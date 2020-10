France – Coronacircus : STOPPONS LA DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE !

PREUVES DOCUMENTAIRES QUE TOUS LES VACCINS TUENT !

Pour stopper la DICTATURE SANITAIRE et donc le dictateur EnMarche, je vous propose cette vidéo, transmise par mail, merci à J. que je complète avec les liens PDF donnés par le Dr. Fourtillan dans cette vidéo, et ceux que j’avais déjà en ma possession, qui prouvent que TOUS LES VACCINS TUENT et donc que l’objectif de cette PLANdémie, n’a jamais été notre santé, mais notre extermination en masse, pure et simple, par la vaccination obligatoire !

Le Dr. Fourtillan est le premier à avoir dénoncé la toxicité des doses d’aluminium dans les vaccins, et avec le Dr. Tal-Schaller (pionnier de la médecine holistique), ils vous exposent la non-utilité et la toxicité du vaccin contre la grippe saisonnière, alors que 70 à 80% des pharmaciens annoncent qu’ils sont, déjà, en rupture de stock et que de nombreux médecins appellent les gens à se faire vacciner en masse contre la grippe de l’année dernière, donc. Et que certains médecins collabos, appellent même le gouvernement-qui-ment à étendre les couvres-feux, donc à nous reconfiner fissa ! Toutes ses preuves documentaires pour permettre à TOUSTES d’ouvrir, définitivement les yeux, sur la dangerosité de TOUS les vaccins et donc d’être en capacité de refuser la vaccination, sinon c’est fin de partie pour nous !

La vérité sur TOUS les vaccins – 24/10/2020 – par Jasper Mader

Dr. Jean-Bernard FOURTILLAN & Christian TAL-SCHALLER

www.verite-covid19.fr

Ci-dessous tous les liens PDF car ainsi, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, ou pire, que vous ne pouviez pas savoir ;

Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ;

Hépatite B : le complot se généralise ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf

Dr. Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/le_scandale_aluminium.pdf

Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium du Dr. Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf

Dr. Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/academie_nationale_de_medecine-bulletin_du_26_juin_2012_aluminium_des_vaccins.pdf

Dr Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/un_appel_urgent_au_president_de_la_republique_francaise_du_14_juin_2018-1.pdf

Dr. Foutillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/certificat_expertise_aluminium_et_sa_justification_francais.pdf

Dr. Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/certificat_expertise_formol_et_sa_justification_version_francaise.pdf

Dr. Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/certificat_expertise_toxicologique_du_thiomersal_et_sa_justification_version_francaise.pdf

Dr Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/mecanisme_de_la_neurotoxicite_des_metaux_lourds-francais-1.pdf

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf

NOUVELLE VERSION TRACT-PDF sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-covid19-business-et-dictature-rouen-25-08-2020.pdf

À VOIR ABSOLUMENT VIDÉO en VOSTFR ci-dessous, le Dr. Carrie Madej explique, le mécanisme du vaccin, l’utilisation de la nanotechnologie, de procédure d’altération et de modification génétique et l’utilisation d’un enzyme de marquage appelé Luciferase, comme quoi il n’y a pas de (BIO)HAZARD…

Comme cité par le Dr. Tal-Schaller, le film documentaire VAXXED en VOSTFR et VAXXED II en VOSTFR également et inclut en analyse dans ce billet du 08/06/20 ► NON la solution n’est pas la VACCINATION !

Ci-dessous, je vous propose une compilation de tous les PDF que j’ai réalisés pour nous permettre, dans cet ICI et ce MAINTENANT, de ne plus perdre de temps en conjecture et de nous lever, en nombre INVINCIBLE pour STOPPER net le dictateur Macron et son monde et sa dictature sanitaire qu’il a mise En Marche, non pour nous guérir d’un virus invisible mais bien pour nous contrôler par le virus de la peur jusqu’à notre élimination totale. Ensemble, brisons les chaines de la dissonance cognitive !

NOUVEAU TRACT-PDF pour STOPPER le MUSELAGE & LA DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf + À partager sans pitié également : TRACT-PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally – Version PDF N° 204 de 48 pages + Pour refuser la DICTATURE TECHNOTRONIQUE (PDF N° 138 de 73 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

Ce PDF informatif, sur 1 page qui dénonce le cynisme et l’hypocrisie des Banksters qui gouvernent réellement le monde et tirent les ficelles des gouvernants, dont Macron-de-Rothschild est l’un de leurs meilleurs Biens-Zélés, introduit par ce billet de blog ► Dans le silence des EHPAD… ► PUB ET FORMULAIRE POUR INVESTIR DANS UN EHPAD version PDF N° 203sur 1 page ;

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) ;

RAPPEL à diffuser sans pitié pour STOPPER LA MASQUE-À-RADE

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

RAPPEL les statistiques officielles du gouvernement italien publiées le 24/03/20 et que tout le monde a voulu ignorer ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf

RAPPEL : « Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf : À noter pour l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article scientifique un gène du nouveau virus y est appelé Remilla luciferase dans Preuve documentaire de la fabrication du CoV19 depuis 2003 à l’Université de Caroline du Nord ;

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Source Veterans Today ► https://www.veteranstoday.com/2020/05/14/wuhangate-8-sars-2-virus-gmo-built-with-hiv-breaking-study-by-bio-engineer-ex-nato-lecturer/ Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf



LE DOSSIER ROCKEFELLER / THE ROCKEFELLER’S FILE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf + Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf

VIDÉOS + ANALYSES avec le Pr. Alexandra Henrion-Caude (généticienne) – avec le Pr. Christian Perronne ;

REFUSONS LA TÉLÉMÉDECINE & La généralisation de la téléconsultation ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

Et pour comprendre pourquoi l’Empire Mondial de la Santé de Bill La Piquouze Gates promet plus d’empire et moins de santé publique ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf

REFUSER LES PUCES RFID, en France ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

À retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960 (PDF dans sa dernière mise à jour) & Ma BIBLIOTHÈQUE PDF

En 2020, on ne sert déjà que les ConVidiot(e)s qui portent un masque, totalement inutile, voire même dangereux, puisqu’ils contiennent des produits toxiques, comme le relève le Dr. FOURTILLAN dans la vidéo plus haut.

En 2021 on se servira que ceux qui auront accepter un passeport vaccinal / COVIPASS.

En 2022 seuls ceux qui seront pucés auront le droit de cité !

Puisqu’il est évident que là où le COVIPASS, l’Humanité trépasse ;

Refusons l’un comme l’autre, restons humain… Juste humain !

JBL1960