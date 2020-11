IN VIVO : Nouvelle attaque d’un ConVidiot muté en ConVidORDURE…

Et c’est un médecin, cette fois…

Autant dire que là, on comprend que les carottes sont déjà cuites…

C omplot

O rganisé

V isant à

I nstaurer la

D ictature sanitaire !



Et nous avec ? Si nous laissons faire par peur, oui ; RDV avec un nouveau médecin dans une petite ville de province, du fait que l’ancien est un vendu à Big-Pharma qui nous impose Doctolib, le DMP, la téléconsultation et le masque !

À l’heure dite, avant de mettre ma muselière que j’ai trouée de mille petits trous d’aiguille, je passe mes mains au gel. Je sonne, le médecin m’ouvre et me demande d’aller immédiatement me laver les mains, je m’exécute, il me dit d’attendre car il termine avec son patient, qui ressortira muselé haut sur le nez… En attendant seule, j’ai baissé mon masque pour respirer, j’ai déjà mal à la tête, dès que j’ai entendu la porte s’ouvrir, j’ai remis mon masque sous le nez… Le médecin me fait entrer et me dit : bon la première chose vous devez mettre correctement votre masque, je lui dit que j’ai du mal à respirer avec car je suis spasmophile depuis l’âge de 17 ans, et il me rétorque que c’est ça où je retourne dehors !

Même argumentation que les kapos/vigiles/Convidiots des Supermarchés, notez-bien ► COCORANIRUS : Pour votre santé vous n’aurez PLUS aucune liberté…

Un peu interloquée, je viens de m’asseoir, je lui explique que je sais mettre le masque mais que je ne le supporte pas, il me dit que pour le moment je dois le mettre correctement et que c’est non négociable. Il embraye tout de suite pour savoir ce qui m’amène, mais je me sens mal, il lit la fiche signalétique que je lui ai préparée, et sur laquelle j’ai indiqué en rouge PORT DU MASQUE = Spasmophile = Conjonctivite (traitée en urgence début septembre par mon ophtalmo) et tout de suite il focalise là-dessus affirmant que médicalement ça ne tient pas ces histoires autour du masque. Il reçoit un coup de téléphone et répond, j’en profite pour soulever mon masque, par le bas, car je suffoque, j’ai déjà les larmes aux yeux je sais que je ne vais pas tenir. Le gars me lance un regard noir et abrège la communication : Bon revenons à nos moutons qu’il me fait en me relançant sur le masque qu’il faut mettre correctement, je lui redis que pour moi c’est un problème et me lève. Il me rend agacé ma feuille je range le dossier que j’avais constitué jusqu’à 1heure du matin la veille et comme il est furieux par mon refus de me soumettre à ses injonctions je lui rappelle que la taille d’un virus c’est 0.1 µ* ! Il m’attaque une dernière fois en prétendant qu’il se bat dans les EHPAD afin que tout le monde porte un masque, seul moyen, de se protéger contre CE virus. Sur le pas de la porte je lui lance = PAS AVEC DES MASQUES DE PAPIER ! Et j’arrache mon masque me retrouvant à l’air libre, respirant de tout mon soûl, malgré que je me retrouve, encore une fois, sans médecin traitant !

*Sur l’inefficacité des masques médicaux à vous protéger des contaminations virales ou infectieuses incluant le coronavirus ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf

Cliquer pour accéder à analyse-masque-virus_tract.pdf

À RETROUVER DANS MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS & MA BIBLIOTHÈQUE PDF

Mieux vaut pas de médecin du tout qu’un Dr. Maboul, Foldinguo ou Mabuze, non ? Si, d’autant que le Dr. T’ché-Rien peut me prodiguer ses conseils à distance en attendant de trouver une solution car il n’est pas question que je me démasque face à ce genre de Dr. Folamour va-t-en-guerre contre nous, le peuple et accessoirement, les patients, qu’ils ont jurés de soigner, voire de guérir, normalement, sinon à finir au zonzon…

DÉMASQUONS LA MASQUARADE !

CONSEILS & REMÈDES DU Dr. T’Ché-Rien à une Rien-de-Rien



Reçu par mail ce Vendredi 13 novembre 2020

Parce que je soignerai jusqu’à ma mort comme moi j’aimerais être soigné !

