ENTRAIDONS-NOUS pour que le COVIDisme ne paSSe pas !

UNIS & SOLIDAIRES !

Nous avons les moyens de STOPPER la SOLUTION FINALE VAXXINALE EnMarche pour liquider le problème humain selon un PLAN structuré et pensé par les mêmes qui ont PLANifiés les attaques nucléaires du 11 septembre 2001 & par ceux-là même qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité VIA la PLANdémie PLANétaire PLANifiée au SARS-CoV-2 / nCOVID-de-Novembre-2019 !

Je vous ai déjà apporté toutes les preuves que la fraude au COVID-19 a été rendue possible à partir des mensonges institutionnalisés du 11 septembre 2001 ► 11/09/2001 – 11/09/2021 ► 20 ANS DE MENSONGES ET D’IMPOSTURES DU PLUS GRAND EMPIRE FAILLI ► DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► DOSSIER SPÉCIAL PDF N° 11092001-2021 de 70 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/11-09-2001-11-09-2021-20-ans-de-mensonges-et-dimpostures-du-plus-grand-empire-failli-par-jbl1960.pdf

Preuve que Momo-le-Barbu a été muté en Bébert-le-Corona !

Et c’est parce que nous sommes de plus en plus nombreux à affirmer que : Le combat pour la vérité sur le 11 septembre 2001 c’est aussi le combat pour la vérité sur le SRAS-CoV-2 / COVID de novembre 2019 ! Nous vivons dans un monde de l’illusion et du mensonge ayant atteint un niveau absolument stratosphérique et nous devons en sortir sachant qu’il n’y a pas et ne saurait y avoir de solution au sein du système, ceci devrait maintenant être une évidence pour la très vaste majorité d’entre nous.

Il est temps de le comprendre et d’agir ENSEMBLE en conséquence. La révolte contre la tyrannie technotronique de la dictature marchande est en marche ! Les peuples vaincront et s’émanciperont !

Vive la Résistance ! Rébellion ! Boycott ! Pour que surgisse la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée hors système, hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat… R71, 30 septembre 2021 ► Dans l’esprit de Cheval Fou !

PERSPECTIVES D’AVENIR ;

Et que nous avons établi et démontré conjointement, avec R71, que : tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel d’abord et collectif ensuite est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf ; Pour poser cette question ► Finalement, l’utopie, aujourd’hui, n’est-elle pas de croire encore en l’État & ses Institutions ?

Que nous sommes arrivés à la même conclusion ; OUI ► Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère ! Comprenons une fois pour toutes qu’il NOUS suffit de leur dire NON ! Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe, mais non-violente, coordonnée et volontaire, donc créatrice…

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE…

Le fait est que nous n’avons tout simplement pas besoin d’eux et gageons qu’ils le savent !

Car nous le voyons bien en Frankistan, comme au Draghistan, nous avons toutes les preuves qu’ILS iront jusqu’au bout de notre LIQUIDATION TOTALE si nous ne NOUS LEVONS PAS EN MASSE ► ICI ► IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES !

Il nous suffit juste de cesser d’avoir PEUR !

Pour démonter le narratif officiel, hier des attaques du 11 septembre, aujourd’hui de l’arnaque au COVID-19, il nous suffit d’exposer et relayer les chiffres OFFICIELS des taux d’incidences des Infections Respiratoires Aigües (IRA) DUS au SARS-CoV-2/COVID-19 de la semaine 38 du 20 au 26 septembre 2021 communiqués, chaque semaine, par le Réseau Sentinelles ► https://www.sentiweb.fr/5419.pdf car ils prouvent juste qu’il n’y a pas plus de pandémie que de beurre en branche ;

ESTIMATION S38 = 4 CAS POUR 100 000 HABITANTS !

Cliquer pour accéder à 5419.pdf

MUTUALISONS-NOUS IMMÉDIATEMENT pour STOPPER les COVIDélires en France ;

30/09/21 ► L’Agence Régionale de Santé, en Charente, a notifié sa suspension d’exercice au Dr Julien Devilléger pour s’être opposé à la vaccination ► https://guyboulianne.com/2021/09/30/lagence-regionale-de-sante-en-charente-a-notifie-sa-suspension-dexercice-au-dr-julien-devilleger-pour-setre-oppose-a-la-vaccination/

“La loi ne se discute pas. Les considérations morales ne relèvent pas de nous.”, affirme Atika Rida-Chafi, la directrice de l’ARS en Charente. Voici ce que m’écrit le Dr Devilléger : « La pratique de la médecine dépend du conseil de l’Ordre, et, autant j’ai pu bénéficier du soutien sans faille de Michel Bacquart, notre président local, qui m’a permis d’exercer 11/2 an sans masque, en renvoyant l’ARS dans les roses, autant le conseil national n’a pas fait preuve d’un grand soutien vis-à-vis des autres médecins jusqu’ici. »

Et dans le reste du monde ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS !

Aussi UNISSONS-NOUS en nombre INVINCIBLE ;

Et pour que ce ne soit pas la Fin de la partie pour l’Humanité !

JBL1960