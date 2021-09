TERRE-HAPPY de choc par les TWIX !

DERNIER ( R )APPEL avant notre LIQUIDATION TOTALE !… Si on les laisse faire…

DOSSIER PDF N° 11092001-2021 de 70 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/11-09-2001-11-09-2021-20-ans-de-mensonges-et-dimpostures-du-plus-grand-empire-failli-par-jbl1960.pdf

Plein de petits clics-images-chocs pour se (r)ÉVEILLER de ce Grand Cauchemar offert par les TWIX en mode vrais guerriers, qui déjà à l’école refusaient d’avancer en file indienne… Je vous dis pas qui est qui… À vous de choisir…

NOUS sommes LÀ pour dire où est le vrai problème dans un monde de jeunes cons (avouons-le, on l’a tous été plus ou moins jeune et con !) à la Cron qui croit qu’en restant con on reste jeune ! Il est donc grand temps de renverser la table de l’échiquier !

Et c’est ce qui est en train de se produire, enfin ! EN-FIN , EN-FAIM de liberté ► la désobéissance des obéissances !

Tous ces « diables » ne sont que de papier, comme leurs billets de banque qui ne valent rien !… Bien sûr que chez les « moutons », il n’y a pas plus sourd et aveugle que celui qui entend et voit & que ça va dégraisser !

Comment ne pas penser à LUI, en cette heure si grave, si solennelle !

Tant pis pour celles et ceux qui ne veulent pas comprendre, la VIE et que le soleil n’oublie pas un village parce qu’il est petit !

Fait-Divers d’Automne en Draghistan !

Précision de RIEN ► STUPRO se traduit par VIOL !!!

« Le Green Pass viole les articles de la première partie de la Constitution. Et si une loi est illégitime, j’ai le devoir de le dire justement parce que je suis une représentante de l’État. Je suis une policière. Je n’ai commis aucun crime ». Nunzia Alessandra Schilirò est ferme sur sa position. Elle sait qu’elle a pris des risques. Le Ministère a engagé une action disciplinaire à son encontre. Lundi, elle est retournée travailler à la police criminelle. « Certains collègues ne me saluent plus, ils me voient comme un monstre. Pour d’autres, je suis un héros. Je n’en ai pas envie non plus », explique-t-elle depuis son bureau ► https://www.medias-presse.info/la-jolie-commissaire-adjointe-qui-appelle-les-policiers-italiens-a-refuser-de-controler-le-passeport-sanitaire/147062/ HAUT & COURT ?… NON ! PAS LA PEINE…

Le vrai pouvoir et la vraie sagesse viennent de l’intérieur. Quand l’homme comprend dans sa chair qu’il ne fait qu’Un avec toute la Création, quand il se rend compte qu’au centre de l’Univers réside une force encore plus grande que lui-même, alors il sait que ce centre est partout, qu’il est en chacun de nous ► Paroles d’un Natif de l’île de la Grande Tortue, anonyme ► « La voie Lakota » & « L’aventure Crazy Horse » ► PDF N° 45 de 42 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/02/lavoielakotaetlaventuredecrazyhorse.pdf ; Mékelcon ! Mékilécon ! Mékisonkon ! 29/09/21 ► INSTANTANÉ DE RIEN ► Coup de Calgon pour dissoudre Macron & son monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/kelcon.pdf Et le faire à 10 sous… C’est pas cher, hein ?

Tout ça pour un œuf-dur ?! Pour ceux qui voudront faire des mouillettes…

28/09/21 ► INSTANTANÉ DE RIEN ► EUX-DUR-dur ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/eux.pdf ;

Lyon : L’étudiant qui a lancé un œuf sur Emmanuel Macron a été interné en psychiatrie – ENQUÊTE Le jeune homme a fait l’objet d’une expertise psychiatrique lors de sa garde à vue ► 20MINUTES chrono…



SANG DÉCONNER ?…

28/09/21 ► INSTANTANÉ DE RIEN ► DALI-complètement-dada ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/dali.pdf ;

▼▼▼

▼ ▼

CONCLUSION des Twix ; Choisis bien tes mots, car c’est eux qui créent le monde qui t’entoure…

▼

Puisque la vie n’est qu’un passage, sur ce passage NOUS avons décidé de semer des fleurs et des graines que vous pouvez cueillir et/ou récolter dans ces pages de mon blog ouvertes comme on ouvre son ♥. ..