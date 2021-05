À L’OUEST ENFIN LE (RE)NOUVEAU ?

À METTRE EN LIEN AVEC CE BILLET ► VIDÉOS + PDFs INDISPENSABLES POUR REFUSER L’INJONCTION PARANO À L’INJECTION-PAR-ANNEAUX

Le Code de Nuremberg interdit toute expérimentation médicale sur les humains ► https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf



La Convention d’Oviedo : Décret n° 2012-855 du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ► https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968

La vaccination est un acte médical et comme n’importe quel autre acte médical IL PEUT ÊTRE REFUSÉ ► https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149827/ ► Raison pour laquelle elle ne peut être rendue OBLIGATOIRE !

En France, Macron est prêt à se parjurer en rendant la vaccination OBLIGATOIRE : Comme d’habitude, aurait-on envie de dire ! « Aucune porte n’est fermée par essence (sic). La conviction qui est la nôtre, depuis le début de la crise, c’est qu’il est plus efficace de miser, au moment où nous sommes, sur la confiance et la conviction ». Notez bien le « au moment où nous sommes ». On en reparlera à l’automne… OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/05/28/rendre-les-injections-anti-covid-obligatoires-macron-pret-a-se-parjurer/



Quand Vlad dit NIET : Plandémie : Vladimir Poutine a tranché : «pas de vaccination obligatoire en Russie» : Vladimir Poutine dit niet à l’hypothèse d’une vaccination obligatoire en Russie. Alors que plusieurs occidentaux estiment que c’est la seule solution pour juguler la propagation du virus dans le monde, le président russe estime, quant à lui, que c’est une mesure «contreproductive». ► https://exoportail.com/covid-19-vladimir-poutine-a-tranche-pas-de-vaccination-obligatoire-en-russie/

AUX USA : 22 États font sécession ► Résistance : Le gouverneur de l’Alabama signe une loi interdisant les passeports vaccinaux, rejoignant ainsi 12 États US s’y opposant ► https://exoportail.com/resistance-le-gouverneur-de-lalabama-signe-une-loi-interdisant-les-passeports-vaccinaux-rejoignant-ainsi-12-etats-us-sy-opposant/

Robert F. Kennedy Jr Intervention au sommet The Greater Reset – 24 mai 2021 – Vidéo VOSTFR complète ► https://odysee.com/@Miniver:4/rfkk:1?r=4PGq41MsV4BVYqr1wy349Z6G9aQgedyE – Source : https://mobile.twitter.com/niqouet/status/1398560680186417154

La Capsule #51 par La Croix du Sud – 28 mai 2021 ► https://rumble.com/vhqe3r-la-capsule-51-les-usa-nous-librent-de-ltat-profond.html

Pourquoi c’est tout à fait crédible :

Le peuple américain se réveille et défie la dictature sanitaire et les vaccins chimériques, R71 le 7 avril 2021 ► Les vraies raisons pour lesquelles des millions d’Américains vont défier les obligations autour de la COVID et des vaccins – Brandon Smith, mars 2021 – URL de l’article source en français ► https://lesakerfrancophone.fr/les-vraies-raisons-pour-lesquelles-des-millions-damericains-vont-defier-les-obligations-autour-de-la-covid-19-et-des-vaccins

Dans 1 mot de 3 lettres & TOUT S’ARRÊTE ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/04/07/1-mot-de-3-lettres-et-tout-sarrete/

Extraits choisis (re)lire l’intégralité de l’article dans mon billet :

5) En mars 2020, le chef du NIAID, le Dr Anthony Fauci, a déclaré ceci à propos du port du masque lors d’une interview dans l’émission 60 Minutes :

« À l’heure actuelle, aux États-Unis, les gens ne devraient pas se promener avec des masques…. il n’y a aucune raison de se promener avec un masque. Lorsque vous êtes au milieu d’une épidémie, porter un masque pourrait faire en sorte que les gens se sentent un peu mieux, et il pourrait même bloquer une gouttelette, mais il ne fournit pas la protection parfaite que les gens imaginent, et souvent il y a des conséquences involontaires – les gens continuent à tripoter les masques et ils se touchent le visage. »

6) Sur Twitter, en février 2020, le Surgeon General américain s’est exprimé sur le port de masque :

