ALORS ON S.È.M.E. : Nouvelle chronique de RIEN + Bulletin COnVIDe de l’AP-HM du 15 avril 2021

E nvie de M ieux Ê tre ?

ALORS ON S.È.M.E ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/alors-on-seme-derniere-chronique-de-rien-pagination-jo-16-avril-2021.pdf

Cliquer pour accéder à alors-on-seme-derniere-chronique-de-rien-pagination-jo-16-avril-2021.pdf

Version PDF N° 271 de 2 pages d’une nouvelle chronique de RIEN

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN – BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Pour faire exploser les mensonges ;

DERNIER BULLETIN D’INFORMATION & DE DÉCRYPTAGE DE L’AP-HM du JEUDI 15 AVRIL 2021

POUR FAIRE EXPLOSER TOUS LES MYTHOS & CESSER DE SERVIR DE COBAYES !

Les ARNm vaccinaux atteignent les organes reproducteurs (testicules et ovaires) – « L’INSERM se veut rassurant sur la possibilité d’intégration de l’ARNm vaccinal dans le génome humain, considérant que l’ARN vaccinal ne peut pas atteindre les organes reproducteurs (testicules & ovaires). Pourtant, les AMM conditionnelles du vaccin Pfizer/BioNtech et Moderna montrent le contraire » ► https://reinfocovid.fr/science/les-arnm-vaccinaux-atteignent-les-organes-reproducteurs/

L’aveu de Pfizer : « troisième dose probablement nécessaire » ► “C’est vous qui voyez. Y’en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes” ► https://covidemence.com/2021/04/16/laveu-de-pfizer-troisieme-dose-probablement-necessaire/

Message urgent du Dr Vernon Coleman qui prédit que tous les vaccinés commenceront à mourir à l’automne et annonce un génocide général pour la majorité de la population, également pour les non vaccinés, en raison des mutations virales que le vaccin provoquera. Dr Coleman : Les vaccins Covid-19 sont des armes de destruction massive et pourraient mettre fin à la race humaine ► Source Page Gaulliste de Réinformation, 15 avril 2021 VIA Profession Gendarme, 16/04/21

Dernière monographie médicinale de Xochi ► http://xochipelli.fr/2021/04/les-qualites-extremement-medicinales-et-entheogeniques-des-tabacs/ – Los Cantos de Xochi, au format PDF (N° 107 de 50 pages) ► Los Cantos de Xochi ► Aux Armes d’Instructions Massives !

Tout est à mettre en lien avec LE DOSSIER ROCKEFELLER / THE ROCKEFELLER’S FILE pour comprendre ; Comment Rockefeller créa la médecine moderne -et ainsi remonter aux origines de BIG PHARMA et du COVID-19– et annihila les traitements, remèdes et médecine naturels depuis 150 ans en version PDF N° 177 de 30 pages par Jo Busta Lally grâce à la traduction et la publication de R71 dès 2011 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

Les X-Mens…

Darwin + Malthus + Huxley = X Club (1865)

Et pour comprendre également : Comment le X-Club de Thomas Huxley créa le magazine “Nature” et sabota la science pour 150 ans ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/22/cov19-ogm-comment-le-x-club-de-thomas-huxley-crea-le-magazine-nature-et-sabota-la-science-pour-150-ans-source-vt-traduction-r71-jbl/

Pour faire véritablement exploser le mensonge originel sur cette fausse pandémic mais vraie PLANdémic ► Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel en version PDF N° 178 de 19 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

Qui nous permet de comprendre, pourquoi, une nouvelle fois, Jean-Bernard Fourtillan a été arrêté, hier : Arrestation de Jean Bernard Fourtillan à Chaudes-Aigues. Menotté et emmené par les gendarmes chez le juge des libertés à Aurillac. Ensemble en Lutte contre la tyrannie macronienne et ses valets serviteurs du mal absolu. Force et Honneur – Vincent Fréville ► https://m.vk.com/video615674011_456239201

Mais n’y voyez AUCUN rapport avec cette dernière vidéo bien sûr ; Fin de Partie pour l’Institut Pasteur – Vaccins COVID19 ► https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Fin_de_Partie:1?r=6gdLwA4UbQMGpGo7vxezCncs2EomToCT

’escalier de la Grande Réinitialisation N.O.M. tu monteras ? Alors ? L

OU ÉMANCIPATION et Société des Sociétés, tu choisiras ?

Parce que nous avons toujours eu le choix et que nous savons, depuis longtemps, QUOI/QUE FAIRE pour refuser ; La marche vers la tyrannie globale par la mise en place d’un fascisme planétaire transnational géré par les corporations ayant fusionné avec l’État. Et comment nous en sortir ► La mise en échec du Nouvel Ordre Mondial ne peut se faire que par les peuples qui, dans le processus même de la révolution sociale planétaire, éradiqueront la malfaisance régnante ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/quefaireparr71juin2010.pdf

ALORS ?… ON S.È.M.E. ? OU PAS ?

Parce que c’est le moment !

JBL1960