VIDÉOS + PDFs INDISPENSABLES POUR REFUSER L’INJONCTION PARANO À L’INJECTION-PAR-ANNEAUX

Suite de ce billet du 27/05/21 ► NON À L’INJONCTION PARANO À L’INJECTION-PAR-ANNEAUX ! + Bulletin Hebdo semaine 20 de l’année 2021 du Réseau Sentinelles ► https://www.sentiweb.fr/5305.pdf + le Bulletin d’Info COVID de l’AP-HM du 27/05/21 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/bulletin-covid-aphm-27-05-21-3p.pdf

ALERTE INFO ► POURQUOI ÇA URGE ► Covid-19 : le Parlement adopte définitivement la sortie progressive de l’état d’urgence et le «pass sanitaire» – Rendre la vaccination obligatoire est-il le seul moyen d’atteindre «une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie» ?

ALERTE INFO ► C’EST ILLÉGAL !

Le Code de Nuremberg interdit toute expérimentation médicale sur les humains ► https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf



La Convention d’Oveido : Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ► https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968

La vaccination est un acte médical et comme n’importe quel autre acte médical IL PEUT ÊTRE REFUSÉ ► https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149827/ Raison pour laquelle elle ne peut être rendue OBLIGATOIRE !

Raison pour laquelle Macron et son monde (Députés, Sénateurs/trices, Conseil Scientifique, Académie de Médecine, etc.) poussent à l’inoculation toute la population française pour pouvoir revenir à la normale sous KONTROL du PASS SANITAIRE !

Le problème, hormis que c’est totalement illégal ; Résistance : Le gouverneur de l’Alabama signe une loi interdisant les passeports vaccinaux, rejoignant ainsi 12 États US s’y opposant ► https://exoportail.com/resistance-le-gouverneur-de-lalabama-signe-une-loi-interdisant-les-passeports-vaccinaux-rejoignant-ainsi-12-etats-us-sy-opposant/

En France, le COVIDélire vire à la CORONAfolie : Le ministère de la Santé a indiqué ce samedi 22 mai au HuffPost son souhait de déployer des chiens renifleurs en France «dès cet été, suite au résultats très encourageants de l’étude SALICOV» menée par le professeur Grandjean en collaboration avec l’AP-HP, l’ARS et le Conseil régional d’Ile-de-France, et l’équipe Nosaïs de l’EnvA ► https://exoportail.com/coronafolie-des-chiens-renifleurs-des-cet-ete-en-france-espere-le-ministere-de-la-sante/

Et c’est nous les vilain-e-s- konspis ?

ALERTE – Et comme on avait été prévenus ;

Les preuves s’accumulent = RÉVEILLEZ-VOUS !

Mike Yeadon (ex-Directeur Scientifique chez Pfizer) sonne l’alerte du pass sanitaire – 21 mai 2021 en français ► https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/YeadonSenta:d – L’ex-VP de Pfizer, Michael Yeadon garantit des effets indésirables graves et de nombreuses morts via les injection ARNm, R71 28/05/21 ► Dr Michael Yeadon, ex-vice-président de Pfizer : “Je vous garantis que les vaccins ARNm COVID causeront des effets indésirables graves et des morts massives » RI 21/05/21

« Le pass sanitaire est liberticide, déjà parce qu’il crée deux catégories de citoyens« , le Dr Martin Zizi, épidémiologiste, ancien directeur scientifique à la Défense belge, analyse la situation sanitaire avec ses expériences scientifiques très diversifiées. Controversé selon lui car son discours sort de la norme, le médecin-clinicien de formation nous explique beaucoup d’incohérences qu’il trouve dans les raisonnements actuels, entre le tests PCR qui ne sont pas assez fiables, le traitement de l’information qui laisse à désirer, ou encore le pass sanitaire. ► https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/dr-martin-zizi-son-debriefing

