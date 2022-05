CONTES pour détrôner le Roi des CAS-NULLARDS par le Presque Dr. T’Ché-RIEN – Version PDF complétée et enrichie par JBL1960

Et dans le prolongement du tout dernier texte de Zénon : PDF N° 260522 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/karmapolis-de-zenon-mai-2022-pagination-jbl-le-260522.pdf

Maxime Ottomane ; Quand un clown entre au palais, il ne devient pas roi, c’est le royaume qui devient cirque ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/les-zerottoman-par-rien-260522.pdf

Derniers contes de RIEN pour détrôner le Roi des Cas-Nullards ► PDF N° 290522 de 20 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/contes-de-rien-pour-detroner-le-roi-des-cas-nullards-mai-2022-version-pdf-de-jbl1960.pdf ► À RETROUVER DANS CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN

Et tant il nous aura été presque impossible de ne pas ressentir cette « nouvelle vibration à l’œuvre » qui nous invite, depuis toujours, à redécouvrir notre vraie nature pour enfin vivre en pleine lumière, celle qui est déjà là, en chacun de NOUS et qui n’attend plus que notre (r)Éveil pour jaillir et embraser tous les empires !

Car nous ne nous sommes pas incarnés ici pour céder à la peur, mais pour allumer un feu de joie comme l’avait suggéré fin 2011 dans La puissance des émotions ou comment inverser la vapeur, Le Passeur d’Urantia Gaïa qui avec la création d’un réseau d’entraide et de solidarité du nom de Solaris, se répand comme une traînée de poudre. SOLARIS étant un des moyens d’écrire la suite de l’Histoire à l’encre du réel, de changer le cours de l’histoire humaine et d’inverser notre réalité, un chouïa luciférienne…

Sans se connaitre, pourtant certains que nous saurons nous reconnaitre le moment venu, nous convergeons tous vers le même objectif, chacun dans son style apportant sa propre vision, son vécu, ses propres ressentis et ses expériences de vie non pour se diviser mais bien pour s’additionner afin d’atteindre une masse critique de personnes avançant ICI et MAINTENANT sur le chemin de l’émancipation. Alors, nous atteindrons le point de basculement vers un nouveau paradigme politique : celui de dire NON ! Et gageons que c’est cela que les zélites et leurs Biens-Zélés redoutent le plus ► De nous voir faire société, ENSEMBLE, SANS GUERRE, car ils savent bien qu’alors leur matrice s’autodétruira d’elle-même…

Pour y parvenir et DEVENIR QUI NOUS SOMMES VRAIMENT ;

+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+ de 500 créations, mises à jour, suppléments, compléments ad hoc et connexes) et à l’heure où la famille, la parentalité, les enfants, l’éducation sont durement attaqués par Macron-le-Second-En-Pire et son nouveau gouvernement-qui-ment je vous recommande, en priorité, la lecture de l’œuvre phare de Paulo Freire Version PDF N° 83 de 111 pages ► La Pédagogie des opprimés, 1970 – Car la méthodologie pédagogique mise en place par Freire fut considérée si dangereuse et subversive, que l’auteur a dû s’exiler du Brésil pendant plus de 15 ans. C’est aussi peut-être pour cette raison qu’il n’a pas été réédité en français, jusqu’à cette version offerte pour que plus personne ne puisse prétendre qu’il ne savait pas ou pire, qu’il ne pouvait pas savoir…

À force de chercher… Z’ont fini par trouver les 2 macaques !

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ou vous retrouverez en exclusivité pour les lecteurs francophones d’ICI ou d’AILLEURS la version française au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf et au moment même où l’Empire de l’Huile sur le Feu tente de nous remettre sous cloche avec la variole du singe / MON(k)EY POX !

C’est toujours les mêmes à la manœuvre !

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour tous les Rois & Reines des Cas-Nullards !



ENSEMBLE ► Brisons les chaines de la dissonance cognitive !

Arrêtons de consentir, mieux retirons leur notre consentement.

Mutualisons-nous & Solidarisons-nous !

Non pour une énième réforme inutile du système ► Mais totalement hors de tout système marchand, monétaire et étatique !

SINON ?… Voilà ce qui arrivera si vous les laisser-faire…

Pour le moment c’est dans le nez ! Imaginez si, comme en Chine, le test anal devient OBLIGATOIRE ?…

C’est à vous de voir !…

NOUS en vous attendant, on sème…

