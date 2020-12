PHASE FINALE POUR UN DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT !

COMMENT ?

En ÉPARPILLANT, façon puzzle, TOUT SON ARSENAL TECHNOTRONIQUE

Eh oui les amishs, ça commence par la 5G et toukeskiva avec ► ZOOM sur le COVID19 : Linky – 5G – Géoingénierie & Chemtrails ► https://stoplinkyblc.blogspot.com/2020/11/covid-19-lobjectif-de-loligarchie-de.html à mettre en regard avec mon tout dernier PDF sur le sujet ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delires-technotroniques-sept20.pdf

Car il est maintenant plus qu’évident, pour tout le monde, même les sourds et aveugles que l’objectif réel et assumé de cette expérience d’ingénierie sociale au coronavirus (ConVide19), par les élites auto-proclamée et leurs Bien-Zélés, les bureaucrates mondialistes et les scientifiques vendus à Big-Pharma est de l’utiliser comme une arme pour asservir les masses en vue d’une initiative mondiale et coordonnée de réduction de la population par un nouveau vaccin à ARNm !

La fermeture des grilles totalitaires du N.O.M. est EnMarche, pour enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities une fois le “nettoyage” de 7 milliards d’humains programmé, terminé, les 500 millions max de ConVidiot(e)s restant parqués électroniquement, toujours masqués pour les « protéger » des vagues successives… de vaccination jusqu’à ce que mort sans suive puisqu’il n’a jamais été prévu qu’on s’en sorte !

TOUTES LES PREUVES dans ce dernier documentaire MAL TRAITÉS réalisé par Alexandre Chavouet que j’ai regardée gratuitement en suivant ce lien ► https://www.revelation-covid.com/ qui prouve et démontre que suivre la pensée unique imposée à marche forcée par Macron et son monde nous conduira à la mort alors que si nous suivons notre/la diversité c’est la vie ! Donc ;

CHOISISSONS LA VIE !

Voilà ce qui va nous arriver, si nous les laissons faire sans moufter, et si nous ne nous levons pas en nombre invincible pour stopper leurs délires technotroniques, transhumanistes et prétendument sanitaires !

Dernière chronique du presque Dr. T’CHÉRIEN : Mots et Maux crasses qui lui a été inspiré par mon tout dernier PDF sur la réforme de la retraite à points car si nous les laissons faire, sans moufter, alors tout le monde l’aura DASAGOULE & DANSONQ ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/avec-la-retraite-a-points-datagoule-tout-le-monde-sera-ko-par-jbl-decembre-2020.pdf

Cliquer pour accéder à du-presque-dr-tcherien-mots-et-maux-crasses-12-2020-via-jbl.pdf

Dernières infos concernant le Dr. Vincent Pavan ► https://reinfocovid.fr/droit-de-reponse-vincent-pavan/ et je vous conseille de lire en complément l’article de Maxime Tandonnet : https://maximetandonnet.wordpress.com/2020/12/09/maths-et-sciences-la-grande-debacle/ qui permet de comprendre pourquoi il était urgent de museler Vincent Pavan !

Énième preuve que Trump n’est pas le sauveur de l’Humanité : Les patriotes rient jaune : Trump signe un décret pour que les États-Unis soient les premiers livrés en vaccins – Source Olivier Demeulenaere du 9 décembre 2020

Que Messieurs les Anglais ont tiré les premiers, comme d’hab ► https://www.france24.com/fr/europe/20201208-covid-19-le-royaume-uni-premier-pays-occidental-%C3%A0-lancer-une-campagne-massive-de-vaccination

Que partout dans les « démocraties » occidentales le nouveau vaccin à ARNm contre le nouveau coronarivus n’est pas obligatoire, mais ceux qui refuseront de se faire vacciner, prétendument parce qu’il n’y a PAS D’AUTRE CHOIX ne pourront RIEN FAIRE ! Et c’est encore l’imMonde qui en parle le mieux : Une vaccination contre le Covid-19 « pas obligatoire » mais un isolement peut-être plus contraignant !

Et pourtant : Les docteurs Wordarg et Yeadon demandent l’arrêt immédiat de toutes les études sur le vaccin COVID-19 qu’ils considèrent dangereuses [pour les personnes servant de cobayes] ICI ou LÀ et pour ma part, j’ai eu l’info très vite en anglais, que des intervenants de mon blog ont traduits en direct dans la section commentaires…

Preuve que QUI CHERCHE = TROUVE !

Mais faut chercher…

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut, si vous voulez chercher, dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS pour un DÉCONFINEMENT IMMÉDIAT.

Je ne peux, pour ma part, rien dire de plus, tant tout a déjà été dit !

JBL1960