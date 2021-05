Primum Non Nocere : D’abord ne pas nuire, qu’elle disait la Blonde à retardement…

Oui, la Blonde à retardement ! Mme Giléad ! Karine LaTombe Lacombe qui a toujours raison ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/la-blonde-acc80-retardement-dr-tche-rien-20-novembre-2020-version-pdf-de-jbl.pdf, ou presque…

13/05/21 : Karine Lacombe propose d’attribuer une allocation à chaque personne vaccinée contre le Covid-19 ! De l’argent pour une injection ? Pour inciter les gens à se faire vacciner contre le Covid-19, on ne manque parfois pas d’idées. Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC ce jeudi 6 mai, l’infectiologue Karine Lacombe a proposé de mettre en place une “allocation” que recevra toute personne qui se fait complètement vacciner – Source L’Actu Dissidente VIA Profession Gendarme. “Des mesures financières, ça semble un peu compliqué, mais pourquoi pas. Se dire que l’on a une espèce de petite allocation, qui pourrait être attribuée à chaque personne vaccinée avec un schéma vaccinal complet : ce sont des mesures qui peuvent être imaginées”, a affirmé la cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, au micro de Jean-Jacques Bourdin.

Bon comprenez surtout qu’ils ne reculeront devant RIEN pour vous/nous inoculer jusqu’au dernier ► MOU-RIRE encore 1 fois de RIEN + Bulletin COVID de l’AP-HM (Versions PDF) alors qu’il est désormais démontré que la létalité de cette PLANdémie PLANétaire PLANifiée est comprise entre 0.015 et 0.03% !

La preuve avec le dernier bulletin hebdomadaire du Réseau Sentinelles de la semaine 18 de l’année 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5295.pdf

N.B.¹ : Taux d’incidence pour 100 000 habitants !

Donc, en Normandie = 3/100 000 !

Contrairement à ce que disent les experts en plateau-TWC et au vu de ces derniers chiffres, si les I.RA. (Infections Respiratoires Aigües) diminuent partout, la fusaillette, elle court toujours (Diarrhées Aigües) !

N.B.² : Si la gastro débute par des vomissements et une diarrhée brutale, le Covid-19 commence par des symptômes respiratoires, de la fièvre et des problèmes ORL. N’est-ce pas Dr. Hamon qui prétendez, comme beaucoup, qu’il n’y a plus de gastro en France depuis l’an dernier grâce aux gestes barrières !

C’est donc la énième preuve que le narratif de la peur…s’effondre si on étudie tous les chiffres de très près !

Et preuve, surtout, que nous pouvons faire foirer le PROJEEEEET de Macron et sa bande, car comme nous sommes de plus en plus nombreux à le penser et à l’analyser de manière convergente : la France a été choisie par l’oligarchie pour être le cœur de la mise en place de la grille de contrôle technotronique du Nouvel Ordre Mondial oligarchique et la raison en est assez simple : si le système arrive à mettre au pas et à briser la volonté des Gaulois réfractaires qui ont récemment donné le mouvement des Gilets Jaunes, mouvement qui couve toujours sous la cendre et ne demande qu’à repartir de plus belle et mettre à bas la merdasse systémique qui nous dirige, alors ce sera beaucoup plus facile de faire passer la pilule et à l’imposer aux autres contrées occidentales. L’oligarchie veut faire un exemple et la France est son champ de bataille. Toute la clique politique macronesque clownesque a été mise en place à cet effet [NdJBL : en manipulant l’élection présidentielle de 2017 avec valeur de test pour celle de 2020 aux USA] Les Gilets Jaunes leur ont donné des sueurs froides pendant un moment, mais Bébert Corona a mis un frein à tout ça, pour l’heure…

Il est important pour nous de comprendre que tout cela est mis en scène, nous vivons dans un grand théâtre permanent animé par la société marchande et sa dictature nécessaire à sa perpétuelle reproduction sous une anesthésie générale de la conscience politique individuelle et surtout collective ► Pages 168 & 169 du PDF de L’essentiel de Résistance71 de 2010 à janvier 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/lessentiel-de-r71-2010-a-2021-maj-janvier-2021.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (de + de 285 PDFs) sous le N° 82C de 186 pages dans sa dernière mise à jour de janvier 2021, à suivre…

De ce fait, nous le peuple français, pouvons être les PREMIERS à faire FOIRER leur STRATÉGIE/TERREUR VACCINALE en REFUSANT en masse leurs vaccins à ARNm, précisément du fait que les françaises et les français sont les plus réfractaires à la vaccination, et c’est FIN de PARTIE pour l’OLIGARCHIE car tout le monde a bien compris maintenant que l’unique objectif des psychopathes aux manettes (0.001%) est d’inoculer TOUTE la POPULATION française, D.O.M. & T.O.M. compris !

