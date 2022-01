VIDÉOS & PDFs POUR FAIRE TOMBER LA DICTATURE COVIDISTE !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES !

“Ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre”

L’éducation ce n’est pas seulement de retenir qu’Hitler a fait tuer 6 millions de juifs, c’est aussi comprendre comment des millions d’Allemands ordinaires aient pu être convaincus que c’était nécessaire et juste !

Comment des millions de gens ordinaires ont admis, sans problème, qu’il fallait se débarrasser des “racialement inférieurs” hier ; Dissidents au régime, syndicalistes, opposants politiques, criminels, asociaux, non-conformistes, homosexuels, handicapés mentaux et moteurs, Roms, Tsiganes, Polonais, Slaves, Témoins de Jéhovah, Noirs, Juifs…



NON-VAXINÉS aujourd’hui ?

Aussi, je vous propose de VOIR/REVOIR quelques vidéos très percutantes et de LIRE/RELIRE et même DÉCOUVRIR quelques documents, livres au format PDF pour faire tomber les dictatures COVIDistes qui ont (ré)émergées sur la planète depuis mars 2020 et qui si nous les laissons faire nous exterminerons jusqu’au dernier ;

25/01/22 ► Vivre Sainement – La Tour du Covid s’écroule !!! (1H17MN11) ► https://odysee.com/@Vivresainement:f/la-tour-du-covid:3

Janvier 2022 ► La Croix du Sud – Le vent tourne (12MN32) ► https://www.infovf.com/video/capsule-vent-tourne–11558.html

Dérapage – Film de Laurent Firode

Proposé par LE MEDIA en 442 ; “Dérapage” – Un film de Laurent Firode sur la pandémie… qui dérape vers « solution finale » – Pour certains il y aurait bien une solution pour éradiquer la pandémie, mais peut-on le dire sans déraper ? Faut-il être plus radical contre les non-vaccinés ? La « solution finale » peut être ? Un film de Laurent Firode qui dénonce la folie covid, qui peut vite déraper. Casting : Sabrina Nanni, Irène Ismaïloff et Patrick Dross – Retrouvez le travail de Laurent Firode : firode.com/films

Janvier 2022 ► DRAGHISTAN ► Italie : Le gouvernement veut interdire aux non vaccinés d’entrer dans les banques ► Source BREITBART – Traduction Aube Digitale VIA Les Moutons Enragés

02/07/22 ► POT-AUX-ROSES ? COVID-19 : Le Grand Cauchemar par LIUTWIN, supplément PDF N° 310 de 251 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/covid-19-le-grand-cauchemar.pdf

Image page 7 du PDF

Gabriel Attal : « Ce que nous attendons, c’est un retour à une forme de normalité à l’hôpital » pour pouvoir supprimer le pass vaccinal = Comprenez, jamais il n’y aura de retour à la normale car le chaos est systémique à l’hôpital depuis des décennies…

Gabriel Attal: "Il n'y a pas de fétichisme pour le pass vaccinal (…) dès qu'on pourra se débarrasser de cet outil, on s'en débarrassera" pic.twitter.com/fPc9mE5Kay — BFMTV (@BFMTV) January 26, 2022

PREUVE SUPPLÉMENTAIRE ; qu’on se fout de notre goule depuis des lustres et qu’il est temps de se LEVER en masse et de se RÉVEILLER de ce long cauchemar dans lequel nous maintient le 0.001% ; ces zélites folles et ivres de pouvoir et de contrôle absolu sur NOUS les peuples, les 99.999% !

RAPPEL proposé par le Presque Dr. T’Ché-RIEN, avec ce supplément PDF de 108 pages INÉDIT► LES NOUVEAUX PARIAS – F. DELARUE – Pour la liberté des vaccinations – Pour une conception positive de la santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/pr-delbet-dr-neveu.pdf – Pour preuve que ce n’est absolument pas nouveau d’interdire LA RECHERCHE même de traitements qui soignent pour favoriser la vaccination de masse !

+ RAPPEL de cet IN VIVO de décembre 2021 ; Un jour tu te pointes au cinéma avec ton beau pass, mais le lecteur ne l’accepte pas. Tu réessayes. Rien. Tu ne verras pas le film. Tu t’énerves.

Le lendemain matin, tu vas voir le médecin qui t’a fait le pass, même le docteur ne peut pas comprendre ce qui ne va pas avec ton pass.

Alors tu te rends à la sécu.

Et ils voient qu’il y a un blocage de ton pass et ils te disent de t’adresser à la mairie.

Et voilà ce qui s’est passé :

– Monsieur, vous n’avez pas déposé de déclaration d’impôts !

– Quel rapport avec le pass ?

– Avec la dernière reforme , le blocage fiscal a été inséré dans le pass !

