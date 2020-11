Soutenons le Dr Vincent PAVAN ET pour un DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT !

STOPPONS LA MASCARADE IMMÉDIATEMENT

DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT !

NOUVEAU PDF de 4 pages incluant mon mail de soutien au Dr. Vincent PAVAN suspendu de ses enseignements sans appel par l’administration de l’Université d’Aix-Marseille dans d’attente d’une mesure disciplinaire qui sera instruite le 3 décembre 2020 devant la Commission d’Instruction (Source RÉINFOCOVID) ;

Submergeons poliment mais surement les boites mails de ;

Président de l’université : Monsieur Éric BERTON : eric.berton@univ-amu.fr

Présidente de la section disciplinaire : Madame Muriel GIACOPELLI : m.giacopelli@univ-amu.fr

Directeur de Polyetch’Marseille : Monsieur Romain Laffont : romain.laffont@univ-amu.fr

SOUTIEN AU Dr. PAVAN + APPEL AU DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT

Version PDF N° 218 de 4 pages de Jo Busta Lally

Cliquer pour accéder à soutenons-le-dr-pavan-et-appelons-au-deconfinement-immediat.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960, PDF dans sa dernière version mise à jour en mai 2020

À relier avec mon dernier billet ► DÉCONFINONS-NOUS ! TOUT DE SUITE ! TRÈS TRÈS VITE !

STOPPONS IMMÉDIATEMENT :

Les délires technotroniques ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delires-technotroniques-sept20.pdf

Les délires transhumanistes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf

LA DICTATURE SANITAIRE ; Du masque/muselière (qui ne sert à rien) OBLIGATOIRE dont le port prolongé est DANGEREUX ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

Du vaccin pas-encore-OBLIGATOIRE-mais-on-fait-tout-pour et pour faire foirer leur PLAN : Le « Monsieur Vaccin » de Macron est un ancien lobbyiste de BIG PHARMA – « Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire »… a promis Macron hier soir. Bah oui Pinocchio, mais tu vas tellement pourrir la vie des non-vaccinés que tu comptes bien les contraindre tous à se faire piquer… OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/11/25/le-monsieur-vaccin-de-macron-est-un-ancien-lobbyiste-de-big-pharma/

ATTENTION DANGER Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF) – Dr Christian Velot – Généticien moléculaire à l’université de Paris-Saclay et Président du conseil scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf

METTONS UN COUP D’ARRÊT À LA TERREUR VACCINALE : Ce qui n’est pas dit sur le vaccin COVID de Pfizer par William F. Engdhal traduction Résistance71 ► Vaccin SRAS-CoV-2 ce qu’on ne vous dit pas… De la politique eugéniste à la terreur vaccinale ? + Vaccins anti-SRAS-CoV-2 de Pfizer / BioNTech et Moderna… Guerre génétique contre l’humanité ► Les vaccins sont pires que ce que pensait le Dr Judy Mikovits

Avec le Dr Judy Mikovits et Dr Alexandra Henrion – Caude

ET À L’OBLIGATION VACCINALE : Vaccination contre le COVID : le pouvoir tenté de violer la libre disposition de son propre corps (Source OD – du 23/11/20) – Rappelons pourtant que le droit de refuser de se soigner est reconnu et protégé par la Cour de Cassation ► Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309 ;

NON AU CONFINEMENT SANS FIN ! Quand le remède est pire que le mal ! ICI sauf pour l’imMonde, ça va de soi !!!

Et pour terminer un peu plus légèrement sur la dernière carabistouille du Grand-Guignol-Castex : « Les stations de ski pourront rouvrir durant la période des fêtes de fin d’année, mais les remontées mécaniques devront rester fermées, a annoncé, jeudi, le Premier ministre, Jean Castex, promettant d’aider les communes et professionnels concernés. Bien entendu, il sera loisible à chacun (…) de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes, des commerces – hors bars et restaurants – qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse qui détaille toutes les nouvelles mesures du gouvernement. » VIA OD !

Preuve surtout qu’il n’y a rien à attendre de ces guignols, qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais !

LA SOLUTION C’EST NOUS !

Et le DÉCONFINEMENT c’est MAINTENANT !

JBL1960