; Masque obligatoire partout par tous, dehors, dedans ► vaccin obligatoire, priorité au personnel soignant et aux personnes âgées ► passeport vaccinal ► puçage électronique ► FIN DE PARTIE pour l’Humanité… AU N.O.M. DU VAGUE-SAINT ET DU PASS-SANITAIRE…



LES COLLABOS (co-labos ?) du PASS SANITAIRE se DÉMASQUENT ► https://nouveau-monde.ca/les-collabos-co-labos-du-pass-sanitaire-se-demasquent/ Par le Dr. Gérard Delépine, également ►COVID : Hécatombe Post-vaccinatoire au format PDF de 11 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/covid_hecatombe_post-vaccinatoire.pdf

« Ce n’est pas un pass sanitaire mais un abonnement vaccinal chronique » (Alexandra Henrion-Caude) Source Vidéo Russia Today France 19/05/21 VIA https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/05/20/ce-nest-pas-un-pass-sanitaire-mais-un-abonnement-vaccinal-chronique-a-henrion-caude/ – Dans cette vidéo de 12MN, Alexandra Henrion-Caude se penche sur la question du passeport sanitaire européen, et regrette sa mise en place alors que l’OMS notamment s’est prononcée contre cette mesure. Elle déplore un glissement anti-démocratique et souligne que d’autres traitements efficaces sont constamment dévalorisés. Elle donne des exemples simples et fait référence au dernier bulletin du Réseau Sentinelles, que je relaie chaque semaine, qui indique qu’en France on est à un taux de 0.06% de contaminations COVID !

Je relaye Alexandra Henrion Caude depuis le tout début et toutes les vidéos YT que j’avais intégrées pour appuyer mon propos ont toutes été SUPPRIMÉES. Pour conclure, cette toute dernière info, dont j’attends la preuve irréfutable sous peu, que l’un des deux vaccins H1N1 de Pfizer a été recyclé en injection anticovid car les doses n’avaient pas été détruites !

C’est le moment de choisir ce que NOUS voulons faire du reste de notre VIE ;

Rejoindre les cyborgs et c’est FIN de PARTIE pour l’Humanité ?

Ou bien dire NON à l’instinct de mort de l’État et du capitalisme pour dire OUI à la VIE dans une société organique !