Alors tu appelles ton comptable, tu l’engueules, tu lui dis que ton pass est bloqué.

Le pauvre en 24 heures te fait la déclaration.

Donc tu retournes à la commune, mais le pass ne se débloque toujours pas…

L’employée consulte ton dossier dans son ordinateur :

– Monsieur, je vois que vous n’avez pas encore payé une amende pour n’avoir pas respecté un STOP….

Alors tu restes dans la merde.

Tu commences à comprendre pourquoi le gouvernement insistait pour qu’on s’habitue à vivre avec un pass ?

Et toi qui pensais que tout cela était passager et qu’ils faisaient ça pour ton bien parce qu’ils tenaient à ta santé…

Grâce à ta docilité ils nous ont tous privé de liberté !

Peut-être qu’à ce moment-là, tu réaliseras que ces manifestants qui criaient “No Pass” n’étaient pas aussi cons et égoïstes que tu le pensais…

SANG DÉCONNER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/sang-dec-bis.pdf

NOUS SOMMES LA SOLUTION À 10 MILLIONS et plus !

Le règne de la minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin. Publication de Matthew Philips, 2011 – URL de l’article source en anglais ► https://www.freakonomics.com/2011/07/28/minority-rules-why-10-percent-is-all-you-need/

Version originale au format PDF N° 174 de 9 pages de JBL1960 de la traduction en français de Résistance71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf ;

100 000 camionneurs veulent bloquer Ottawa pour libérer le Canada ► https://cruciforme.net/plus-de-100-000-camionneurs-veulent-bloquer-ottawa-pour-liberer-le-canada/

+ https://www.ledevoir.com/societe/664608/gofundme-gele-les-4-millions-destines-au-convoi-de-camionneurs-vers-ottawa ► Bon, c’est Le Devoir, en même temps, déjà ils présentent ces camionneurs comme des gens d’extrême droite… TOUSTES ?

Rappelez-vous juste ceci ;

Alors, ici-même, pour traduire, relayer les Natifs de l’île de la Grande Tortue mais aussi de tous les continents, je rappelle juste ceci ; Pour beaucoup d’entre-nous, dont je suis et ce de par le monde, l’Éveil de nos consciences c’est réaliser et abattre le plus grand fléau de l’Humanité : le colonialisme et ce par quoi il arrive, toujours, l’État.

Considérant qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système étatico-capitaliste qu’il n’y en a jamais eu, et qu’il n’y en aura jamais. Je vous ai donc proposé, ci-dessus quelques lectures/vidéos en miroir pour une réflexion croisée & SOLIDAIRE et en version PDF le plus souvent, cependant que rien n’est figé et notre réflexion en perpétuelle évolution/ascension et ce pour être en capacité de déconstruire ensemble et pierre par pierre, la pyramide du pouvoir et reconstruire sur de nouvelles bases une société des sociétés HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS et selon une maxime qui m’est chère du SANS ARME, ni HAINE ni VIOLENCE et surtout SANS DIEU, NI MAITRES…

Vous pouvez retrouver tous mes billets, analyses ad hoc et connexes, PDF concernant les PEUPLES PREMIERS dans cette catégorie de mon blog

Retrouvez les Chroniques, Instantanés, Contes de RIEN dans la page dédiée de mon blog CHRONIQUES du Presque Dr. T'CHÉ-RIEN

Au Chapitre 7 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Dr Fauci et Mr Hyde : Les expériences barbares et illégales du NIAID sur des enfants, vous y avez toutes les preuves que le même PLAN mis en œuvre par Fauci avec le VIH / SIDA a bien été muté en PLANdémie PLANétaire au SARS-CoV-2 / COVID-19 de manière coordonnée, PLANifiée, dès février/mars 2020, faisant muter la France en FRANKISTAN, l'Europe en NAZILAND et le monde en COVIDLAND… En attendant ma version PDF complète que je compile, de manière inédite, au fur et à mesure que Résistance 71 le traduit et que vous pourrez retrouver, dès le point final, dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF en lecture, téléchargement, impression, diffusion & partage libres & gratuits, car TOUT ce qui participe du développement de l'Humanité et de l'éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement ;

Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Mises à jour en temps réel avec mes billets et PDFs que je signe. Selon l'actu avec des infos presse sur le sujet et/ou en lien, billets/articles de blogs, études avec les liens sources initiaux.

Toutes ces lectures combinées, mettent en lumière ce que l’État, les institutions, le pouvoir oppresseur se sont efforcés, depuis des millénaires, à nous cacher, sinon à nous en abstraire, pour le moins. Et, chaque jour, de nouvelles preuves nous sont données qui démontrent que tous ceux dénoncés comme complotistes, hier, n’étaient que de simples conteurs de vérité…

POUR TOUTES CES RAISONS ;