Car ; Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf

14/05/2020 : Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN ( Source Veterans Today du 14/05/2020) – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel : Version PDF N° 178 de 19 pages en travail collaboratif avec R71 de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf

13/05/2021 : Renseignement : SARS-CoV-2 Mise à jour du 11 mai 2021 par Veterans Today – The Senior Editor, Gordon Duff – Traduit par Résistance 71, dans : Toujours plus d’infos sur la chimère SRAS-CoV-2 (Veterans Today)

Complétée & Enrichie par JBL1960

VT est prêt à citer, dans ses briefings de renseignement pour ses clients, ce que nous savons maintenant être un fait inexorable :

La guerre des vaccins est financée par les mêmes organisations qui ont créé le virus du SARS-CoV-2 et l’ont déployé dans le monde. Nous sommes aussi prêts à dire que nous pouvons prouver, sans l’ombre d’un doute, que la COVID-19 fut créée non pas comme une arme apocalyptique mais comme un outil politico-économique par des groupes occultes ayant un très grand pouvoir d’influence sur l’armée américaine et un énorme soutien du crime organisé et de la finance mondiaux.

La COVID a permis à certains groupes liés à la franc-maçonnerie, de se repositionner globalement afin de dominer une économie post-hydrocarbones et manipuler ainsi que supprimer de nouveaux facteurs économiques tels que les crypto-monnaies.

La déstabilisation permanente du gouvernement américain était le but principal.

La COVID, soutenue par des spécialistes de la théorie du chaos, a “armé” la “stupidité mondiale”. La destruction du système éducatif aux États-Unis en particulier, fut un précurseur à la création d’un passage constant à des réalités alternatives variées qui minimisent et handicapent tout future potentiel pour une évolution planétaire.

Dans le processus, nous avons vu des problèmes similaires de “commandement fugitif” lorsque nous avons vu Obama prendre ses fonctions… À cette époque l’État-major demeurait sous le contrôle de Rumsfeld et Cheney, afin d’assurer les exportations mondiales de la production d’héroïne d’Afghanistan.

Aujourd’hui, avec Israël sous la menace d’une forte présidence de Biden après avoir co-gouverné l’Amérique dans une donne de partage du pouvoir avec le crime organisé de la Kosher-Nostra russe sous la présidence Trump, des organisations militaires, utilisant à la fois l’armée de l’air américaine et des milliers de mercenaires, maintiennent des opérations criminelles de par le monde, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Palestine, en Libye, au Tchad, en Somalie, au Venezuela, dans la péninsule coréenne, en Ukraine, en Biélorussie, en Arménie, en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, en Iran, en Turquie, au Pakistan et ailleurs.

Ces opérations ne sont pas seulement, ne sont pas simplement des opérations de déstabilisation ou de terrorisme, mais elles incluent également des expériences utilisant du matériel nucléaire, des agents biologiques et elles sont toutes soutenues et protégées par des médias sociaux militarisés de la “propagande noire”, gérés depuis Fort Huachuca et son “école de la tromperie et du mensonge”.

La COVID-19 est une de ces opérations, la première d’autres à venir et la plus importante jusqu’ici.

Jusqu’ici plus de 4000 personnes sont mortes aux États-Unis du vaccin anti-COVID d’après les rapports. Nous savons cela pour sûr parce que les morts nous l’ont dit en rapportant le fait utilisant une appli de leur téléphone, demandant, dans la plupart des cas, un login / connexion biométrique. Oui ! Les chiffres que nous communiquent Hannity et Tuckstein sont ceux de rapports de décès faits par … ceux qui sont morts et qui rapportent le fait après leur mort. On peut pas inventer un truc pareil.

Les plus grosses infos impliquent des rapports qu’un livre, publié en Chine par l’armée chinoise, cite la preuve que les États-Unis sont responsables de la création de la COVID-19 en tant que partie d’un programme de défense et qu’il fut relâché en Chine dans une action terroriste.

