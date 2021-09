Et maintenant ?… Qu’allons-NOUS faire ???

Continuer de les laissez faire ? Sans rien faire ? & suivre le troupeau jusqu’à l’injection finale ?

TRACT-PDF N° 314 de JBL1960 APPEL À RÉSISTER & À COCRÉER



Où NOUS lever en nombre invincible et les STOPPER ► JUSTE EN DISANT NON ► JUSTE EN REFUSANT DE SUIVRE !

Car il est évident pour tout le monde, maintenant, qu’ILS ne s’arrêteront JAMAIS pour tenter de nous vaxxiner jusqu’au dernier, n’est-ce pas ?

Qu’avez vous fait ?! Suite logique de ►

Aussi, avant de courir me dénoncer aux Kapos–COVIDistes pour apologie du complotisme. Lisez plutôt la lettre ouverte de l’organisation “We for Humanity” concernant l’expérience médicale sur l’ensemble de l’humanité avec les injections de Covid-19 que certains proches de victimes de l’Holocauste ont présenté à l’Agence européenne des médicaments (EMA) ;

Le 25 août 2021, certains proches de victimes de l'Holocauste ont présenté à l'Agence européenne des médicaments (EMA) une lettre ouverte de l'organisation "We for Humanity" concernant l'expérience médicale sur l'ensemble de l'humanité avec les injections de Covid-19. En effet, les survivants de l'Holocauste et leurs descendants ont remis une lettre à l'EMA exigeant l'arrêt du déploiement du vaccin Covid-19 suite à la décision de la FDA d'accorder l'approbation complète à de nouveaux lots de vaccins Pfizer COVID-19. Les survivants ont accusé les autorités de ne pas avoir informé adéquatement les populations des risques liés aux vaccins et d'avoir violé le droit au consentement libre et éclairé en vertu du Code de Nuremberg.

Nous pour l’humanité

Nous sommes une association internationale d’avocats, de médecins, de scientifiques, de journalistes ainsi que de représentants d’autres professions.

Nous représentons les intérêts de toutes les personnes dans le monde qui aspirent à vivre dans la liberté, l’autodétermination, la dignité et la véracité.

25 août 2021

ARRÊTER L’HOLOCAUSTE

Mesdames et Messieurs,

Nous, les survivants des atrocités commises contre l’humanité pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sentons tenus de suivre notre conscience et d’écrire cette lettre.

Il est évident pour nous qu’un autre holocauste de plus grande ampleur se déroule sous nos yeux. La majorité de la population mondiale ne réalise pas encore ce qui se passe, car l’ampleur d’un crime organisé comme celui-ci dépasse leur champ d’expérience. Nous savons pourtant. On se souvient du nom de Josef Mengele. Certains d’entre nous ont des souvenirs personnels. Nous vivons un déjà-vu si horrible que nous nous levons pour protéger nos pauvres frères humains. Les innocents menacés comprennent désormais des enfants, et même des nourrissons.

En seulement quatre mois, les vaccins COVID-19 ont tué plus de personnes que tous les vaccins disponibles combinés de la mi-1997 à la fin de 2013, soit une période de 15,5 ans. Et les personnes les plus touchées ont entre 18 et 64 ans – le groupe qui ne figurait pas dans les statistiques Covid.

Nous vous demandons d’arrêter immédiatement cette expérience médicale impie sur l’humanité.

Ce que vous appelez « vaccination » contre le SRAS-CoV-2 est en réalité un empiètement blasphématoire sur la nature. Jamais auparavant la vaccination de la planète entière n’avait été réalisée en délivrant un ARNm synthétique dans le corps humain. C’est une expérience médicale à laquelle le Code de Nuremberg doit être appliqué. Les 10 principes éthiques de ce document représentent un code d’éthique médicale fondamental qui a été formulé lors du procès des médecins de Nuremberg pour garantir que les êtres humains ne seront plus jamais soumis à des expérimentations et procédures médicales involontaires.

Principe 1 du Codex de Nuremberg :

(a) « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela signifie que la personne concernée doit avoir la capacité juridique de donner son consentement ; doit être située de manière à pouvoir exercer le libre choix, sans l’intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d’excès ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition ; et devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des éléments du sujet en cause pour lui permettre de prendre une décision libre et éclairée.

