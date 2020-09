Nouvelle version PDF pour effondrer TOUS les empires coloniaux par JBL1960

Sans armes, ni haine, ni violence…

Le plus grand génocide de l’histoire de l’humanité n’a pas eu lieu dans l’Allemagne nazie, mais sur le sol américain.

100 millions d’Amérindiens ont été massacrés et ont perdu leur Terre-Mère.

Fait historique : la plupart des personnes qui les ont massacrés étaient des chrétiens. Désolé si vous ne pouvez pas supporter la vérité.

Nouvelle version PDF N° 202 mise à jour de 63 pages pour ;

EFFONDRER LE COLONIALISME par Apostasie Collective et/ou Renonciation au baptême, en récusation de la Doctrine chrétienne de la Découverte – par Jo Busta Lally

J’ai composé ce PDF comme suit ;

N° de Page / Intitulé

5 Sommaire

6 Introduction

11 Explications des raisons profondes de ce PDF

15 Courrier informatif du curé de la paroisse

16 Courrier informatif de la paroisse concernée

17 Courrier recommandé A.R. de demande d’effacement de mon nom du Registre des baptêmes

21 Réponse du Diocèse de Paris concernant ma demande de radiation

23 Courrier au Diocèse de Paris : demande de reniement de mon acte de baptême

24 Réponse des Archives de Catholicité – Objet : Apostasie

25 Acte de baptême portant la mention de reniement

26 Arrêt N° 1441 du 19/11/2014 de la Cour de cass. + lien

27 Courrier adressé à la Présidente de la Cour de cass. de Paris qui a rendu l’Arrêt N° 1441

30 Courrier à la FNLP en copie conforme de l’entier dossier

31 Article de presse concernant expatrié français en Allemagne sommé de payer un impôt parce que baptisé (02/2015)

31 Article de presse : Apostasie collective en Argentine (08/2018)

35 Article de presse : Propagande coloniale CM2 école banlieue nantaise (02/2019)

36 Conclusion sur un des moyens de faire chuter les empires coloniaux

40 L’Argument des Nations chrétiennes du Gouvernement des É-U dans l’Affaire Judiciaire des Indiens Tee-Hit-Ton vs É-U de Steven Newcomb

43 Le virus à couronne (corona) et les affaires étatzuniennes de SN

49 HAINE SYSTÉMIQUE de Mohawk Nation News

54 Évolution du Système de contrôle pyramidal de MNN

61 Mise à jour des lectures complémentaires au format PDF réalisées par JBL1960

Vous pouvez le retrouver dans cette nouvelle page de mon blog dédiée pour ABOLIR/ABATTRE LE COLONIALISME et ce par quoi il arrive toujours l’État, et selon le principe qui m’est cher, du sans arme, ni haine, ni violence…

Vous pourrez retrouver ce tout nouveau PDF et tous les autres dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF qui sont tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, libres et gratuits, car j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’Humanité doit être accessible à nous TOUSTES gratuitement, et dans notre langue. Et vous trouverez tous mes billets qui traitent des Natifs et Peuples premiers ou originels de tous les continents, dans cette catégorie de mon blog : PEUPLES PREMIERS depuis le début.

Nous sommes à la croisée des chemins, c’est indéniable, et nous avons la chance inouïe d’impulser la poussée primordiale vers un changement de paradigme en lien avec tous les Natifs et Peuples originels de tous les continents qui nous y convient et pour peu que nous cessions de nous penser « supérieurs » nous les blancs quelle que soit notre religion d’ailleurs, parce que nos gouvernements auront réussi à nous le faire croire…

Il est devient clair, pour de plus en plus de gens, qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système étatico-capitaliste dérivé du colonialisme. Aussi, il est temps de comprendre et réaliser que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre, et non la guerre perpétuelle contre un ennemi invisible, pour les siècles et les siècles…

C’est l’objectif, modeste mais sincère, de ce tout dernier PDF de connecter les énergies, les électrons libres que nous sommes si nous le décidons, ensemble, pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps.

Sinon ?

Et c’est fin de partie pour l’Humanité telle que nous la connaissons, et même telle que nous l’avons toujours connue, ces 250 000 dernières années !

C’est à NOUS de choisir ! Il est temps !

JBL1960