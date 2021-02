DOSSIER PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ pour REFUSER la VACCINATION GÉNIQUE EXPÉRIMENTALE (ARNm)…

…Le passeport vaccinal ou COVIPASS / CORONAPASS…

Grande Réinitialisation / Grand Reset ?

Ou Éveil et Révolte des peuples, sans armes (d’attaques) ni haine ni violence, puisqu’il nous suffit de dire NON = Et tout s’arrête ?…

Dossier PDF constitué par JBL1960 autour d’un cas réel et concret, février 2021 – Version PDF N° 240 de 12 pages

Car c’est bien parce que nous sommes de plus en plus nombreux à exposer toutes les preuves documentaires que le PLAN, qui a été muté en PLANdémie PLANétaire, n’avait qu’un seul double objectif : faire accepter comme unique solution à TOUTES LES POPULATIONS l’inoculation de vaccins géniques expérimentaux à ARNm VIA le passeport vaccinal (COVI PASS) ; Pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller dont l’obsession a toujours été la réduction de la population mondiale à 500 millions d’individus maximum. Que tout s’accélère… Et pour tout le monde !

Parce que nous avons pu établir que là où le COVIPASS c’est l’Humanité qui trépasse ! Alors qu’il nous suffit de dire NON, en masse et le CORONACIRCUS s’arrête, faute de participants !

Voilà où nous en sommes exactement, aujourd’hui ;

Covid-19 : «Il est possible qu’on ne soit jamais reconfinés», assure Olivier Véran – Sur France Info, le ministre de la Santé a indiqué que la stabilisation de l’épidémie ne nécessitait pas un nouveau confinement ► https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-il-est-possible-qu-on-ne-soit-jamais-reconfines-assure-olivier-veran-20210209 ► Et oui, pas besoin si on instaure un COVIPASS à la place !

Passeport vaccinal : « Il sera obligatoire mais ce n’est pas le moment d’en parler » – Ces enfoirés – et je reste poli – font semblant d’éprouver de la compassion pour les Français en souffrance alors qu’ils pratiquent le chantage économique : « Je préfère un restaurant qui ouvre avec que des vaccinés qu’un restaurant fermé, pour faire simple (…) Moi je ne veux pas voir les restaurants fermés, je ne veux pas voir un musée fermé, je suis prêt à faire n’importe quoi, y compris à montrer mon passeport vaccinal pour rentrer dedans et pour laisser ces gens vivre, ça n’est pas que sanitaire »… Quel ignoble maître chanteur ! Olivier Demeulenaere du 8 février 2021- Source QUARTIER LIBRE.



T’as ton passeport vaccinal ? Par Jean Merderie VIA https://lesmoutonsenrages.fr/2021/02/08/tas-ton-passeport-vaccinal/

Covid-19 – L’UE divisée sur le passeport vaccinal : Certains pays membres, comme le Danemark, programment déjà la mise en place d’un pass pour les personnes vaccinées contre le Covid-19. D’autres redoutent les inégalités que cela pourrait engendrer alors que les campagnes de vaccination sont loin d’être terminées ► https://www.liberation.fr/international/europe/lue-divisee-sur-le-passeport-vaccinal-20210208_XOR5Z34WS5HGRMYYZZ5RUU7CN4/

Passeport vaccinal : est-ce envisageable en France ? La Suède, le Danemark ou encore l’Islande ont annoncé leur volonté de développer un certificat électronique de vaccination contre le covid-19. Un dispositif rejeté pour le moment par l’exécutif. Néanmoins, fin décembre, un projet de loi, retiré depuis, avait semé le doute sur la volonté du gouvernement ► https://www.publicsenat.fr/article/politique/passeport-vaccinal-est-ce-envisageable-en-france-187419

13/01/21 : En Israël, un certificat de vaccination assure la situation saine d’un individu pour lui permettre l’accès à différents espaces ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/l-idee-du-passeport-vaccinal-fait-polemique_4255827.html

29/12/20 : La Russie va émettre des premiers passeports coronavirus le mois prochain ► https://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-russie-va-emettre-des-premiers-passeports-coronavirus-le-mois-prochain?id=10662949

LE PLAN = Masque obligatoire + Écouvillonnage profond y compris rectal ► vaccination obligatoire ► passeport vaccinal ► puçage



FIN DE PARTIE POUR L’HUMANITÉ !

Alors ? Qu’attendons-nous ?