« Sérieusement, arrêtez d’acheter des masques ! Ils ne sont PAS efficaces pour empêcher le grand public d’attraper le #Coronavirus, mais si les prestataires de soins de santé ne peuvent pas les obtenir pour soigner les patients malades, cela les met en danger, ainsi que nos communautés ! »

9) Plusieurs professionnels de l’industrie médicale, dont l’ancien vice-président de Pfizer, ont signé une pétition mettant en garde contre les nouveaux vaccins à ARNm. Ils affirment que des tests beaucoup plus poussés sont nécessaires avant d’exposer les humains, et ils préviennent que les vaccins peuvent provoquer de graves réactions auto-immunes, voire l’infertilité.

10) De nombreux sondages montrent également qu’au moins 30 à 50 % des professionnels de la santé, y compris les infirmières et les médecins, prévoient également de refuser les vaccins. Ces personnes risquent de perdre leur emploi, mais elles n’accepteront pas pour autant le vaccin. C’est dire à quel point les vaccins à ARNm peuvent être potentiellement dangereux ; la santé à long terme est plus importante que les risques à court terme.

Pourquoi devrions-nous nous inquiéter de nous faire vacciner contre un virus auquel 99,7% de la population survivra sans difficulté ? Pourquoi devrions-nous autoriser les fermetures économiques, les passeports médicaux ou la recherche invasive des contacts, et encore moins une pandémie à laquelle moins de 0,3 % de la population est sensible ? En outre, pourquoi devrions-nous nous porter volontaires pour être les cobayes d’une nouvelle technologie vaccinale sans savoir quelles en seront les conséquences à long terme ?

Même si la Covid-19 représentait un danger légitime, aucune crise ne justifie que l’on abandonne nos libertés civiles pour y répondre.

3 CHIFFRES & TOUT S’ARRÊTE… AUSSI !

0.03% = Taux de létalité du COVID-19, en France ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/003-pour-cent.pdf

En France : L’académie de médecine française refuse toute responsabilité dans les effets néfastes des injections géniques anti-COVID en violation du serment d’Hippocrate et pousse à l’obligation vaccinale ► https://resistance71.wordpress.com/2021/05/30/lacademie-de-medecine-francaise-refuse-toute-responsabilite-dans-les-effets-nefastes-des-injections-geniques-anti-covid-en-violation-du-serment-dhippocrate-et-pousse-a-lobligation-vaccinale/

L’Académie de médecine qui refuse d’être responsable des effets secondaires ou complications post vaccinales (thrombose, AVC, décès) des pseudo vaccins (ce qui est une violation du serment d’Hippocrate qui appelle à la responsabilité du médecin sur tout ce qu’il propose au patient) veut imposer la vaccination obligatoire !

Remarque hors sujet mais qui montre la mentalité royaliste : l’Académie de médecine a été créé durant la monarchie de Louis XVIII https://en.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Nationale_de_M%C3%A9decine donc pas étonnant qu’ils prennent des mesures liberticides comme au temps de monarchie absolue où les français étaient des sujets et pas des citoyens, chairs à canons pour servir les intérêts impérialistes…

À L’OBLIGATION VACCINALE & AU PASS SANITAIRE

Ne lâchons RIEN, ce n’est pas le moment, outre les Nouveaux Tribunaux de Nuremberg qui se positionnent sous l’impulsion de Reiner Fuellmich ► https://exoportail.com/preparation-dun-second-tribunal-de-nuremberg-sous-legide-de-milliers-de-juristes-mondiaux-derriere-lavocat-reiner-fuellmich/ 1 aux USA, 1 au Canada (où il règne une véritable terreur vaccinale, les enfants sont piquouzer de force, sans l’accord des parents qui sont empêchés de protéger leurs enfants), 1 en Allemagne. Les revirements dans certains pays sont à suivre, comme en Israël…

Maintenant, si vous ne nous croyez pas, lisez les nombreux témoignages de ce qu’il se passe, aujourd’hui en France :

Cet autre témoignage édifiant :

Aussi, je vous recommande ces lectures au format PDF à diffuser sans pitié pour faire foirer le PROJEEEEET de Macron et son monde, ICI, IMMÉDIATEMENT et D’OÙ NOUS SOMMES ;