(b) Ce dernier élément exige qu’avant l’acceptation d’une décision affirmative par le sujet expérimental, il lui soit fait connaître la nature, la durée et le but de l’expérience ; la méthode et les moyens par lesquels elle doit être menée ; tous les inconvénients et dangers raisonnablement prévisibles ; et les effets sur sa santé ou sa personne qui peuvent éventuellement provenir de sa participation à l’expérience.

(c) Le devoir et la responsabilité de vérifier la qualité du consentement incombent à chaque individu qui initie, dirige ou s’engage dans l’expérience. Il s’agit d’un devoir et d’une responsabilité personnels qui ne peuvent être délégués à autrui en toute impunité.

Réponse (a) : Il n’est pas question d’une décision libre. Les médias de masse répandent la peur et la panique et utilisent la règle de la propagande de Goebbels en répétant des contrevérités jusqu’à ce qu’on les croie. Depuis des semaines, ils appellent à l’ostracisme des non vaccinés. S’il y a 80 ans c’étaient les juifs qui étaient diabolisés comme des propagateurs de maladies infectieuses, aujourd’hui ce sont les non vaccinés qui sont accusés de propager le virus. Intégrité physique, liberté de voyager, liberté de travailler, toute coexistence a été enlevée aux gens pour leur imposer la vaccination. Les enfants sont incités à se faire vacciner contre le jugement de leurs parents.

Réponse (b) : Les 22 effets secondaires terribles déjà énumérés dans l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA n’ont pas été divulgués aux sujets de l’essai expérimental. Nous les énumérons ci-dessous au profit du public mondial.

Par définition, il n’y a jamais eu de consentement éclairé. En attendant, des milliers d’effets secondaires enregistrés dans de nombreuses bases de données sont enregistrés. Alors que les soi-disant nombres de cas sont bipés à des intervalles de 30 minutes par tous les médias, il n’y a aucune mention des effets secondaires indésirables graves ni comment et où les effets secondaires doivent être signalés. Pour autant que nous le sachions, même les dommages enregistrés ont été supprimés à grande échelle dans chaque base de données.

Le principe 6 du Code de Nuremberg exige : « Le degré de risque à prendre ne doit jamais dépasser celui déterminé par l’importance humanitaire du problème à résoudre par l’expérimentation ».

La « vaccination » contre le Covid s’est avérée plus dangereuse que le Covid pour environ 99% de tous les humains. Comme l’a documenté Johns Hopkins, dans une étude portant sur 48 000 enfants, les enfants ne courent aucun risque de contracter le virus. Vos propres données montrent que les enfants qui ne sont pas exposés au virus ont eu des crises cardiaques après la vaccination ; plus de 15 000 ont subi des événements indésirables, dont plus de 900 événements graves. Au moins 16 adolescents sont décédés suite à la vaccination aux États-Unis. Comme vous le savez, environ 1 % seulement sont signalés. Et les chiffres augmentent rapidement au moment où nous écrivons. Avec votre connaissance.

Principe 10 du Code : « Au cours de l’expérience, le scientifique responsable doit être prêt à mettre fin à l’expérience à n’importe quel stade, s’il a des raisons probables de croire, dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence supérieure et du jugement prudent requis de lui, qu’une poursuite de l’expérience est susceptible d’entraîner des blessures, une invalidité ou la mort du sujet expérimental. »

Environ 52 % de la population mondiale aurait reçu au moins une injection.

La divulgation honnête du nombre réel des « vaccinés » blessés, en phase terminale et décédés dans le monde se fait attendre depuis longtemps. Ce sont des millions en attendant. Fournissez-nous maintenant le nombre réel de victimes du vaccin Covid.

Combien suffiront à éveiller votre conscience ?

Liste des effets indésirables connus de la FDA avant l’approbation d’urgence ;

Syndrome de Guillain-Barré Encéphalomyélite aiguë disséminée Myélite transverse Encéphalite/encéphalomyélite/méningo-encéphalite/méningite/encéphalopathie Convulsions/seizures Accident vasculaire cérébral Narcolepsie et cataplexie Anaphylaxie Acute myocardial infraction Myocardite/péricardite Maladie auto-immune Des morts Résultats de la grossesse et de l’accouchement Autres maladies démyélinisantes aiguës Réactions allergiques non anaphylactiques Thrombocytopénie Coagulation intravasculaire disséminée Thromboembolie veineuse Arthrite et arthralgie/douleurs articulaires Maladie de Kawasaki Syndrome inflammatoire multisystémique chez les ENFANTS Maladie renforcée par le vaccin.