28/05/21 ► Inde : Covid et Ivermectine, suite – Par le Dr. Gérard Maudrux ► https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/05/28/inde-covid-et-ivermectine-suite/

Il y a un mois la totalité de nos « spécialistes Covid » et de la presse se ruaient sur l’Inde, comme les mouches sur le vinaigre. J’avais de suite pris le contrepied le 27 avril dans un billet, pour expliquer que d’une part leur situation épidémiologique (je ne parle pas de leur situation sanitaire, mauvaise, c’est un autre problème) n’était pas pire que la nôtre, au contraire, et d’autre part je disais qu’il fallait attendre un peu pour voir le résultat de l’utilisation de l’Ivermectine à grande échelle, face à une vague puissante, dont on disait en France (comme ici) que le pic ne serait pas atteint avant plusieurs semaines alors qu’il était déjà passé !

Qui avait raison ? Les alarmistes ? Les défenseurs de l’Ivermectine ? Le résultat est là, éclatant, indiscutable. Pourtant pas un mot dans la presse, pas un mot de nos spécialistes. Personne ne se demande comment les indiens, avec moins de moyens, ont fait dix fois mieux que nous. Personne ne cherche à savoir pour les copier ou s’en inspirer.

PREUVE que l’objectif n’est pas de nous soigner et encore moins de nous guérir du COVID dont le taux de létalité mondial est compris entre 0.015 et 0.03% ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/appel-a-la-resistance-du-presque-dr-t-che-rien-completee-et-enrichie-par-jbl1960.pdf

Mais de nous exterminer par tous les moyen ; Voici le dernier témoignage en date très émouvant de l’actrice Anny Duperey qui se fait la voix d’une famille endeuillée. Rentrée à l’hôpital pour une rotule cassée et prétendument contaminée par le Covid-19, sans jamais avoir eu un seul symptôme, traitée comme patiente Covid, sans visite, avec seulement le contact téléphonique ► https://lemediaen442.fr/maltraitance-covid-lactrice-anny-duperey-sur-le-deces-de-sa-mere-morte-comme-une-pestiferee-apres-11-jours-de-prise-dotage/

Mais actuellement, il y en a plein, car ça tombe comme à Gravelottes et partout dans le monde : Stéphanie Dubois, Philippe Merle qui a perdu son fils unique après injection. Voir ce site ► https://cv19.fr/2021/05/16/au-moins-16365-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/

Et alors que le chantage à l’inoculation s’installe partout !

Aussi, je vous conseille la (re)lecture en priorité de ces PDFs indispensables pour ne pas céder aux injonctions parano aux injections-par-anneaux à retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE ;

COVID-19 : « L’hécatombe post-vaccinatoire » a commencé… (PDF) N° 286 de 11 pages par le Dr. Gérard Delépine ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/covid_hecatombe_post-vaccinatoire.pdf

DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour REFUSER la VACCINATION GÉNIQUE EXPÉRIMENTALE (ARNm)… Version PDF N° 240 de 12 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/dossier-pdf-a-diffuser-sans-pitie-pour-refuser-les-vaccins-geniques-experimentaux-par-jbl1960-fev-2021.pdf

TRACT-PDF N° 230321 RECTO/VERSO de JBL1960, 23 mars 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/tract-pdf-5-questions-a-poser-a-ceux-qui-veulent-se-faire-inoculer-.pdf

Version TRACT-PDF N° 270321 Recto/Verso ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/stoppons-linoculation-mondiale-aux-vaccins-anti-covid.pdf

Modèle de lettre-réponse à adresser AUX VACCINATEURS qui veulent vous inoculer, quoiqu’il en coûtera ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/lettre_au_medecin_invitant_a_se_faire_vacciner.pdf

+ Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Et dans CHRONIQUES DU PRESQUE DR T’CHÉ-RIEN

Question/Réponse INSTANTANÉ de RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/question-pour-billy-de-rien-28-mai-2021.pdf

CQFD… JBL1960