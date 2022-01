Combien de preuves vous faut-il encore, SANG DÉCONNER ?

Pour comprendre qu’ ILS iront jusqu’au bout et jusqu’au dernier…

SANG DÉCONNER ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/sang-dec-bis.pdf ► RIEN, 25 janvier 2022

NOUS AUSSI NOUS IRONS JUSQU’AU BOUT & NOUS NE NOUS CONFORMERONS PAS !

Quant au Chapitre 7 du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Dr Fauci et Mr Hyde : Les expériences barbares et illégales du NIAID sur des enfants ;

R71 qui traduit prévient : Âmes sensibles s’abstenir… L’information contenue dans ce chapitre sur les expériences sur les enfants orphelins, cobayes humains aux États-Unis et en Ouganda, est à la fois atroce et enrageante. La charge émotionnelle fut à son comble lors de la traduction des passages vitaux de ce chapitre. Néanmoins, cette information se doit d’être connue et diffusée. Fauci est une ordure de la pire espèce. Plus personne n’en doutera après la lecture de ce chapitre… Ceci dit, des gens comme Fauci existent parce que le système non seulement le permet mais l’encourage pour sa bonne fonctionnalité. Il ne suffira pas de traduire Fauci et ses sbires devant des tribunaux populaires, il faudra abattre le système pour que tout s’arrête vraiment, car si les hommes créent le système, celui-ci à terme, crée aussi les hommes pour le servir. C’est une voie à double sens et ne s’occuper que d’un segment ne sera jamais suffisant.



En FRANKISTAN aussi ; Le véritable ennemi n’est pas (seulement) Macron (le prochain ou la prochaine) ni tous les sbires (Véran, Delfraissy, Castex, McKinsey&Co) combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21)



Quand le double-dosé Eric Clapton dénonce : les personnes qui se font vacciner sont sous « hypnose de masse » ► https://www.francesoir.fr/societe-sante/eric-clapton-vaccins-hypnose-de-masse ► Le célèbre guitariste Eric Clapton a affirmé dans une interview que les personnes qui se font vacciner contre le Covid-19 étaient sous l’emprise d’une « hypnose de masse » et victimes de « publicité subliminale » par le gouvernement, les médias et les laboratoires pharmaceutiques. Une nouvelle prise de parole du chanteur, que les médias ont de nouveau voulu discréditer : VOICI.fr 24/01/22 ; CNIOUZES, 25/01/22.

Car NOUS les NON-VAXINÉS et maintenant les DÉSACTIVÉS sommes désormais les nouvelles cibles du nouveau totalitarisme, de la nouvelle religion, le COVIDISME, pour nous injecter ET/OU nous exterminer jusqu’au dernier !

Québec : les non-vaccinés interdits des grandes surfaces et sous tutelle dans les pharmacies : Depuis lundi 24 janvier 2021, les non-vaccinés au Québec deviennent des sous-hommes qu’il faut encadrer, surveiller, contrôler, diriger. Le passe vaccinal devient obligatoire dans les grandes surfaces supérieures à 1500 mètres carrés (Michel-Édouard Leclerc aurait adoré), les non-vaccinés n’ont accès qu’aux pharmacies et stations-service. Pour ce qui est d’acheter dans les pharmacies, ça devient un peu plus compliqué puisque le non-vacciné sera sous tutelle, il devra se faire accompagner par un employé qui vérifiera qu’il n’achète que des produits essentiels. L’arrêté du ministre de la Santé prescrit qu’« Une personne qui n’est pas adéquatement protégée contre la COVID-19 qui accède à une pharmacie située dans un commerce de vente en gros ou de vente au détail dont la surface de vente est de 1500 mètres carrés ou plus pour y recevoir un service pharmaceutique soit accompagnée en tout temps lors de ses déplacements par un employé de ce commerce, de cette pharmacie ou de tout autre personne mandatée par eux à cet effet et qu’elle ne puisse y acheter d’autres produits que ceux liés au service pharmaceutique qu’elle reçoit » Voici l’arrêté numéro 2022-007 du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, en date du 23 janvier 2022 : Loi sur la santé publique ► https://lemediaen442.fr/quebec-les-non-vaccines-interdits-des-grandes-surfaces-et-sous-tutelle-dans-les-pharmacies/

Quand, en FRANKISTAN , le Chef Désarmé Vlad Macron veut venir nous shooter jusque dans nos chiottes !…

REBELLES DE FRANCE & DE NAVARRE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/01/rebel.pdf ► (R)ÉVEILLEZ-VOUS ► REJOIGNEZ-NOUS !

R71, 26 janvier 2022 ► Reprenons nos affaires en main… sans intermédiaires et guignols « petits-chefs » autoproclamés ► Contre les gérants de la révolte, Noche, 2020

Car il est évident pour tout le monde maintenant qu’ILS ne s’arrêteront jamais et tant que vous continuerez d’obéir, d’accepter, de vous soumettre ILS vous emmerderont jusqu’au bout ET jusqu’au dernier… Et maintenant, c’est au tour des 5/11ans, vos enfants, petits-enfants, nièces, neveux… AUSSI, ALLEZ-VOUS LES LAISSER FAIRE ?



Rappelez-vous comment ça s’est fini la dernière fois que la police a prétendue n’avoir fait qu’OBÉIR aux ordres ? La dernière fois que les conducteurs de trains ont prétendus n’avoir fait que leur travail en conduisant juste des trains à destination !

Rappelez-vous comment ça s’est fini la dernière fois pour tous ceux qui ont été déclarés par LEURS GOUVERNEMENTS des sous-citoyens, sous-hommes et “racialement inférieurs” ; Dissidents au régime, syndicalistes, opposants politiques, criminels, asociaux, non-conformistes, homosexuels, handicapés mentaux et moteurs, Roms, Tsiganes, Polonais, Slaves, Témoins de Jéhovah, Noirs, Juifs…

AUJOURD’HUI les sous-citoyens, les non-essentiels, les dispensables c’est NOUS les NON-VAXINÉS & les DÉSACTIVÉS !

Hier, les restaurateurs chouinaient car ils auraient bien voulu avoir plus de travail, y compris de contrôle du paSSe-vaXXXinal, nouvel ausweis, alors qu’ils n’avaient aucun client à Kontrôler / Emmerder !

Rappelez-vous comment ça s’est fini pourtant la dernière fois que les artistes, les restaurateurs ne se préoccupaient pas de savoir qui ils servaient ou ne servaient pas d’ailleurs et/ou devant qui ils jouaient, chantaient ou QUI étaient interdit d’accès, pourquoi et ce qu’ils advenaient d’eux…

Pourtant il est clair maintenant pour tout le monde que c’est VOTRE OBÉISSANCE qui PROLONGE ce CAUCHEMAR !

Aussi, ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES ► JE–NOUS APPELLE À NOUS LEVER ENSEMBLE SANS DISTINCTION pour METTRE FIN aux COVIDÉLIRES !

ENSEMBLE ► REFUSONS de PORTER LES MASQUES/MUSELIÈRES qui ne servent absolument à RIEN sinon à nous MUSELER ► NE CÉDONS PLUS À LA PEUR & À LA TERREUR VAXXXINALE.

POUR Y PARVENIR ;

