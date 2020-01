Copie d’écran du site officiel d’Info Retraite.fr pour preuve que l’âge pivot est intégré au calcul de votre future retraite ! (version PDF)

Ce 21 janvier 2020 ;

Preuve qu’un mouvement qui n’a pas de tête ne peut pas être décapité !

Oui, c’était facile, mais en même temps, l’ont bien cherché, hein ?

C’est grâce à cette vidéo, ci-dessous, d’Aminégociateur proposée par KromoZomY sur le site Les Moutons Enragés hier que j’ai visionnée et qui m’a donnée l’idée de faire une simulation pour vérification !

Comme quoi, il est toujours bon de vérifier par soi-même et c’est pourquoi après avoir procédé à la simulation afin de savoir si j’étais éligible ou pas à la retraite universelle par points et comme vu mon âge, je savais que non, j’ai fait une simulation bidon, pour avoir les deux cas possibles. Et dans tous les cas, l’âge pivot, appelé maintenant âge d’équilibre pour faire croire aux gens de la CFDT et de l’UNSA que le premier ministre avait bien entendu leur demande… Pour ne pas en tenir compte, tout en faisant croire que si !

Donc dans tous les cas lisez bien : La possibilité du départ à la retraite à 62 ans est maintenue. Un départ à taux plein à un âge d’équilibre à 64 ans est proposé pour 2027. La mise en place du système universel prendra en compte les particularités de certains métiers dangereux ou présentant des facteurs de pénibilités.

Comme je l’ai déjà dit dans mon DOSSIER RETRAITE : les baisés comptez-vous !

Notez que les danseurs de l’Opéra de Paris, les avocats, et maintenant les militaires refusent les modalités de la réforme de la retraite universelle par points(datagueule) !

Vous avez ici encore une fois la preuve que Macron et ce gouvernement vous ment, et qu’ils ne savent pas faire autrement, que c’est même leur mode de fonctionnement depuis le début, leur marque de fabrique même pourrait-on dire.

C’est pourquoi ici depuis décembre 2015 ou là depuis 2010 et pour le moins, nous vous soumettons, pour affuter notre réflexion, de très nombreux textes et analyses à lire, à intégrer et nous l’espérons à conscientiser pour nous permettre de dissoudre la hiérarchie, la loi et la coercition des classes, et permettre à chaque individu de prendre le contrôle de sa vie quotidienne et ainsi transcender « marxisme » et lutte de classe pour harmoniser la lutte sociale émancipatrice !

Je propose la plupart de ces textes et analyses majeurs et fondateurs au format PDF que vous pouvez retrouver dans cette PAGE dédiée ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Et ne puis que vous recommander de lire, en priorité, ces quelques textes modernes et au format PDF, que j’estime incontournables pour comprendre et transformer sa réalité dans cet ICI et ce MAINTENANT ;

La Pédagogie des Opprimés de Paulo Freire, 1970 ;

L’essentiel & Indispensable de Raoul Vaneigem depuis 2012 pour R71, comme pour mézigue en mai 2019 ;

Conférences, Causerie & Analyses de Charles Macdonald ;

L’impasse citoyenniste, contribution à une critique du citoyennisme du Collectif, 2001 ;

Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019 ;

Manifeste pour la société des sociétés & Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71 ;

Hier comme aujourd’hui, 21 janvier 2020 et jour de commémoration de la mort de Louis XVI, le gouvernement-qui-ment sous Macron ne veut toujours pas d’une population française avec un esprit critique. Ils veulent des travailleurs obéissants, et soumis…

Or, réfléchir c’est déjà commencer à désobéir…

JBL1960

Illustration du billet de Placide