3 TEXTES de RÉFLEXIONS sur le PEUPLE EN ARMES, la RÉSISTANCE et la RÉBELLION (PDF)

(R)ÉVOLUTION-NOUS D’ABORD !

Version PDF N° 223 de 29 pages

Travail collaboratif en totale gratuité avec RÉSISTANCE71 qui propose, traduit pour une mise en page au format PDF par mézigue ;

Réflexions complémentaires sur le peuple en armes, la rébellion l’auto et la légitime défense des peuples face à l’État qui ne peut être que terroriste…

Page 5 : La démocratie directe des Hommes en armes, de Jacques Meilleur-Août 2020 – Source ► http://rebellion-sre.fr/democratie-directe-hommes-armes/

Page 10 : Terminal Terrorisme – Hakim Bey -1998 – Source ► https://www.anarchisme-ontologique.net/7521/terminal-terrorisme/

Page 15 : Réflexions sur la résistance, le peuple en arme et la rébellion : le cas emblématique du Hezbollah “le Superbe” – Peuple en arme et auto-défense – Taxi – 24 novembre 2020 – URL de l’article original : https://platosguns.com/2020/11/24/hezbollah-the-beautiful/ ►Traduit de l’anglais par Résistance71

Cliquer pour accéder à 3-textes-de-reflexions-sur-le-peuple-en-armes-la-resistance-et-la-rebellion-r71-jbl1960-decembre-2020.pdf

Que celui qui aime la guerre, aille la faire lui-même…

Pour moi, et quelques autres = Qui veut la Paix ► Prépare la Paix !

Non la guerre perpétuelle contre un ennemi invisible !

JBL1960