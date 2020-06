Bas le masque & Halte au sketch !

DÉMASQUONS-LES ! (SUITE)

Avant cela car très complémentaire, je vous recommande la lecture du dernier Claude Janvier : Covid de sens sur Les Moutons Enragés du jour ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/06/06/covid-de-sens/

DOSSIER SPÉCIAL CORONACIRCUS + dernière version PDF en lecture, téléchargement, impression libres et gratuits ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

Pour refuser la nouvelle normalité de distanciation sociale qui n’avance même plus masquée en France où la gestion de la crise sanitaire par Macron et son monde est une mascarade totale et mettre un coup d’arrêt à sa dictature technotronique ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf



Le New York Times ment en riant en disant que le débat sur le masque est « réglé ».

Jeremy R. Hammond | 5 juin 2020 | URL de l’article source en anglais ► https://www.jeremyrhammond.com/2020/06/05/new-york-times-laughably-lies-that-the-mask-debate-is-settled/

Traduit de l’anglais par JBL1960 avec l’aide de DeepL.com traducteur gratuit

Selon le New York Times, la science soutient sans équivoque l’utilisation universelle des masques, mais les sources qu’il cite lui-même montrent à quel point cette affirmation est ridicule.

[NdJBL : un peu comme The Lancet qui publie une étude contre l’utilisation de l’hydroxychloroquine dont les auteurs se rétractent, presque d’eux-mêmes. Recovery aujourd’hui. Concernant l’Affaire The Lancet ► Coronavirus : La revue du « Lancet » de Big Pharma torpillée par l’hydroxychloroquine… Il est grand temps de sortir de la science falsifiée par R71 – Source : Eric Verhaeghe sur Russia Today France]

« Vous devriez porter un masque », proclame aujourd’hui avec audace le New York Times. « Le débat sur la question de savoir si les Américains devraient porter un masque pour contrôler la transmission du coronavirus a été réglé »[1].

Implicitement, dans le contexte du débat public sur le port du masque, le Times signifie que la science a été réglée et montre que le port généralisé du masque par la population en général dans les milieux communautaires est un moyen efficace de prévenir la transmission du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), ce qui implique en outre que les décrets exigeant le port du masque sont fondés sur des preuves.

Le New York Times ment. Le débat est loin d’être « tranché » en faveur du port universel du masque, et il est possible d’illustrer cette affirmation ridicule en examinant simplement ses propres sources citées.

Il n’est pas surprenant, bien sûr, que le Times ait adopté la position selon laquelle nous devrions obéir aux ordres de l’exécutif de porter un masque facial chaque fois que nous quittons nos maisons et entrons dans des lieux publics – ce qui, dans certains États ou municipalités, signifie même lorsque nous sommes à l’extérieur.

La nature même du débat est tout à fait ridicule. La question posée est la suivante : « Devriez-vous porter un masque ? Et il y a une tendance à ce que les gens de chaque côté de ce débat répondent à la question par « oui » ou par « non ».

Mais ces deux positions sont extrêmes, irrationnelles et non scientifiques. La réponse à la question est « ça dépend ».

L’idée qu’une recommandation générale puisse être faite d’une manière ou d’une autre à l’ensemble de la population est ridicule et ignore le fait qu’il existe de nombreuses variables à prendre en considération. Aucun bureaucrate ne peut donner des ordres raisonnables à d’autres personnes parce qu’aucun bureaucrate n’a la connaissance unique de la situation individuelle qui est nécessaire pour pouvoir faire cette évaluation.

Mon but ici n’est pas de passer en revue de manière approfondie la littérature existante sur les masques ou de détailler toutes les variables qui doivent être prises en considération, mais simplement d’illustrer à quel point il est absurde que le Times déclare avec autorité que la science a tranché en faveur du port universel/obligatoire du masque.

Contenu de l’article ;

Inventer un consensus scientifique

Tirer une conclusion qui ne découle pas des conclusions de sa propre source (pièce A)

Tirer une conclusion qui ne découle pas de ses propres constatations (pièce B)

Ignorer les preuves contraires (pièce à conviction A)

Ignorer les preuves contraires (pièce B)

Le virus aéroporté n’est pas un mode de transmission primaire

La contamination de surface n’est pas un mode de transmission primaire

Le manque de fiabilité de l’avis des « experts

Conclusion

Références

Lire la suite de l’article, en anglais ► https://www.jeremyrhammond.com/2020/06/05/new-york-times-laughably-lies-that-the-mask-debate-is-settled/

Image de 1962 intitulée « La vie en 2022 » montre des gens piégés dans des « capsules »

L’image a été dessinée par Walter Molino, un dessinateur et illustrateur italien de bandes dessinées. Elle figure en première page d’une édition de 1962 de La Domenica del Corriere, un hebdomadaire italien qui a été publié de 1899 à 1989. La bande dessinée montre des individus parcourant le trottoir dans les limites de leur propre capsule personnelle – Source de l’image et de l’article en lien Aube Digitale du 14 mai 2020.

