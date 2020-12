ILS SONT VENUS CHERCHER LE DR FOURTILLAN…

Si nous ne protestons pas en nombre invincible !

Demain, ce sera notre tour…

« Lorsque les Brigades de Contrôle Sanitaire sont venues chercher les COVID+,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas POSITIF.

Lorsqu’ils ont enfermé les ANTIVAXX,

je n’ai rien dit,

j’attendais qu’on trouve un VAXX.

Lorsqu’ils sont venus chercher les ANTIMASK,

je n’ai rien dit,

je portais le mien en attendant le vaccin.

Lorsqu’ils sont venus chercher les Théoriciens du Complot,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas complotiste.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

Vivre sur le Fil a alerté par cette vidéo de 2:58

Qu’hier on serait venu chercher le Dr. Jean-Bernard Fourtillan pour l’enfermer contre son gré dans le secteur fermé NASH de l’Hôpital Psychiatrique du Centre Hospitalier – Le Mas Careiron – BP 56 – 30701 UZÈS Cedex

Tél du Standard : 04 66 62 69 00 – direction.careiron@ch-uzes.fr

Jean-Bernard Fourtillan qui a participé au film documentaire choc HOLD-UP et porté plainte le 4 décembre 2020 contre l’Institut Pasteur…

…

J’attends pour ma part quelques compléments d’infos [l’internement aura été sur ordre du Préfet-nomade ou hybride, ça s’invente pas, du Gard, Didier Lauga], mais d’ores et déjà, en soutien au travail, avéré du Dr. Fourtillan, nous pouvons, poliment mais surement, submerger la boite mails de la direction de cet HP, car si nous ne disons rien aujourd’hui, demain, lorsqu’on viendra nous chercher, il n’y aura plus personne pour protester.

Voici un exemple de courriel à adresser :

Bonjour,

Nous sommes parfaitement au courant de la présence du Pr Jean-Bernard Fourtillan au sein des murs de l’hôpital, secteur fermé NASH, qu’il y est retenu contre son gré.

Nous vous informons qu’il est bien évidemment hors de question que le Professeur Fourtillan y demeure plus longtemps sans son consentement.

Nous vous informons qu’il est hors de question que le Professeur Fourtillan y reçoive des traitements médicaux sans son consentement.

Nous vous informons qu’il est hors de question qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou à la dignité du Pr Fourtillan, contre son gré.

Nous vous avertissons que toutes les actions de cette nature seront portées à charge du personnel et de la direction de l’hôpital.

Nous vous avertissons que toutes ces actions illégales et aliénantes, notamment en vertu de l’article 432-4 du Code Pénal :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d’amende. »

Seront retenues contre vous face à des juridictions pénales, et que vous encourez des peines très lourdes d’emprisonnement et d’amendes.

L’éminent Pr Fourtillan mène des recherches fructueuses contre les maladies neuro-dégénératives, notamment Parkinson et Alzheimer, et il est hors de question de laisser les personnes atteintes de ces maladies dans le désarroi total depuis le début de la cabale menée contre ce professeur depuis quelque temps par une « élite » ayant des hauts intérêts financiers, politiques, mondialistes et surtout crapuleux.

Nous espérons une libération sans délai du Professeur Fourtillan.

Aussi, sans plus rien attendre de ce gouvernement-qui-vous-ment sur tout ;

Sur les masques qui ne servent à rien mais sont OBLIGATOIRES En France dès l'âge de 6 ans !

Sur les Tests PR-PCR : CoV19, test PCR et falsification des chiffres… Le test RT-PCR ne devrait pas être utilisé à fins thérapeutiques, il n'est qu'un outil de fabrique comme conçu par son inventeur Kary Mullis… Comme nous l'avait expliqué le Dr. Pascal Sacré, autre sacrifié mais pas muselé !



Sur la vaccination comme seul traitement : TOUTES LES PREUVES du contraire dans ce dernier documentaire MAL TRAITÉS réalisé par Alexandre Chavouet qui prouve et démontre que suivre la pensée unique imposée à marche forcée par Macron et son monde nous conduira à la mort alors que si nous suivons notre/la diversité c'est la vie.

Sur le nouveau vaccin à ARNm contre le nouveau coronarivus qui ne serait pas obligatoire, mais ceux qui refuseront de se faire vacciner, prétendument parce qu’il n’y a PAS D’AUTRE CHOIX ne pourront RIEN FAIRE ; et la stratégie vaccinale NON OBLIGATOIRE… Mais si vous refusez c’est le confinement sans fin jusqu’à la fin…

Comme sur la réelle létalité de cette PLANdémie PLANétaire !

RAPPEL : Livre à paraitre ce vendredi 11 décembre et à lire absolument ► LE VIRUS ET LE PRÉSIDENT – Jean-Loup Izambert et Claude Janvier – IS Édition, parution nationale le 11 décembre 2020

STOP ! ARRÊTONS DE LES CROIRE ! MIEUX ARRÊTONS DE CONSENTIR !

Pour un DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT

Levons-nous en nombre invincible pour le Pr. Fourtillan aujourd’hui !

Sinon, demain, il n’y aura absolument plus personne, lorsqu’on viendra vous/nous chercher…

JBL1960