Signé :

Les survivants des camps de concentration, leurs fils, filles et petits-enfants, y compris les personnes de bonne volonté et de conscience.

Le 25 août 2021, certains proches de victimes de l'Holocauste ont présenté à l'Agence européenne des médicaments (EMA) une lettre ouverte de l'organisation "We for Humanity" concernant l'expérience médicale sur l'ensemble de l'humanité avec les injections de Covid-19.

15/09/21 ► Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a annoncé l'instauration d'un pass sanitaire à partir du 25 septembre. À l'issue de sa conférence de presse, il a dû être exfiltré par la police sous les huées d'une foule très énervée. Dépassés par la situation, les policiers ont joué de la matraque pour calmer les manifestants. Mark Rutte est passé à deux doigts de se faire lyncher par la foule.

Est-ce vraiment ce que vous voulez pour vous, vos enfants, vos petits-enfants ???

Nous pouvons encore les stopper mais c’est ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES !

ALORS ? KAPO-COLLABO ou RÉSISTANT ?

FLIC ou VOYOU ?

Quoique comme nous le démontre le Presque Dr. T'Ché-RIEN dans son dernier instantané du jour, il semble bien qu'avec Macron&sabande on ne sache plus très bien qui du flic et qui du voyou

Cliquer pour accéder à flic-ou-voyou.pdf

Pourtant toutes les preuves que ce gouvernement-vous-ment, sont là, sous vos yeux. La toute dernière avec le Bulletin Hebdo du Réseau Sentinelles de la semaine 36 du 06 au 12 septembre 2021

Qui démontre, en chiffres OFFICIELS, qu’il n’y a pas plus de PLANdémie que de beurre en branche, c’est vous dire !

ESTIMATION DES IRA = 46 CAS POUR 100 000 HABITANTS !

ESTIMATION DU TAUX D’INCIDENCE DES IRA DUS AU SARS-CoV-2 (COVID-19) = 7 CAS POUR 100 000 HABITANTS !

Chiffres officiels donc, et non pas délires de vilain-e-s konspis, et toutes les preuves, depuis avril 2020, sont consultables librement, gratuitement, dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour en temps réel. Temps qui nous est compté, cependant !…

16/09/21 ► Le gouvernement italien veut généraliser le paSSe-nazitaire à tous les lieux de travail ► NO ! non si può dire / NON ! Vous ne pouvez plus dire…



Le gouvernement italien s’apprête à généraliser l’obligation sur le lieu de travail du pass sanitaire qui sera exigé aussi bien dans le secteur public que privé, selon un projet présenté jeudi soir en conseil des ministres.

« Le gouvernement est prêt à accélérer sur le pass sanitaire (…) Nous nous dirigeons vers l’obligation du pass sanitaire non seulement dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé », a déclaré la ministre des Affaires régionales Mariastella Gelmini au micro de Radio Rai.

À partir du 15 octobre, le « green pass », nom donné en Italie au pass sanitaire, serait donc exigé sur tous les lieux de travail, un dispositif qui de fait n’exclut donc que les retraités, les femmes et hommes au foyer et les chômeurs, selon des médias italiens.

« Le vaccin est notre arme unique contre le Covid » (sic), a souligné Mariastella Gelmini. L’Italie a été le premier pays européen touché gravement par la pandémie qui a fait plus de 130.000 morts dans la péninsule et entraîné en 2020 la récession la plus grave depuis l’après-guerre. Source 7sur7.be VIA Olivier Demeulenaere, 16 septembre 2021.

Rappelez-vous seulement, ceci ;

Et parce qu'on résiste mieux à ce que l'on comprend et maitrise bien ► (PDF) Wall Street et la montée en puissance d'Hitler par le Pr. Antony C. Sutton : « Arrêtons le cycle du pillage et de la récompense immorale et les structures élitistes s'effondreront » conclusion du Chapitre 12

Car le moment est venu de choisir = Rejoindre les cyborgs ou être et incarner la résistance ?

En attendant de se retrouver dehors à l’air libre, NOUS on sème…

