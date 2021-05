NON À L’INJONCTION PARANO À L’INJECTION-PAR-ANNEAUX !

SUITE DE L’ APPEL À LA RÉSISTANCE du Presque Dr. T’Ché-RIEN complétée et enrichie par JBL1960 au format PDF ► Version PDF N° 292 de 4 pages complétée et enrichie par mézigue ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/appel-a-la-resistance-du-presque-dr-t-che-rien-completee-et-enrichie-par-jbl1960.pdf

APPEL À SE MUTUALISER POUR FAIRE ÉCLATER LA VÉRITÉ !

L’heure du Réveil des Peuples a sonné !

Supercherie COVID19 et dictature sanitaire… Mettre au pas la France, casser le Gaulois Réfractaire pour assujettir le vieux monde – (Résistance 71) – 26 mai 2021 ;

Extraits choisis – Complétée & Enrichie par JBL1960

Les questions sont donc aujourd’hui : Le Gaulois Réfractaire livre-t-il sa dernière bataille ? Celle-ci est-elle perdue d’avance faute de combattants ? Le Gaulois Réfractaire va-t-il se laisser piquer avec cette merde transgénique à ARNm, hydrogel, nanoparticules de labos Big Pharma, outil de la dépopulation mondiale planifiée et bénéficiaires de profits faramineux ?

Va-t-il obéir et se laisser piquouzer tous les 6 mois pour maintenir valide son Ausweis de “pass sanitaire” orwellien, le maintenant dans cette nouvelle normalité de l’esclavage post-moderne ? Va-t-il laisser piquer sa progéniture, tant qu’il en a encore et qu’il n’est pas encore stérilisé, ce qui ne saurait plus tarder au train où vont les choses ?… Le Gaulois Réfractaire va-t-il oublier son rôle, son obligation historique ? Quand assez est-il vraiment assez ? Quand va-t-il enfin agir radicalement, en allant à la racine des choses au lieu de râler stérilement pour finir par se coucher devant l’autorité usurpatrice autant agressive que goguenarde et condescendante. Quand va t’il revêtir de nouveau son Gilet Jaune et reprendre les affaires là où elles furent délaissées, le tout de manière plus efficace en changeant profondément de stratégie générale et de tactiques de terrain ?

Cette crise virale fabriquée, issue de laboratoires militaires de l’empire anglo-américano-sioniste, est la guerre que l’oligarchie a déclenché contre l’humanité. Nous devons la traiter comme telle. L’heure n’est plus à tergiverser avec les guignols du pouvoir coercitif, l’heure est au retrait des gants et à nous lever, une fois de plus, pour notre survie et au-delà, notre émancipation finale. Nous devons arrêter d’acquiescer, nous devons réapprendre à dire non ! haut et fort, portant haut l’héritage de nos ancêtres celtes et communards, à nous solidariser, à refuser de nous laisser artificiellement diviser, à accepter cette nouvelle division factice qui se met en place entre les soi-disant “vaccinés”, victimes de leur crédulité et de leur confiance en une autorité inique et usurpatrice et les “non-vaccinés”, représentant toujours quelques 70% de la population française aujourd’hui et qui rejettent viscéralement l’horreur transgénique qu’on veut nous imposer à nous et aux générations futures, ce qui est pire.

Solidarité Union Persévérance Réflexion Action, devenons ensemble, des S.U.P.R.A. résistants contre toutes les impostures du monde marchand et étatique, contre cette vaste entreprise criminelle exploiteuse et répressive dont le seul désir est de nous réduire en une nouvelle forme d’esclavage pour servir son “élite” auto-proclamée dans ce Nouvel Ordre Mondial suprafasciste transnational en cours de métamorphose ultime. Le monstre se tue dans l’œuf car une fois éclos, il est souvent trop tard.

Ce dont nous avons besoin maintenant n’est pas d’une révolution, qui par essence nous ramène toujours au point de départ, mais d’une (r)évolution, qui nous fasse prendre la tangente hors du cercle vicieux et nous mène sur le chemin de la société des sociétés, émancipée de la division et réconciliée avec la complémentarité de sa diversité si bénéfique pourvu qu’on la mette réellement en pratique.

Résoudre la crise COVID radicalement, c’est la prendre à sa racine, qui n’est en rien sanitaire ou médicale mais en tous points politiques. Résoudre cette crise durablement, définitivement, c’est résoudre notre problème de parasitose qui nous affaiblit depuis des siècles. Gaulois Réfractaires, une fois de plus, l’heure est venue ! L’heure du combat arrive, mais pour vaincre, il faut connaître son ennemi et se connaître soi-même… Ci-dessous quelques pistes pour nous aider.

Dans l’esprit de Cheval Fou

Vive la Résistance !

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

Il n'y a pas de solution au sein du système, n'y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)



ALERTE & DERNIERS AVERTISSEMENTS : L’injection mortelle en anneaux est un VAX-ASSASSINAT de masse ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/appel-a-la-resistance-du-presque-dr-t-che-rien-completee-et-enrichie-par-jbl1960.pdf :

La protéine S du virus SARS-CoV-2 isolée de la capside virale est responsable d’une sous-expression du récepteur ACE2 et cela signifie tout simplement que toutes les cellules des tissus épithéliaux vasculaires sont gravement endommagées.

La conséquence est une inhibition de la fonction mitochondriale en raison d’une production massive d’espèces réactives de l’oxygène. Cela entraîne automatiquement une interversion métabolique vers la glycolyse, donc des cancers et des maladies neuro- dégénératives qui se profilent à l’horizon.

Le principe de base de la vaccination est de mettre un organisme en contact avec une forme atténuée d’un virus ou d’une bactérie ou de n’utiliser qu’une protéine spécifique de ce même virus ou bactérie. L’inoculation de ce matériel biologique permet de fabriquer des anticorps qui protègent l’organisme vacciné d’une infection ultérieure.

Il est donc faux d’appeler “vaccins anti-covid” les injections proposées car cette protéine S est toxique en elle-même. Via un “vaccin” on vous inocule donc un poison, mortel pour vos mitochondries.

Dans un vaccin classique, la protéine injectée ne sert que de marqueur pour le système immunitaire et n’a aucun effet en elle-même.

Là, plus besoin d’être en contact avec le virus SARS-COV-2 car en vous injectant de l’ARN messager, on vous injecte du matériel génétique dont la conséquence est de faire fabriquer à votre corps cette protéine S toxique pour les mitochondries.

Bref, ce n’est pas le discours officiel, mais grosso-modo il nous est demandé, contre une décharge, donc sans aucune poursuite judiciaire, de se SUICIDER !

NON ! STOP ! ÇA SUFFIT ! YA BASTA !

Pour refuser l’injonction parano à l’injection-par-anneaux ;

Le dernier bulletin du Réseau Sentinelles de la semaine 20 de l’année 2021 du 17/05 au 22/05/21 ► https://www.sentiweb.fr/5305.pdf

10 cas pour 100 000 habitants !

+ MàJ du 27/05/21 à 21 Heures avec le Bulletin COVID de l’AP-HM du Jeudi 27 mai 2021 sur 3 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/bulletin-covid-aphm-27-05-21-3p.pdf

Quand ASSEZ est-il ASSEZ ?

Aussi LEVONS-NOUS pour dire NON au confinement sans fin, aux couvres-feux totalitaires, au muselage sanitaire, à l’injection-par-anneaux et au PASS-SANITAIRE !

ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES !

JBL1960