Les rapports, en tout cas dans les journaux du “South China Post”et du “Sun” britannique, inversent les faits de manière prévisible et tente de désamorcer le rapport chinois en disant que “tous les scientifiques ne sont pas d’accord pour dire que le SARS-CoV-2 fut créé en laboratoire”. Cela ressemble étrangement à ce langage inventé pour protéger les compagnies de tabac et de cigarettes des accusations disant que fumer cause le cancer.

Dans ce cas-ci, le terme “preuve conclusive” fut inventé, voulant dire que si quelqu’un, aussi fou ou non-qualifié soit-il, n’était pas d’accord avec la science, alors “il n’existe pas de preuve… c’est à dire pas de preuve conclusive.”

Ce qui apparaît être vrai est ceci :

Les États-Unis ont créé une bonne variété de maladies expérimentales, afin soi-disant “d’enquêter” sur le comment les autres pourraient procéder en la matière, se donnant ainsi la possibilité de tracer les achats de précurseurs et des équipements nécessaires ainsi que de tester le comment ils pourraient éradiquer la planète.

Les États-Unis ont ensuite largué dans la nature toutes ces maladies “de manière expérimentale”, certaines dans la ville de New York, d’autres en Chine et en Russie, d’autres à Cuba et au Venezuela, en Angola, d’autres en Érythrée, aidés en cela par l’Afrique du Sud, la Libye, Israël, la Corée du Nord et autres alliés secrets des États-Unis

https://fas.org/irp/threat/cbw/nextgen.pdf is a US paper whitewashing US germ warfare programs, that is cited by China as proof of a massive non-defensive program by the US. VT agrees.

Nos propres recherches ont conclu qu’il y a eu plusieurs raisons pour que les États-Unis aient créé et lâché le SARS-CoV2 qui existe de manière quasi certaine sous des formes ne ciblant que certains groupes de populations par âge, ethnicité et autres facteurs, qui sont expliqués dans le rapport de Michael Ainscough pour l’École de Guerre de l’Armée de l’Air des États-Unis (USAF War College).

Nous pouvons aussi noter qu’il y a quelques années, VT a examiné l’utilisation des appareils drones de très longue portée de modèle Global Hawk et de leur utilisation de sous-munitions sous la forme de mini-drones en tant que méthode de dispersion et d’épandage. Nous pensons que certains de ces drones ont été utilisés dans certaines régions pour épandre la COVID tandis que dans d’autres, des groupes comme l’équipe américaine qui alla à Wuhan un octobre 2019 (délégation de 367 touristes militaires pour les “jeux militaires”), comme un autre moyen de dispersion du virus.

Nous pensons que l’administration Bush43 (fils) a utilisé le rapport ci-dessous comme schéma pour un énorme programme mondial de développement d’un armement biologique et d’agents biologiques de nouvelle génération, ceci est explicité dans ce document, originellement cité comme “défensif” :

[s’ensuit ici des scans de documents en anglais datant de l’ère du président Bush fils sur “La nouvelle génération d’armes biologiques”… Les documents présentés parlent dans le chapitre : “six voies de développement de la menace biologique”, de : “1) Armes biologiques binaires”, “2) Gènes fabricants”, “3) La thérapie génique comme arme biologique”, NdR71 : là on est en plein dans la situation COVID-19… “4) les virus indétectables / dormants”, “5) Les maladies changeant d’hôtes” et “6) Les maladies à hôte fabriqué”, ces documents sont tous reproduits dans l’article original de VT…]

[…]

Mais que savons-nous ? Nous savons que parce qu’avoir blâmé un laboratoire chinois de développement d’armes biologiques d’être la cause de la dispersion de la COVID-19 ne marche pas, alors attaquer ceux qui utilisent de fortes preuves citant une guerre biologique comme source plus que probable de la pandémie, est requis, mais pourquoi donc ?

Est-ce parce que la piste mène immanquablement vers les labos américains d’armement biologique ?

26/03/20 ► CoV19 : Aux Origines… Comme quoi, il n’y a pas de (BIO)HAZARD !

30/12/20 ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée ► Version PDF N° 230 de 115 pages constitué par Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf ;

MàJ en temps réel ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS.

Vous voyez qu’il nous suffit de dire NON en masse pour que tout s’arrête…

À nous de jouer !

