COCORONACIRCUS : POUR VOTRE SANTÉ, VOUS N’AUREZ PLUS AUCUNE LIBERTÉ ! TRACT-PDF

Alors entendons-nous bien, il n’est pas question d’encourager le consumérisme surtout dans la Grande Distribution, et encore moins dans les magasins LECLERC.



Mais enfin, il faut qu’on m’explique, comme si j’avais 4 ans, alors qu’on nous a TOUSTES à nouveau ASSIGNÉ-E-S à résidence et que Macron et sa bande ont ordonné la FERMETURE des BARS – RESTAURANTS et de tous les commerces qu’ils jugent NON ESSENTIELS.

Hier soir, Castex et son orchestre, a annoncé de nouvelles restrictions qui ont amenées LECLERC à placarder dans le seul magasin que nous fréquentons et qui est autorisé à rester ouvert, des affichettes annonçant que suite à ses déclarations, nous étions invités, nous les chers clients, à profitez de ce dernier jour, lundi 2 novembre, pour réaliser nos achats, avant la fermeture des rayons cités ci-dessous : petits & gros électroménager / vaisselle / accessoires de maison / cadeaux / jouets / décoration / textile / chaussures / puériculture / CD – DVD / Jeux Vidéos / Fleurs & Plantes / parapharmacie.

Je précise que dans l’Intermarché d’à côté, autre enseigne à être autorisée à rester ouverte, où nous nous sommes rendus juste avant, je n’ai rien vu de tel.

Mais enfin, expliquez-moi, puisque tous les magasins autres que les grosses enseignes sont fermés, comment fait-on, pour se chausser où en cas de panne de petits ou gros électroménager si les rayons, à l’intérieur des magasins sont fermés ? On n’a plus le droit de s’acheter des culottes, des chaussettes ? On fait comment piske tout est fermé ?

Expliquez-moi pourquoi on n’a plus le droit d’acheter de la vaisselle, ni d’accessoires de la maison, de décoration ? Pourquoi fermer le rayon puériculture, la parapharmacie ou encore pourquoi nous interdire d’acheter des fleurs ou des plantes, des livres ou des CD, on n’est pas obligé d’acheter du Vianney ou du Mae ?

Depuis le début, soit depuis la mise en place de Macron, dans le fauteuil élyséen, par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, tout le monde pouvait comprendre que Macron avait été placé là pour parachever l’Agenda oligarchique de dépopulation, ou Agenda21.

On s’est fait traiter de complotistes, de théoriciens de la coïncidence même, de fakenewser aujourd’hui, j’en passe et des meilleures. Et franchement, cela ne fait plaisir à personne d’avoir eu raison, parfois avant tout le monde.

Il y a une très grande différence entre faire le choix de ne pas consumériser, de ne pas fêter No Hell, ni le jour de l’An, et d’être en harmonie, le plus possible avec la Nature et de se voir interdire de réunions, de fêtes de famille, d’anniversaires, ou du simple plaisir d’être ensemble, entre amis, autour d’un feu de joie !

Aujourd’hui il n’y a plus d’amis, plus de joie, plus d’avenir, plus rien, et pour les plus de 60 ans, juste la perspective des 4 planches et le plus vite sera le mieux…

Aussi, je vous invite à vous lever et à refuser cette nouvelle normalité de distanciation sociale. Nous pouvons encore agir si nous le faisons en nombre invincible, car ils ne pourront pas arrêter TOUT LE MONDE…



Rappelez-vous que dès que nous sortons de la Vie, c’est pour entrer dans la mort, c’est même le principe de toute vie… Nous pouvons consacrer le temps de notre passage à faire le bien, rien ne nous en empêche, absolument rien !

Sinon ?

Et donc pour votre prétendue santé, vous n’aurez plus aucune liberté…

JBL1960