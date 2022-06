Nouvelle version PDF mise à jour de L’Anarchie expliquée à la jeunesse

En Spéciale Déd icace à Amélie de Montchalin Vidéo YT de 12MN01)

« Anarchie, désordre et soumission » : contre la Nupes, Montchalin invente le « ni-ni » neuneu ► https://www.marianne.net/politique/gouvernement/anarchie-desordre-et-soumission-contre-la-nupes-montchalin-invente-le-ni-ni-neuneu

À toutes celles et ceux qui ne sont jamais rassasiés d’apprendre comme de transmettre, je vous propose, ci-dessous, une nouvelle version PDF N° 170622 de 15 pages mise à jour, de ;

L’Anarchie expliquée à la jeunesse ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/06/maj-de-juin-2022-du-pdf-lanarchie-expliquee-a-la-jeunesse-sept-2017.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF de plus de 500 créations originales, mises à jour, suppléments et compléments ad hoc et connexes et gageons que toutes ces lectures combinées nous permettront de transformer notre réalité. Toutes ces lectures INDISPENSABLES à notre sens sont en téléchargement, impression, diffusion et partage, libres et gratuits, car nous estimons, les uns et les autres, que tout ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du développement de l’Humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans notre langue !

Ceci, afin d’être en capacité, ensemble, dans cet ICI, IMMÉDIATEMENT et surtout D’OÙ NOUS SOMMES, d’éteindre la lumière du N.O.M. pour impulser la poussée primordiale, vaincre cette foutue inertie de départ et enclencher un nouveau paradigme en lien avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer/cocréer/codiriger une société des sociétés sur terre, celle des associations libres, volontaires, autogérées hors de tout système marchand, (crypto)monétaire et étatique.

Enfin, cessons de se faire DICTATORISER par Macron et son Monde, et l’Amélie de Montchalin car La solution est en chacun de NOUS !

LA SOLUTION C’EST NOUS ► NOUS, les non-vaxxx, les 0-dosés, SOMMES et DEMEURERONS les SAUVEURS et les GARDIENS de L’HUMANITÉ…

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS où vous pourrez lire ce document PDF N° 08042022 de 154 pages majeur dans une création originale afin que plus personne ne puisse prétendre qu’il n’avait pas eu accès à l’information ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf & dans la page spéciale RFK Jr. ;

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON avec son tout dernier texte Karmapolis dans une version PDF N° 260522 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/karmapolis-de-zenon-mai-2022-pagination-jbl-le-260522.pdf ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN avec les Derniers contes pour détrôner le Roi des Cas-Nullards ► PDF N° 290522 de 20 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/contes-de-rien-pour-detroner-le-roi-des-cas-nullards-mai-2022-version-pdf-de-jbl1960.pdf ;

+ TOUT LE RESTE & AVEC TOUT NOTRE ♥

JBL1960

Qu’est-ce qu’on attend pour faire société ensemble ?