« L’ordre » sera toujours là pour rappeler aux désobéissants qu’il faut être moliéresque ! Donc ce toubib malgré lui, obéit …et à quelques exceptions près, qu’est-ce que c’est con un toubib ! Ça veut ressembler à House, qui à partir d’une douleur dans l’index te diagnostique un cancer que toi, en tant que toubib tu ne verras qu’une fois dans ta vie : dans la bibliothèque médicale ! Alors que des naïfs comme moi, quand un patient me demande ce qu’il a quand il me dit : docteur quand j’appuie là ( avec son index sur la tête) j’ai mal, et puis quand j’appuie ici aussi j’ai mal.

Vous avez le doigt cassé ! Ça s’appelle le rasoir d’ocam, mais tu connais. Donc la solution la plus simple a le max de probabilités d’être vraie !

Sinon, en moins modeste et plus arrogant, on a le style bien français de Cymes, qui comme son nom ne l’indique pas ne les atteindra jamais. Le toubib qui se permet de dire à Raoult de faire preuve de modestie ! Le mec champion de tous les champions en soirées infirmières, le toubib à Une et une seule publication scientifique dans une revue que personne ne lit et qui depuis a même disparue, le mec qui se retrouve avec un index académique H-M ( hirch et moch ça permet de classer les scientifiques ) à 0, zéro, wallou, nada queudalle.

Alors pour te situer. Un bon chercheur a en règle générale un index H-M compris entre 0,4 et 0,6. Un prix Nobel entre 1,15 et 1,20. Notre défraichi est à 2,2. Donc c’est un bon chercheur, mais dans son domaine, le HIV. C’est un virus certes, mais aucun rapport avec des virus pulmonaires. Raoult est à 4,8 !!!! Je ne connais que 5 chercheurs au monde dans ce domaine qui ont ce niveau. Hélas, ce n’est pas eux qui ont défilé en continu. Ils sont même traînés dans la boue par les crétins. Ah j’oubliai. Il y a Latombe [NdRien-de-Rien : Karine Lacombe allias Mme Giléad] qui ne fait grosso modo que dire que l’eau ça mouille ! Au cas où on ne saurait pas !

« Ce » toubib adepte du psittacisme pour faire partie de ce soi-disant corps médical sans âme, n’a juste fait que te rappeler qu’il est médecin, pas toi ! M’enfin puisqu’il te le dit !

98% (tu lis bien quatre vingt dix huit, je n’ai pas oublié la virgule) de la formation médicale continue des médecins est assuré par les labos ! Ils ne lisent rien, ne vérifient rien, car bien souvent ils ont tellement séché les cours pour beaucoup qu’ils ne savent même pas lire une statistique, et puis quand ils savent, disons rien hein, au cas où l’ordre, et puis quand allons-nous cesser d’avoir honte de gagner du pognon ! Et ça je te le jure sur ce qu’il y a de plus précieux, la vie, que c’est souvent comme ça que démarre beaucoup de colloques ! Ouf ! j’ai failli écrire coliques !

Alors ? ton histoire de masque m’inspire ;

Te rappelles-tu de l’avertissement du poète allemand Johann Wolfgang von Goethe ? : « Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre ». [NdRien-de-Rien ► PAGE FRIEDRICH NIETZSCHE (13 PDFs majeurs de Nietzsche + 2 PDF de présentation]



Il n’y a qu’une seule leçon que l’on peut tirer de la nuit des longs couteaux. La dictature s’impose avec l’accord du peuple et non contre sa volonté. Il suffit pour cela de l’endoctriner convenablement via des techniques éprouvées. La toute première technique est un signe de ralliement ostensible qui permet clairement d’identifier les individus récalcitrants. Cela peut être un bras tendu vers le haut ou le port d’un objet visible par tous.

Le SARS-CoV-2 n’a rien, mais alors vraiment rien d’un tueur, et encore moins tous ses variants connus à aujourd’hui. Ils auront joué simplement le rôle de révélateur d’un système de santé pourri jusqu’à la moelle. Et quand un système de santé déconne, il y a des morts.

Que dit la science ? La vraie. Celle que n’a pas lue ton futur-ex toubib, ou qu’on lui a suggéré d’oublier « avec une proposition qu’on ne peut pas refuser » !

