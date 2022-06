INSURRECTION et UTOPIE par le Dr. Bones (2015) – Traduction R71 dans une création originale au format PDF à diffuser sans pitié !

DANS LA SUITE DE ;

PDF N° 290522 de 20 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/contes-de-rien-pour-detroner-le-roi-des-cas-nullards-mai-2022-version-pdf-de-jbl1960.pdf ► À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN avec le conte de ce jour, 31 mai 2022, pour détrôner DÉBill-GATES + sa toute dernière création « Serment d’ Hypocrite » des Hyppocrates-vendus…

Conte ; Un aveugle, à la nuit tombée, quitte la maison d’un ami. L’hôte lui donne une lanterne. Prends-la, tu en auras besoin.

– À quoi bon ? Lui répond l’aveugle. Noir et blanc, pour moi, sont jumeaux.

– Je le sais, dit l’ami, mais au moins tu seras visible. Il le faut. Un passant pourrait te bousculer.

L’autre l’admet. Il se met en route, et le voilà heurté de front.

Il ronchonne :

– Fais attention ! Hé, n’as-tu pas vu ma lanterne ?

– Elle est éteinte. Attends, je vais la rallumer, répond le passant.

Voilà l’aveugle reparti, à pauvres pas, palpant le mur. Quelqu’un à nouveau le bouscule.

– Misère de Dieu, gémit-il, mon feu est-il encore éteint ?

– Je n’en sais rien, dit une voix en face de lui, dans le noir. Pardonne-moi, je suis aveugle.

CONCLUSION ?

Pour les somnambules qui l’ignorent ou ne se rappellent pas qu’en 2017 une équipe de scientifiques de l’Université d’Alberta avait CRÉÉ DE TOUTES PIÈCES, par simple assemblage de petites séquences de gènes achetées sur internet, le virus de la variole équine, prouvant ainsi au passage que des groupes avec peu de moyens pouvaient créer aussi facilement le virus de la variole humaine, qui n’en diffère que par quelques bases et qui est beaucoup plus dangereux que la variole du singe.

Aujourd’hui apparaît donc la variole du singe / MON(k)EYPOX spontanément et simultanément dans plusieurs pays de l’OTAN, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, France, Belgique, Suède, Italie, Canada, États-Unis, Australie… CE QUI EXCLUT UNE PROPAGATION PAR CONTAMINATIONS NATURELLES…par pure coïncidence juste un an après la simulation d’une pandémie de variole du singe, et, ça tombe bien, la fabrication depuis plusieurs mois de « vaccins » contre la variole du singe.

Ouf ! Des “vaccins” prêts au bon moment grâce aux investissements colossaux et heureusement anticipés de ce “grand devin-médecin-épidémiologiste-philanthrope” DéBill Gates, élu en toute légitimité et à l’unanimité mondiale directeur de l’OMS depuis des années, et sans oublier au passage qu’il y a quelques mois, par anticipation et fort opportunément, ces « vaccins » ont été massivement achetés par certains États, alors que l’OMS, essentiellement financée par DéBill Gates, Big Pharma et le lobby des vaccins, est statutairement investie de pouvoirs SUPRA-NATIONAUX lui permettant ainsi légalement d’imposer des mesures aux États ou plus précisément aux populations, en cas d’alerte pandémique…Déclaration d’alerte pandémique devant être émise par… au choix l’OMS ou DéBill Gates.

Il y en a qui attendent sa chanson préférée au GAINS-BOURDE, le DéBill Gates ; “je suis venu te dire que je m’en veux” ?…

PAS NOUS ! Et en attendant de se rejoindre, NOUS on sème…

INSURRECTION & UTOPIE par le Dr. Bones, 2015 – Traduction Résistance71 – Version PDF N° 310522 de 25 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/insurrection-et-utopie-dr-bones-2015-traduction-r71-pagination-jbl-mai-2022.pdf

Utopie : « Je demande qu’on me dise s’il y a jamais eu un progrès social dans l’histoire du monde qui n’ait d’abord été considéré comme une utopie avant de voir le jour. Non, il n’y a jamais rien eu de tel. » (Marcos, le maître des miroirs, Mille et une nuits, 1999) ► Abécédaire du SubMarcos, dans Chiapas, Feu & Parole d’un peuple qui dirige et d’un gouvernement qui obéit – L’essentiel de l’EZLN en français en version PDF N°79 de 218 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/10/chiapas-feu-et-parole-dun-peuple-qui-dirige-et-dun-gouvernement-qui-obc3a9it-compilation-r71-de-lezln.pdf



UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE !

L’heure du choix a sonné !

• Soit accepter de suivre les cyborgs et c’est fin de partie pour l’Humanité ;

• Soit être et incarner la RÉSISTANCE et c’est fin de partie pour l’oligarchie ► ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES ;



Pour y parvenir ENSEMBLE et briser les chaines de la dissonance cognitive ; Arrêtons de consentir, mieux ► retirons leur notre consentement ► Mutualisons-nous & Solidarisons-nous !

JBL1960