Ailleurs, sur les dangers de porter un masque TOUT LE TEMPS !

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/15/le-danger-mortel-des-masques-par-le-dr-russell-blaylock-en-portant-un-masque-les-virus-exhales-ne-pourront-pas-sechapper-et-se-concentreront-dans-les-voies-nasales-penetreront-d/

Denis Rancourt – Pr. de Physique (Canadien) sur le port du masque et des gestes barrières MASK DON’T WORK ! VIDÉO proposée par Jérémy Mercier ;

L’OMS conseille aux gouvernements d’encourager le port du masque dans les transports publics, les magasins et tous les autres milieux fermés ou très fréquentés ► https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-l-oms-change-de-doctrine-sur-l-usage-des-masques_2127594.html ;

Masques et distanciation sociale : faut il le porter même à la maison ? Le port du masque à la maison pourrait s’avérer bien utile pour réduire le risque de contaminations intra-familiales. Quid des autres réflexes d’hygiène dans les lieux d’habitat ? ► https://www.lalsace.fr/magazine-sante/2020/06/06/masques-et-distanciation-sociale-faut-il-le-porter-meme-a-la-maison – Et pour dormir aussi ? Et quid des Brigades de Surveillance ?…

En France, il convient de rappeler le FIASCO des masques (VIDÉO), qui continue aujourd’hui ICI, des tests LÀ et de l’appli STOPCOVID (VIDÉO) !

Ou pas…

Si encore on avait le choix si on nous prenait pas pour des imbéciles, même pas heureux, mais non, en France, certains magasins imposent le port du masque, il est bien là le problème, et pour beaucoup cela durera… Jusqu’au vaccin !

Bon ce n’est pas très grave, car le but n’est pas de consommez plus de toutes façons, mais de se mutualiser afin de créer, d’organiser pour co-diriger les associations libres, volontaires et autogérées au sein d’une société des sociétés finalisant notre humanité profonde faite d’entraide et de coopération sans pouvoir coercitif et sans relation dominant / dominé induite et factice. La preuve avec la représentation permanente du CoronavirusCircus…

Pour y parvenir, ces quelques lectures complémentaires, qui démontrent toutes que la solution a toujours été en nous et que la solution c’est NOUS depuis toujours dans cet ICI et ce MAINTENANT ;

Élisée Reclus (1830 – 1905) Compilation de textes majeurs et Préfaces par ordre chronologique de publication – Version PDF N° 180 de 66 pages ;

Évolution et Révolution d’Élisée Reclus, paru dans « La Révolte » en 1891 – PDF N° 179 de 31 pages ;

La Pédagogie des Opprimés de Paulo Freire, 1970 ;

Refuser le tracking via Linky (Mai 2020) par JBL1960 ;

Gary Allen – THE ROCKEFELLER’S FILES – Le Dossier Rockefeller ;

L’affaire CoV19-OGM / The Cov19 Case ;

« Reprogrammer le circuit de transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf (rapport scientifique en anglais, source Veterans Today)

BIBLIOTHÈQUES CONTENANT TOUTES MES RÉALISATIONS AU FORMAT PDF & AUTRES

Et pour entretenir la psychose à la coronavirose ad vitam æternam : Une seconde vague de Covid-19 a 90% de probabilité de se déclencher, a estimé dans une interview à Sputnik l’infectiologue japonais Akihiro Sato. D’après lui, le virus pourrait également muter, devenir plus meurtrier et affecter un plus grand nombre de personnes ► https://fr.sputniknews.com/sante/202006061043908109-une-deuxieme-vague-de-covid-19-cest-presque-certain-affirme-un-infectiologue-japonais/

La vie même est un risque. Celui, ou celle, qui n’a jamais rien risqué, n’a jamais rien vécu… En plus qu’est-ce que ça doit être chiant, hein ?

JBL1960