Il n’y a aucune étude scientifique qui démontre avec les outils de la médecine fondée sur les preuves que les masques empêchent la transmission du virus. Consultes le site suivant pour de plus amples détails. Dans ces conditions, imposer le port du masque alors que l’on se revendique de ce type de médecine est totalement délirant. En fait, nul besoin d’étude scientifique pour comprendre qu’un virus étant une nanoparticule, [0.1µ] il faudrait disposer d’un maillage extrêmement fin, c’est-à-dire de quelques dizaines de nanomètres pour être efficace. De tels masques existent, mais ce ne sont pas ceux que l’on oblige à porter en permanence. Donc, foutage de gueule ! Ce que tu n’as manqué de lui rappeler.



Ce n’est pas tout. Puisque on confond la science et la recherche, c’est à dire qu’en science on ne remet pas en cause tous les jours ce que l’on sait (on sait aujourd’hui que l’atome existe, ou que la terre est ronde, enfin presque, en tout cas elle n’est pas plate !) et donc, jusqu’à preuve du contraire, toute nanoparticule obéit aux lois du mouvement brownien qui ont été établies par Albert Einstein dès 1905. Ces lois stipulent que le libre parcours moyen d’une nanoparticule varie comme la racine carrée du temps écoulé. Ainsi, pour un virus de 100 nanomètres de diamètre soumis à l’agitation thermique ambiante (T ≈ 300 K) dans l’air ayant une viscosité de 0,0018 mPa·s, il faudrait attendre 26 ans (vingt six ans, je n’ai toujours pas oublié la virgule !) pour qu’un virus balaye une surface de 1 mètre-carré !

Donc, notre virus couronné n’a qu’une seule façon d’être contaminant : se poser sur une surface en attendant qu’une main vienne le cueillir. Donc si l’on voulait vraiment lutter contre la contamination virale on devrait sanctionner (apprendre & enseigner plutôt) le non-lavage des mains et pas le fait de respirer librement sans masque sur le nez ou la bouche. En fait, le masque ne protège que des postillons, d’où son utilité dès que l’on s’approche suffisamment près de la bouche d’une personne contaminée. Donc pour les soignants. Les soi-niants aussi ! Pour le reste, on nage en plein délire.

La virologie est une science très complexe, on ne sait pas tout. Mais ce qu’on sait aujourd’hui est déjà amplement suffisant pour mettre fin au délire.

La population attend des mesures qui s’appliquent à tous sans dérogation possible. Le port obligatoire du masque répond parfaitement à cette demande d’une partie de la population. Par contre, le lavage de mains, qui est la seule mesure vraiment efficace, ne répond pas au critère n°1 de toute dictature. Car, comment vérifier que quelqu’un s’est bien lavé les mains ?

Toute dictature se met en place avec l’accord de la population et non contre sa volonté. Et ils en redemandent encore, du masque, du test, du vaccin…Comme disait le djeun il y a 500 ans, ils n’ont pas perdu leur liberté, ils ont gagné leur servitude ! [NdRien-de-Rien : Pour les moins de 500 ans qui ne peuvent pas connaitre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/discours-de-la-servitude-volontaire-detienne-de-la-boetie-1548-preambule-de-r71-et-franc3a7ois-rabelais-version-2020.pdf, en dernière analyse, ICI]



On se retrouve dans une situation assez comique, où des juges semblent plus en accord avec la science (alors que rien ne les prédestine à cela dans leur formation) que des médecins. Reste donc aux dictateurs en herbe à convertir les juges à leur doctrine totalitaire. L’avenir dira si la justice sera capable de résister à la pression que ne manqueront pas d’exercer les adeptes du masque pour toustes en toutes circonstances.

L’humanité a survécu aux épidémies, et pas des moindres, sans jamais porter de masques. Aujourd’hui, il est rabâché ad nauseam, qu’il faut porter un masque parce qu’il y aurait des porteurs sains. Le simple fait d’imaginer que quelqu’un puisse être malade prend donc le pas sur la maladie elle-même. Autrement dit, la peur d’être malade l’emporte sur le fait d’être malade. Et on sait où conduit la peur.

La santé n’appartient pas à un État, mais bien à un individu. C’est cela qu’il faut répéter inlassablement et aller en justice chaque fois que ce droit fondamental est bafoué. Car un État ne peut pas, par définition, se placer au-dessus des lois qu’il promulgue.

