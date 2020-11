RECONFINEMENT ? TOUJOURS PAS POUR LES POSEURS DE LINKY !

TOUTE DERNIÈRE PREUVE QUE LINKY NE SERA JAMAIS VOTRE AMI !

AUCUN COMPTEUR COMMUNICANT NE SERA VOTRE AMI !

L’article LCI du 2 août 2019 : Les nouveaux compteurs communicants Linky provoquent-ils des incendies a été censuré. Une source anonyme l’a sauvegardé et m’a demandée de le recréer au format PDF. Je l’ai donc mis sur 2 pages que vous pouvez imprimer en recto/verso pour le distribuer dans les boîtes aux lettres de vos hameaux, villages, villes petites ou grandes afin que plus personne ne puisse dire qu’il ne pouvait pas savoir ! Bien entendu vous pouvez le relayer à tout votre réseau et j’ai rajouté une 3ème page relatant la mésaventure de Stéphane Lhomme à Saint-Macaire, ville dont il est l’ex-conseiller municipal, qui a vu débarquer le sous-traitant 5Com mandaté par Enedis afin d’imposer les nouveaux compteurs Linky coûte que coûte aux reconfinés de France et de Navarre ! Prisonniers, prisonnières ► Au débordage ! Sortons du cadre par débordement, à l’abordage du Vieux Monde !

Un boîtier électrique équipé d’un compteur Linky en flammes à Châlette-sur-Loing – Vidéo amateur incluse dans le PDF – Mise en ligne le 10/11/2018

Version PDF N° 215 de 3 pages

Cliquer pour accéder à article-lci-du-2-aout-2019-sur-les-incendies-causes-par-linky-censure-et-recree-par-jbl1960-en-novembre-2020.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

Il devrait être clair pour tout le monde que l’Agenda Oligarchique de Dépopulation ou Agenda21 initié par Sarko l’Américain, (UMP/LR) qui a été chargé de déployer les compteurs communicants, la mobilité électrique VIA la 5G ; Pour être poursuivi et élargi par Hollande grâce à Royal qui a accélérée le tempo du déploiement du Linky et donc de la Smart/City. Ce PLAN pour un Nouvel Ordre Mondial a été volontairement transformé en PLANdémie grâce ou à la faveur de l’épidémie du coronavirus démarrée officiellement à Wuhan en décembre 2019, et officieusement sous cette forme à Fort Detrick en août 2019 et notez bien les preuves documentaires de la fabrication du CoV19 depuis 2003 dans une Université de Caroline du Nord ICI, et à l’Institut Pasteur LÀ, ce qui a permis l’assignation à résidence de 3.5 milliards d’humains, pour leur bien-être, leur santé et c’est encore pour notre bien, et notre santé, qu’en France, Macron et son monde viennent de nous RECONFINER pour les siècles et les siècles, si on les laisse faire : Covid-19 : les festivités de Noël devraient être annulées, préconise le directeur médical de crise de l’hôpital privé d’Antony ► https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-noel-devrait-etre-annule-preconise-le-directeur-medical-de-crise-de-l-hopital-prive-d-antony-20201110

Je le redis, il y a une très grosse différence, entre choisir de ne plus consumériser et boycotter les institutions, la dictature sanitaire qui est tout sauf sanitaire, la vaccination COVID OBLIGATOIRE à venir, la 5G, technologie de la dictature technotronique et sa grille de contrôle, les entreprises du CAC40 et les transnationales criminelles, banques inclues et être interdit de réunion et de repas de famille !

J’ai choisi de ne pas fêter Noël et le Jour de l’An, mais c’est mon choix ! Et si j’en appelle à la responsabilité de chacun pour aller dans le sens de la Nature il n’a jamais été question de nier notre humanité et notre besoin d’être ensemble, d’échanger et de partager !

C’est pourquoi, je rajoute, ci-dessous, tous les PDFs que j’ai constitués et les suppléments ad hoc et connexes pour vous permettre d’OUVRIR LES YEUX sur l’objectif réel de la mise en place d’une DICTATURE TECHNOTRONIQUE initié par Sarkozy, première taupe zunienne, poursuivie par Hollande et sa dinde Royal, que Macron est chargé de parachever, et nous avec, selon un PLAN structuré et pensé par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité et si possible avant 2022, d’où l’accélération du temps et des évènements pour mieux nous sidérer !

Pour transformer la sidération, puis la colère, en courage de dire NON ;

Catégorie ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/

STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally – Page 8 à 13 traduction partielle du Rapport de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf qui démontre que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972.

Téléphonie mobile et Santé – Conférence du Pr. Pierre Le Luz du 24 juin 2006 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/criirem_telephonie-mobile-et-sante.pdf

Juin 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf par JBL1960

Mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf

3010/2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

STOPPONS TOUS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES, TRANSHUMANISTES & SANITAIRES !

Sinon ?

Ce sera fin de partie pour l’Humanité !

À vous de voir, parce que vous ne pourrez plus prétendre que vous ne pouviez pas savoir.

JBL1960