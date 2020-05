Gestion de la crise sanitaire par Macron et son monde : à la louche et au doigt mouillé…

…Et maintenant, à vol d’oiseau ! ICI !

À relier à mon dernier billet ► OUVRONS LES GRILLES VIRTUELLES & sortons de ce verrouillage atroce ! OUVRONS LA CAGE DANS LAQUELLE NOUS NOUS SOMMES ENFERMÉS NOUS-MÊMES – Par peur du virus de la peur : Sortons, refusons la distanciation sociale, démasquons la mascarade !

J-4 : Coronavirus : la France enregistre 453 800 destructions nettes d’emploi privé au 1er trimestre – D’après l’Insee, l’emploi privé est à son « plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2017 ». Services marchands et intérim sont particulièrement touchés ► https://www.lepoint.fr/sante/en-direct-deconfinement-l-heure-des-derniers-details-pour-edouard-philippe-07-05-2020-2374535_40.php

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2491651-plan-de-deconfinement-quel-discours-pour-edouard-philippe-le-verdict-sur-le-11mai/

Mon conseil de lecture, pour comprendre et transformer la réalité qu’on veut nous imposer, à toutes forces, à savoir qu’après nous avoir obliger de nous confiner, et nous le verrons pour rien, aujourd’hui on veut nous obliger à retourner bosser… pour rien ! Manifeste contre le travail et ses Lois, version PDF de 35 pages, par le Groupe Krisis, publié initialement le 31 décembre 1999 car un autre monde est possible, nous le peuple pouvons sortir de ce verrouillage atroce !

Extrait : Cette grippe hivernale avec la gestion démentielle de nos autocrates, défiant toute logique et toute approche réellement scientifique, laisse apparaître dans nos « démocraties » le profond délabrement de nos institutions, gangrenées par la corruption des groupes privés, ou de pression, de tous poils…

James Madison (un des « Pères » de la Constitution américaine – quatrième Président des USA en 1808) l’avait constaté, et anticipé son développement, dès 1792, parlant de :

« … l’impudente dépravation de notre temps, les pouvoirs privés devenant la garde prétorienne du gouvernement, à la fois ses outils et ses tyrans corrompus par ses largesses et l’intimidant par leurs clameurs et leurs intrigues » (5).

Pour ceux qui en prennent conscience à présent, le réveil est brutal. D’autant que nos oligarques, en France n’ont aucune « opposition » tant au parlement que dans les médias de masse. Notre « pseudo-opposition » se dispersant actuellement dans les discussions sans fin sur les masques, et autres faux débats, alors qu’une majorité de français ont perdu leurs revenus ou leurs emplois. Ne sachant même pas s’ils vont les retrouver…

Au point qu’à la violence de sa politique économique et sociale, cette nomenklatura en rajoute dans le sadisme. Ainsi un ministre de la santé, à l’arrogance sans limite, se permet de dire à ses concitoyens qu’il ne sait pas encore si le « déconfinement » sera effectif le 11 mai : « … s’accordant le droit de repousser la date prévue en cas de relâchement des Français ». (6)

Jusqu’à l’infantilisation du Peuple, de la Nation.

Mon conseil de lecture pour débrancher Macron et son monde ; mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS POUR DIRE NON à la DICTATURE TECHONOTRONIQUE EN MARCHE (PDF) et ainsi ;

Nous, les peuples, devons prendre les rênes de ce changement de paradigme en cours.

Nous, le peuple, devons sortir de ce verrouillage atroce.

Non pas par la confrontation, mais avec sagesse et savoir-faire. Laisser les forces féroces de l’ennemi renforcer notre faiblesse – et nous faire vaincre.

Un bon général n’aime pas l’agression

Un bon guerrier ne connaît pas la haine

Si vous voulez conquérir votre ennemi, ne l’affrontez pas.

Mettez-vous en dessous de lui

C’est ce qu’on appelle le pouvoir de ne pas se battre

Il s’agit d’utiliser la capacité des hommes

Depuis les temps anciens, on l’appelle ainsi pour être en harmonie avec le ciel,

Et c’est la plus grande puissance qui existe (Tao 68).

Peter Koenig

Et je vous propose un petit retour en arrière : Macron avait été alerté des dangers du Covid-19 dès décembre, affirme Le Canard Enchaîné : Selon Le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron était alerté des dangers du coronavirus dès le mois de décembre, soit plusieurs semaines avant l’arrivée de l’épidémie en Europe.

L’ambassadeur de France à Pékin, Laurent Bili, a alerté le Quai d’Orsay et l’Élysée en décembre sur les dangers de cet alors nouveau virus signalé à Wuhan, affirme Le Canard Enchaîné dans ses colonnes.

Mais, comme le relate le journal satirique, Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron n’en ont tenu aucun compte. En outre, le ministre des Affaires étrangères n’a organisé le rapatriement des ressortissants français que fin janvier.

«Quand sont parvenues à Paris les informations relatives à l’apparition d’un nouveau virus, il était encore possible, pour un Président conscient de ses responsabilités, de constituer un bon stock de masques, de tests et de respirateurs. Mais Macron n’a pas trouvé le temps d’y penser », souligne le média.

Un nouveau «patient zéro» français

Yves Cohen, chef du service réanimation des hôpitaux Avicenne à Bobigny et Jean-Verdier à Bondy (Seine-Saint-Denis), a affirmé le 3 mai sur le plateau de BFM TV qu’un patient avait été contaminé par le coronavirus dès le 27 décembre 2019, soit environ un mois avant les trois premiers cas recensés officiellement par la France.

Yves Cohen a également précisé à BFM TV que l’homme avait été malade 15 jours et avait contaminé ses deux enfants, mais pas sa femme.

Cette nouvelle information a chamboulé la chronologie du début de l’épidémie de Covid-19 dans l’Hexagone. Les trois premiers patients testés positifs en France l’avaient été le 24 janvier ► https://fr.sputniknews.com/france/202005061043726755-macron-avait-ete-alerte-des-dangers-du-covid-19-des-decembre-affirme-le-canard-enchaine/

Résistance 71 : Quand on planifie une panade… on peut pas répondre aux appels du pied de la prévention, c’est complètement antinomique… Dans : Coronavirus et verrouillage de la contestation… Les questions sont-elles toujours permises ? Le dogme de la pensée unique toujours appliqué…

Surtout si c’est leur PROJEEEEEEET !!!

Mettons fin à cette expérience d’ingienerie sociale planétaire en cours, maintenant, en refusant leur nouvelle normalité de distanciation sociale qui se révèlera pire que le mal : Coronavirus ou CoV19. Ensemble, refusons la mascarade, la peur de l’Autre, le trackage, le puçage, l’isolement, le reconfinement, la piquouze du Dr. Piquouse pour finir parqués dans une Smart-city véritable GATTACA/GHETTO planétaire, quand les zélites, plus que jamais auto-proclamées, vivront elles dans des méga-zones-vertes de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes !



Sinon ? DEMAIN TOUS TRACKÉS, APRÈS-DEMAIN… TOUS PUCÉS = POUR DIRE NON !

▼▼▼

Cliquer pour accéder à refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf

Nouvelle page pour endiguer les nouvelles vagues ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS (Mises à jour régulières)

MA BIBLIOTHÈQUE PDF

JBL1960

Illustration du billet, piquée à CL de ► http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/2020/05/06/renaissance/