T’Ché RIEN

Sur ta conclusion, Macron et son monde, via notamment le Conseil de Défense Scientifique démontrent combien il s’assoit sur absolument TOUT ! Il nous la fait à la Judge Dredd = La LOI c’est moi, et l’ordre aussi. Et pour le moment ça marche pas, ça court ! Démontrant, par la même, comme répété assez souvent ici-même qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système ! C’est pas prévu la preuve, c’est marche ET crève ► Mourir ET ne pas vivre, quel dilemme !



Donc, pour ma part, la solution est HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS et pour y parvenir et inverser notre réalité totalement luciférienne, je vous propose de voir le film-documentaire HOLD-UP qui agite tous les ConVidiot(e)s de France et de Navarre ICI, alors qu’il ne fait que compiler des faits, et pour être franche, ayant déjà tout dit sur le sujet, je n’ai rien appris de plus, si ce n’est qu’apparait, au grand jour, la confirmation que le PLAN a bien été muté en PLANdémie !

Cliquez sur l’image, ci-dessous, pour voir ce docu en entier, ce lien est valide pour moi, beaucoup ont censuré le film, on se demande bien pourquoi, hein ?

[Je rajoute ce lien, donné en toute fin du documentaire, et que Roseau, qui intervient régulièrement sur mon blog, est allée consulter : Institut Berggruen – Voyez qu’on en apprend quand même, ce groupe est très influent comme le Forum Économique et Mondial qui se tient à Davos, chaque année !]

Et également le Dr LOUIS FOUCHÉ : Le virus a déjà muté 4 fois… Vidéo de 2MN19 du 12 novembre 2020 par Eva L’heure de Vérité : Preuve que le vaccin qu’on veut vous inoculer ne marchera jamais de toutes façons… Preuve que le but n’est pas de nous guérir ET preuve surtout que la solution n’a jamais été la vaccination mais que l’objectif de cette mascarade est l’OBLIGATION VACCINALE !



Et cette autre vidéo, que l’on me transmet par mail (merci à Jacques, mon petit veilleur) toujours du Dr. Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur – membre du collectif Reinfo Covid, du 11 novembre d’1H45MN43S – UPOP de Marseille

Alors que Véran et sa bande et tous les merdias aux ordres vous vendent la vaccination contre le CoVid19 comme le Saint-Graal pour avoir le droit de reprendre (normalement et avec distanciation sociale) le cours de votre survie !

« On le sent venir gros comme le cul d’une charolaise : Delfraissy ayant disparu dans les tréfonds du Net, Salomon est revenu sur le devant de la scène pour asséner les dernières directives d’un pouvoir malade, corrompu et dangereux. Il s’agit maintenant de vendre au troupeau confiné dans son enclos et masqué pour ne pas beugler, le vaccin miraculeux qui va les rendre libres et heureux.

Ça, c’est le conte de fées oligarchique : en vérité, le troupeau va être pucé, parqué, battu et exploité comme jamais. Mais le Français est un peu lent à la détente, et les signes inquiétants d’une dictature économico-sanitaire ne l’inquiètent pas plus que ça : il attend la « libération », croyant qu’elle viendra d’en haut, alors que d’en haut ne viennent que coercition et punition. La libération ne peut venir que d’en bas, de l’organisation des gens, sur une base commune de conscience.

Calculez le nombre de mensonges proférés par le directeur de la Santé (privée) en une phrase seulement.

« Le pic de l’épidémie est devant nous, la deuxième vague progresse toujours, toutes les régions métropolitaines sont touchées. »

Lire l’intégralité de l’article et des vidéos en lien ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/11/12/salomon-et-veran-poussent-le-troupeau-vers-la-vaccination-obligatoire/

En faisant vos propres recherches, si vous ne me croyez toujours pas, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Sauf si vous êtes branché 24/24 7/7 sur les MERDIAS MAINSTREAM et les radios-du-gouvernement-qui-vous-ment !

Mais là, ce n’est plus de mon ressort car j’ai fait mon choix, je ne suivrais pas les cyborgs, comme ce médecin qui a tenté de me museler.

J’ai décidé d’être et d’incarner la résistance le temps qu’il me reste à vivre libre et à l’air libre !

JBL1960